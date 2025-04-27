Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Életmód

Ezek a leghíresebb vérfertőző házasságok a történelemben: Sisi is az unokatestvéréhez ment feleségül, Kleopátra pedig a testvéreivel házasodott

#Kleopátra
#világom
#vérfertőzés
#darwin
#sisi házassága
#híres történelmi személyek
#vérfertőző
Ferenczi Deborah
Mutasd a cikkeit
Életmód
Utoljára frissült: 2025. május 27. 10:13

Forrás: Wikipédia - Viktória brit királynő

Ezek a leghíresebb vérfertőző házasságok a történelemben: Sisi is az unokatestvéréhez ment feleségül, Kleopátra pedig a testvéreivel házasodott
A nap cikke

10 undorító dolog, amit titokban minden nő csinál

A nőiességről alkotott kép gyakran tele van hamis elvárásokkal.

Szépség

Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának

Ez a készülék körözi az összes többi szőrtelenítő eszközt.

Életmód

Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni

Az inzulinrezisztencia első hallásra ijesztő tud lenni. Sokakban rögtön megszólal a vészcsengő, hogy vége a kenyérnek, t...

Önismeret

Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra

Receptre írjuk fel neked a megoldást a hangulatingadozások, a rossz kedv és a motiválatlanság ellen! Egyszerűbb a dolgod...

Promóciók

Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert

Az airfryer nem véletlenül lett a modern konyhák sztárja: gyors, egészséges és praktikus megoldás, ha finomat ennél, de ...

Promóciók

Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!

A Joy-napok ideális alkalmat kínálnak arra, hogy feltöltsd a könyvespolcodat inspiráló, humoros vagy éppen elgondolkodta...

Promóciók

Egy csillag minden hangulathoz

A mikulásvirág már rég kinőtte a klasszikus „karácsonyfa melletti szobadísz” szerepét! Lágy pasztell, élénk piros színei...

Életmód

7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy

Amikor a napok hűvösebbé válnak, szinte ösztönösen másra sem tudunk gondolni, mint a fűszeres sütőtökkel ízesített étele...

Promóciók

Pulóverek viselése új szemszögből – inspirációk egész évre

A pulóverek szerepe a divatban jóval túlmutat a puszta kényelemen: ezek a darabok tökéletesen képesek alkalmazkodni a mi...
Olvasd el!

A toxikus munkahelyek 8 ismérve: te ráismersz a tiédre?

A toxikus munkahely jelei alattomosan jelennek meg, de ha felismered őket, az segíthet megérteni, miért érzed magad egyre kimerültebbnek és feszültebbnek a mindennapokban.

Olvasd el!

Ebben a szakmában dolgozik a legtöbb pszichopata? A tiéd köztük van?

A pszichopata szó hallatán sokan azonnal filmekből ismert sorozatgyilkosokra gondolnak, pedig a valóság jóval árnyaltabb és jóval hétköznapibb.

Olvasd el!

Napi horoszkóp november 22.: az Ikrek szép eredménnyel zárnak egy bizonyos feladatot, a Skorpióknak érdemes az őszinte utat választaniuk

A hétvége első napján sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a szombati horoszkópot is!

Olvasd el!

15 sorozat és film, ami miatt már nagyon várjuk a telet

Esélyed sem lesz unatkozni, ugyanis annyi izgalmas premier vár ránk a következő hónapokban a mozikban és a streamingplatformokon!

Olvasd el!

6 Wicked ihletésű manikűr, amit Ariana Grande is megirigyelne

Ezekkel a manikűrökkel már a film előtt életre keltheted a Wicked varázslatos világát.

Facebook
Twitter
Pinterest
A vérfertőzés napjainkban bűncselekménynek számít, azonban hajdanán elég gyakran előfordult az, hogy a rokonok egymás között házasodtak. Sőt, sokszor kifejezetten a nemesi vér, illetve a vagyon megtartása érdekében próbáltak meg családon belüli frigyeket kötni. Fogadjunk, hogy nem is tudtad, hogy ezek a híres történelmi személyek közeli hozzátartozójukkal házasodtak!

