Ezek lesznek a legszerencsésebb esküvői dátumok 2027-ben – és ezeket jobb elkerülni

Megvan a gyűrű, a Pinterest-táblád már rég külön életet él, és fejben valószínűleg a bevonulózenédet is kiválasztottad. A dátumnál viszont könnyű elakadni: legyen szombat, legyen jó idő, érjen rá a család, és lehetőleg a kedvenc helyszíned se legyen már lefoglalva. Ha pedig a spirituális szempontokat is szereted figyelembe venni, jön még egy kérdés: vajon melyik nap lehet a legszerencsésebb választás?

A válasz attól is függ, hogy az asztrológiát vagy a numerológiát nézed. Egy szépen ismétlődő számsor különleges jelentést hordozhat, miközben az adott nap bolygóállásai már kevésbé egyértelműek. Éppen ezért a látványos dátumok mellett a Vénusz helyzetét, a retrográd időszakokat és a fogyatkozásokat is érdemes átnézni.

Miért ígéretes esküvői év 2027?

A szerelemhez, harmóniához és kapcsolódáshoz társított Vénusz 2027-ben egyszer sem fordul retrográdba. Az esküvői időpontjának megválasztásban ez szuper kiindulópont, hiszen a Vénusz hátráló időszakait hagyományosan inkább a kapcsolati kérdések újragondolásához kötik. Ettől még az év napjai azért eltérő hangsúlyokat kapnak.

A numerológia másképp közelít: a teljes dátum számjegyeinek összeadásából indul ki. Az esküvőknél a 2-eshez a partnerséget és az egyensúlyt, a 6-oshoz az otthon melegét és a gondoskodást társítják. Az alábbi válogatásban ezért olyan napok is szerepelnek, amelyeknél több szempont szépen találkozik.

Április 17–18.: romantikus tavaszi hétvége

Ha tavaszi esküvőt tervezel, ezt a hétvégét érdemes bekarikáznod. Az április közepi időszakban a Vénusz ekkor még a romantikus Halak jegyében jár, és az asztrológia szerint ez különösen kedvez a szerelemnek és az érzelmi kapcsolódásnak. Romantikát, együttérzést és érzelmi ráhangolódást kapcsolnak hozzá, miközben a növekvő Hold az építkezés és kibontakozás szimbóluma. Április 17. ráadásul szombatra esik!

Április 18., vasárnap numerológiai szempontból is érdekes: a dátum számjegyeinek összege 24, majd 2 + 4 = 6. Ha a közös otthon, a meghittség és az egymásról való gondoskodás gondolata áll hozzád közel, ez különösen szép szimbolikát adhat a választásodnak.

Május 16–17.: amikor az összetartozás kerül előtérbe

A május közepi időszakban a Vénusz már a Bikában, a saját jegyében jár. A hozzá kapcsolt témák között ott van az érzékiség, a biztonság és a tartós értékek szeretete: könnyű mellé képzelni egy virágokkal teli kertet, hosszú közös vacsorát és egy szuper kis lagzit!

Ha hétköznap is szívesen házasodnál, május 17., hétfő szintén figyelmet érdemel. A teljes dátum számjegyeinek összege itt is 24, vagyis ismét megjelenik a 6-os szimbolikája.

Szeptember 14.: egy őszi dátum, amely a partnerségről szólhat

Ha a nyári hőség helyett inkább a kora őszi fényeket választanád, szeptember 14., kedd izgalmas jelölt. A Vénusz ekkor már a Mérlegben jár, amelyet az asztrológia a párkapcsolatokkal, a kölcsönösséggel és az egyensúllyal kapcsol össze.

Ez a nap egy elegáns, bensőséges őszi esküvőhöz is szép gondolati keretet adhat: két ember közös döntéséhez, akik szeretnének teret hagyni egymásnak a kapcsolatukban. Praktikus részlet, hogy a Merkúr következő előárnyékos időszaka csak szeptember 17-én kezdődik, így ez a dátum még azt is megelőzi.

December 10–11.: a téli esküvők különleges hétvégéje

Gyertyafény, bársony, téli virágok: december 10., péntek és december 11., szombat is bekerülhet a jelöltek közé. Mindkét nap szerepel a szerencsésnek értékelt asztrológiai időpontok között, a Hold ekkor a Bikában jár és növekszik. A hagyományos értelmezés szerint ez a stabilitást és a gyarapodást jelképezi.

December 10. különösen szép numerológiai találat: 2 + 0 + 2 + 7 + 1 + 2 + 1 + 0 = 15, majd 1 + 5 = 6. Így egy emlékezetes, könnyen megjegyezhető téli dátumhoz az otthonteremtés szimbolikája is társulhat.

