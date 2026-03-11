Életmód
8 különös viselkedésforma, amit az állatvilágban megfigyeltek a kutatók
Íme a világ 7 legokosabb macskafajtája - Az elsőn biztosan meglepődsz
A macskák nemcsak titokzatosak és függetlenek, hanem meglepően intelligensek is – egyes fajták pedig kifejezetten gyorsan tanulnak, kiváló problémamegoldók, és különösen jól alkalmazkodnak az emberekhez.
Napi horoszkóp március 11.: a Bikákban megérik a váltás gondolata, a Mérlegek a szokásosnál nagyobb felelősséget kapnak a nyakukba
Az előtted álló nap is számos izgalmat ígér, mindenképp érdemes tehát néhány percet a keddi horoszkópodra szánnod!
Itt a tavasz! 6 cipő, ami mindennél divatosabb lesz 2026-ban
Rég volt már ilyen színes a tavasz!
Napi horoszkóp március 10.: a Rákok határozottan kiállnak az álláspontjuk mellett, a Mérlegeknek hatalmas elismerésben lehet részük
A mai nap folyamán sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a keddi horoszkópot is!
Így néznek ki ma a 2000-es évek elfeledett szívtiprói
Az elmúlt 20 évben sokaknak teljesen más irányt vett karrierjük!
A természet tele van olyan viselkedésformákkal, amelyek emberi szemmel nézve meghökkentőnek, bizarrnak vagy éppen teljesen értelmetlennek tűnnek, mégis szükségszerűek, tekintve hogy az evolúció során a túlélést vagy a szaporodást biztosították.
Az állatok magatartási szokásai ösztönös és tanult elemek kombinációjából állnak, ugyanakkor az egyenlet részét képezik a környezetváltozásra adott reakciók, valamint a mentális és érzelmi állapot is. Az etológusok eddigi megfigyelései alapján a sémák a legtöbb fajnál egyezést mutatnak, de bőven akadnak a természetben olyan különleges viselkedésformák, amik csupán egy-egy állatra jellemzőek.
Kattints galériánkra, és megmutatunk 8 furcsa állati szokást, amit a természetben megfigyeltek az etológusok!
Tudtad? 3 mindennapi probléma, amit a telefonod már képes megoldani helyetted
Mit cserélj le az arcápolási rutinodban a hideg hónapok után? Most mindent elárulunk
Télen extrán oda kell figyelnünk az arcunk ápolására, viszont a jó idő eljövetelével muszáj átvariálni ezt a rutint.
Mikor láttad utoljára? Kylie Minogue 57 évesen még mindig 27-nek néz ki
Az énekesnő fantasztikusan érzi magát a bőrében, ez a róla készült friss fotók láttán is egyértelművé vált.
9 dolog, amire a mikród képes - És eddig nem is sejtetted
Az alábbi trükköket simán bevetheted otthon, méghozzá a mikród segítségével!