Elsősorban fontos tisztázni azt, hogy mi számít pontosan vérfertőzésnek: tehát hivatalosan az egyenesági rokonok közötti nemi kapcsolatot értjük a vértfertőzés alatt, ez bűncselekménynek számít. Az egyenesági rokonokra pedig nem csupán az édestestvéreket értjük, hanem például az unokatestvéreket is. Ez nyilvánvalóan napjainkra teljesen elképzelhetetlen, azonban voltak olyan korok, amikor ez egy abszolút bevett szokás volt, sőt, sokan kifejezetten a családon belül kerestek jövendőbeli társat a gyermekeik számára. Ennek oka elsősorban a család tisztaságának megtartása, a vagyon családon belül való maradása, illetve a hatalom megőrzése volt, nem véletlen, hogy ez a házasulási forma elsősorban az arisztokrata, nemesi családokat jellemezte.

Voltaképpen úgy vélték, minél bensőségesebb egy vérvonal, annál tisztább, annál nemesebb, hiszen nem keveredik az alantas pórnéppel.

Bizony, Kleopátra is vérfertőző házasságban élt.Fotó: Wikipédia - VII. Kleopátra

Bizony, Kleopátra is vérfertőző házasságban élt.

Fotó: Wikipédia - VII. Kleopátra

Az alábbiakban összegyűjtöttük a leghíresebb vérfertőző házasságokat. Fogadjunk, hogy fogalmad sem volt arról, hogy ezek a híres történelmi szereplők rokonnal házasodtak!

Ezek a leghíresebb vérfertőző házasságok a történelemben!

Galéria / 5 kép

Történelmi személyek, akik rokonukkal házasodtak

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Az ÉVA magazin írása.

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Szépség

Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának

Ez a készülék körözi az összes többi szőrtelenítő eszközt.

Életmód

Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni

Az inzulinrezisztencia első hallásra ijesztő tud lenni. Sokakban rögtön megszólal a vészcsengő, hogy vége a kenyérnek, t...

Önismeret

Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra

Receptre írjuk fel neked a megoldást a hangulatingadozások, a rossz kedv és a motiválatlanság ellen! Egyszerűbb a dolgod...

Promóciók

Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert

Az airfryer nem véletlenül lett a modern konyhák sztárja: gyors, egészséges és praktikus megoldás, ha finomat ennél, de ...

Promóciók

Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!

A Joy-napok ideális alkalmat kínálnak arra, hogy feltöltsd a könyvespolcodat inspiráló, humoros vagy éppen elgondolkodta...

Promóciók

Egy csillag minden hangulathoz

A mikulásvirág már rég kinőtte a klasszikus „karácsonyfa melletti szobadísz” szerepét! Lágy pasztell, élénk piros színei...

Életmód

7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy

Amikor a napok hűvösebbé válnak, szinte ösztönösen másra sem tudunk gondolni, mint a fűszeres sütőtökkel ízesített étele...

Promóciók

Pulóverek viselése új szemszögből – inspirációk egész évre

A pulóverek szerepe a divatban jóval túlmutat a puszta kényelemen: ezek a darabok tökéletesen képesek alkalmazkodni a mi...
Kép
Önismeret

Ennél a csillagjegynél keresve sem találhatnál jobb társat: tenyerükön hordozzák szerelmüket

A szerelem sokak számára a biztonság, a gyengéd figyelem és a feltétel nélküli támogatás elegye.

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp november 22.: az Ikrek szép eredménnyel zárnak egy bizonyos feladatot, a Skorpióknak érdemes az őszinte utat választaniuk

A hétvége első napján sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a szombati horoszkópot is!

Kép
Életmód

10 undorító dolog, amit titokban minden nő csinál

A nőiességről alkotott kép gyakran tele van hamis elvárásokkal.

Kép
Sztárok

Ezek a sztárok örökbe fogadták állati partnerüket

A filmforgatásokon nemcsak emberek között köttetnek barátságok, hanem bizony az állatok is mély benyomást gyakorolhatnak a sztárokra.

Kép
Sztárok

A kórházsorozatok királya? Így néznek ki ma a Vészhelyzet sztárjai!

Nem az első és nem is az utolsó, de talán a legnagyobb hatású kórházas sorozat volt a Vészhelyzet, megannyi nagyszerű színésszel.

Kép
Szépség

6 Wicked ihletésű manikűr, amit Ariana Grande is megirigyelne

Ezekkel a manikűrökkel már a film előtt életre keltheted a Wicked varázslatos világát.