És mi a helyzet a 7. 7., a 8. 8. és a 11. 11. dátummal?

2027. 07. 07. kétségtelenül jól mutatna a meghívón. A teljes dátum számjegyeiből 7-es adódik, amelyhez a numerológiában spirituális mélységet és befelé figyelést társítanak. Asztrológiailag azonban van egy árnyalat: bár a Merkúr július 4-én már előreindul, az utóárnyékos időszaka július 19-ig tart. Vagyis a szép számsor mellé nem jár minden rendszer szerint egyformán kedvező időzítés.

2027. 08. 08. a spirituális naptárakban emlegetett 8/8-as Oroszlánkapu miatt lehet csábító, de esküvői szempontból érdemes mellétenni az asztrológiai naptárt is: augusztus 2-án napfogyatkozás, augusztus 17-én holdfogyatkozás lesz. Asztrológiai szempontból a két fogyatkozás közötti időszak váratlan fordulatokat és intenzív érzelmeket hozhat, ezért kevésbé tartják ideálisnak egy esküvőhöz.

2027. 11. 11. teljes dátumként ismét 6-osra adódik, így numerológiai alapon jó választás lehet. Ha viszont a Merkúr árnyékidőszakait is figyelembe vennéd, érdemes tudnod, hogy az őszi utóárnyék november 13-ig tart. Ez jó példa arra, miért adhat más választ a numerológia és az asztrológia ugyanarra a napra.

forrás: Jessica Rockowitz on Unsplash

Ezeket az esküvői dátumokat viszont érdemes kétszer is átgondolnod 2027-ben

Február 6., szombat: napfogyatkozás a nagy napon

Bár egy szombati téli esküvő nagyon hangulatos lehet, február 6-ára gyűrűs napfogyatkozás esik. A fogyatkozásokat az asztrológiai időpontválasztásban váratlan fordulatokkal és intenzív változásokkal kapcsolják össze. Ha a házasságkötésedhez inkább nyugodt, kiszámítható energiákat keresel, ezt a napot kevésbé szokták ajánlani.

Február 14., vasárnap: Valentin-nap, két retrográd csavarral

Elsőre nehéz romantikusabb dátumot elképzelni a szerelmesek ünnepénél, 2027-ben azonban az asztrológiai háttér már összetettebb. Ezen a napon a Merkúr és a Mars is retrográd lesz: előbbit a félreértésekhez és szervezési fennakadásokhoz, utóbbit a kezdeményezés és a konfliktuskezelés nehézségeihez társítják. A szívecskés meghívók mellé ezért ezúttal egy kevésbé egyértelmű égi kombináció érkezik.

Június 19., szombat: csábító nyári időpont, retrográd Merkúrral

Nyár eleje, hosszú esték, szombati időpont: június 19. könnyen felkerülhet az esküvői kívánságlistádra. A Merkúr viszont ekkor hátráló szakaszban jár, amelyet az időpontválasztó asztrológiában a kommunikáció, az utazás és a megállapodások körüli bonyodalmakkal kapcsolnak össze. Ha ezek alapján választanál napot, ezt a szombatot inkább kihagynád a kedvencek közül.

Augusztus 2., hétfő: látványos égi esemény, mozgalmas szimbolikával

Erre a napra teljes napfogyatkozás esik, amely különleges látványosság, de az esküvői asztrológiában megosztó választás. A hozzá társított fordulópontok és váratlan változások miatt sokan másik dátumot keresnek egy hosszú távú elköteleződés megünneplésére. Ha számodra a stabilitás a legfontosabb szimbólum, érdemes másik napot bekarikáznod.

Augusztus 17., kedd: holdfogyatkozás érzelmes felhangokkal

Augusztus 17-én félárnyékos holdfogyatkozás lesz, amelyet az asztrológiai értelmezések érzelmi felismerésekkel és lezárásokkal társítanak. Egy esküvő eleve rengeteg érzést mozgat meg, ezért az időpontválasztásban sokan kerülik ezt a plusz intenzitást. Különösen akkor kerülhet hátrébb a listádon, ha békés, meghitt hangulatot szeretnél jelképesen is támogatni.

Október 10., vasárnap: a szép számsor mögött kevésbé ideális időzítés

A 10. 10. könnyen megjegyezhető, és a meghívón is jól mutat, 2027-ben azonban retrográd Merkúr idejére esik. Az asztrológiai esküvőtervezésben emiatt kevésbé kedvelt, különösen a fogadalmakhoz, az egyeztetésekhez és a hivatalos megállapodásokhoz kapcsolódó szimbolikája miatt. Ez az egyik olyan dátum, amelynek a látványos számsora és az asztrológiai megítélése eltérhet egymástól.

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