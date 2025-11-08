Mióta így készítem a kávét, minden vendég kétszer kér belőle

Szerelem
Megesett már veled is, hogy vendégségben elfogadtad a kávét, aztán alig bírtad meginni? Egyszerűen nem a te ízvilágodban készítették, túl erős volt vagy szimplán nem ízlett, hiába cukroztad/tejezted? Persze ilyenkor nem mondasz semmit, csak megiszod, megköszönöd, és tudatosítod magadban, hogy te jobbat főzöl otthon. Nos, ha nem szeretnéd, hogy a te vendégeid is ezt gondolják magukban, érdemes lehet utánajárni, mi a tökéletes kávé titka. Ezt még mi sem tudjuk pontosan, de akad pár tanácsunk, amit teszteltünk, tökéletesítettünk, és most elárulunk neked is.
És psszt! Annyit megsúgunk, hogy a hozzávalókat a Joy-napok alatt (november 13-16.!!!) kedvezményesen megvásárolhatod, mutatjuk is a részleteket.
Szűrt vízből készítem
Sokan nem is sejtik, de a kávé ízére óriási hatással van a víz minősége. És bár Magyarországon a legtöbb helyen teljesen jó a csapvíz, ha kóstoltál már szűrt, tisztított vizet, majd ezzel főztél kávét, rájössz a különbségre. Egy csésze kávé kb. 98%-a víz, így ha ez nem megfelelő, elnyomhatja vagy eltorzíthatja a kávé aromáit, még akkor is, ha a kávébab kiváló minőségű.
Ha te is beszereznél egy szuper vízszűrő kancsót, csekkold a Joy-napok alatt a Tescoma kínálatát!
Jó minőségű kávéfőzőt használok
A kávéfőző a főszereplő ebben a történetben, ez nem is kérdés. Az, hogy milyen készüléket használsz, óriási szerepet játszik a kávé ízében - a bab mellett természetesen. Kezdjük ott, hogy egy olcsó vagy gyenge minőségű gép nem tudja belőni az ideális hőmérsékletet, ingadozik, ami miatt kesernyés vagy savanykás lehet a kávé íze, hiába szuper maga a bab, őrlemény, kapszula, amit használsz. Aztán ott van a víznyomás is, ami nagyon sokat számít, akárcsak a személyre szabhatóság. Egy minőségi kávéfőző mindent jól csinál, és mióta mi is beszereztünk egyet, egészen más a kávézás élménye.
Neked is kéne már egy jó kis kávéfőző?
Figyelek a részletekre
Ez nem is a kávé ízében oszt vagy szoroz (nyilvánvalóan), hanem magát a kávézás élményét teszi izgalmasabbá. Én azt mondom, a kiegészítők, a körülmények, a hangulat mind számít abban, egy vendég hogy érzi magát nálunk, és ez a kávézásnál sincs másképp. Úgyhogy nálunk mindig van otthon pár "vendégszett", azaz jópofa, szezonális bögre vagy pohár, tálca és a tejet MINDIG habosítom!
És neked is lesz tökéletes vendégszetted
A megfelelő ízesítés
És a végére egy szuper tanács: ne félj játszani az ízekkel! A legtöbben fogják a kávét vagy kapszulát, lefőzik az utasításoknak megfelelően, kis cukorral, kis tejjel, és kész is. Nem mondom, hogy ez nem finom, mert az... de ha igazán izgalmassá tennéd a kávézást, akkor ízesítsd másképp a kávét! Íme három kedvenc receptem, amit mindig elkészítek a vendégeknek, és nem vicc, sokszor kérnek még egy csészével indulás előtt. Akkor is, ha késő délután járunk!
- Vaníliás–mézes latte
Melegíts fel a habosítóban 2 dl tejet, majd keverj el benne 1 teáskanál mézet és egy fél teáskanál vaníliás cukrot vagy vaníliakivonatot. Öntsd a keveréket a frissen főzött eszpresszóra, a tetejét pedig díszítsd tejhabbal vagy egy csipet fahéjjal.
- Csokis–fahéjas jegeskávé
Főzz le egy adag kávét, majd hagyd lehűlni. Ezt követően egy shakerben vagy pohárban keverd össze 1 dl mandula tejjel, 1 teáskanál kakaóporral és fél teáskanál fahéjjal. Adj hozzá jégkockákat, és alaposan rázd vagy keverd össze. Tálaláskor díszítheted reszelt csokoládéval.
- Diós–karamellás cappuccino
Főzz le egy adag presszót, majd keverd össze 1 teáskanál karamellsziruppal és fél teáskanál dióaromával (ez lehet darált pirított dió is), majd önts rá 1 dl meleg tejet. A tetejére tehetsz tejhabot és egy kevés apróra vágott diót – illatos, őszi hangulatú kávé lesz belőle.
Nézd meg a Joy-napok alatt a Szafi termékeket
Na és a svédek kávézási módszerét ismered?
