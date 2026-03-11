Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Életmód

8 különös viselkedésforma, amit az állatvilágban megfigyeltek a kutatók

#természet
#állatvilág
#elefánt
#evolúció
#etológia
#magatartás
#orka
#viselkedésforma
#tengeri vidra
#palackorrú delfin
#makákó
Nesicz Máté
Mutasd a cikkeit
Életmód
Utoljára frissült: 2026. március 11. 13:58

Forrás: Wikipedia / Benh LIEU SONG

állatvilág
A nap cikke

Íme a világ 7 legokosabb macskafajtája - Az elsőn biztosan meglepődsz

A macskák nemcsak titokzatosak és függetlenek, hanem meglepően intelligensek is – egyes fajták pedig kifejezetten gyorsan tanulnak, kiváló problémamegoldók, és különösen jól alkalmazkodnak az emberekhez.

Életmód

Tudtad? 3 mindennapi probléma, amit a telefonod már képes megoldani helyetted

Az AI funkcióinak köszönhetően a telefonod számos olyan helyzetben is megállja a helyét, amikor jól jön egy kis plusz se...

Promóciók

Az ikonikus kollekció új ékköve: ez a lenyűgöző árnyalat ihlette a Versace új illatát

Megérkezett a Versace új női illata!

Promóciók

Fedezd fel a nyár illatát a „the ritual of seshen” kollekcióval – a rituals legújabb limitált kollekciójával

A Nílus szépségtitkai
Olvasd el!

Napi horoszkóp március 11.: a Bikákban megérik a váltás gondolata, a Mérlegek a szokásosnál nagyobb felelősséget kapnak a nyakukba

Az előtted álló nap is számos izgalmat ígér, mindenképp érdemes tehát néhány percet a keddi horoszkópodra szánnod!

Olvasd el!

Itt a tavasz! 6 cipő, ami mindennél divatosabb lesz 2026-ban

Rég volt már ilyen színes a tavasz!

Olvasd el!

Napi horoszkóp március 10.: a Rákok határozottan kiállnak az álláspontjuk mellett, a Mérlegeknek hatalmas elismerésben lehet részük

A mai nap folyamán sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a keddi horoszkópot is!

Olvasd el!

Így néznek ki ma a 2000-es évek elfeledett szívtiprói

Az elmúlt 20 évben sokaknak teljesen más irányt vett karrierjük!

Olvasd el!

8 rémtörténet az Odaátból, aminek tényleg van valóságalapja - A sorozat, ami egy generációt tett horrorfanná

És mi már nem is érjük be akármilyen rémisztgetős sztorival!

Facebook
Twitter
Pinterest
Tüsszentéssel kommunikáló állatok, extrém orrtúrás, gyászszertartás? Van itt minden, kérem...

A természet tele van olyan viselkedésformákkal, amelyek emberi szemmel nézve meghökkentőnek, bizarrnak vagy éppen teljesen értelmetlennek tűnnek, mégis szükségszerűek, tekintve hogy az evolúció során a túlélést vagy a szaporodást biztosították.

Az állatok magatartási szokásai ösztönös és tanult elemek kombinációjából állnak, ugyanakkor az egyenlet részét képezik a környezetváltozásra adott reakciók, valamint a mentális és érzelmi állapot is. Az etológusok eddigi megfigyelései alapján a sémák a legtöbb fajnál egyezést mutatnak, de bőven akadnak a természetben olyan különleges viselkedésformák, amik csupán egy-egy állatra jellemzőek.

Kattints galériánkra, és megmutatunk 8 furcsa állati szokást, amit a természetben megfigyeltek az etológusok!

Galéria / 8 kép

8 különös viselkedésforma, amit az állatvilágban megfigyeltek a kutatók

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Az InStyle MEN Magyarország írása.

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Életmód

Tudtad? 3 mindennapi probléma, amit a telefonod már képes megoldani helyetted

Az AI funkcióinak köszönhetően a telefonod számos olyan helyzetben is megállja a helyét, amikor jól jön egy kis plusz se...

Promóciók

Az ikonikus kollekció új ékköve: ez a lenyűgöző árnyalat ihlette a Versace új illatát

Megérkezett a Versace új női illata!

Promóciók

Fedezd fel a nyár illatát a „the ritual of seshen” kollekcióval – a rituals legújabb limitált kollekciójával

A Nílus szépségtitkai
Kép
Szépség

Mit cserélj le az arcápolási rutinodban a hideg hónapok után? Most mindent elárulunk

Télen extrán oda kell figyelnünk az arcunk ápolására, viszont a jó idő eljövetelével muszáj átvariálni ezt a rutint.

Kép
Sztárok

Mikor láttad utoljára? Kylie Minogue 57 évesen még mindig 27-nek néz ki

Az énekesnő fantasztikusan érzi magát a bőrében, ez a róla készült friss fotók láttán is egyértelművé vált.

Kép
Életmód

Napi horoszkóp március 11.: a Bikákban megérik a váltás gondolata, a Mérlegek a szokásosnál nagyobb felelősséget kapnak a nyakukba

Az előtted álló nap is számos izgalmat ígér, mindenképp érdemes tehát néhány percet a keddi horoszkópodra szánnod!

Kép
Életmód

9 dolog, amire a mikród képes - És eddig nem is sejtetted

Az alábbi trükköket simán bevetheted otthon, méghozzá a mikród segítségével!

Kép
Életmód

Íme a világ 7 legokosabb macskafajtája - Az elsőn biztosan meglepődsz

A macskák nemcsak titokzatosak és függetlenek, hanem meglepően intelligensek is – egyes fajták pedig kifejezetten gyorsan tanulnak, kiváló problémamegoldók, és különösen jól alkalmazkodnak az emberekhez.

Kép
Sztárok

Így néznek ki ma a 2000-es évek elfeledett szívtiprói

Az elmúlt 20 évben sokaknak teljesen más irányt vett karrierjük!