A Hunyadi sokba került? Akkor ezeket a sorozatokat nézd!
EZ a hajszín lesz az ősz legnagyobb dobása: 6 változat, ha ki akarod próbálni
Ideje a merészebb színek felé kacsintgatni, ugyanis idén ősszel irtó trendi lesz!
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
Az elmúlt hetek egyik legnagyobb televíziós slágere kétségkívül a Hunyadi című sorozat. A Bán Mór regénysorozata alapján készült, történelmi alapokon nyugvó, de fiktív elemekkel is bőven operáló széria főszerepét Kádár L. Gellért alakítja, rajta kívül többek közt Rujder Vivient, Törőcsik Franciskát, Mátray Lászlót, Fekete Ernőt, Gálffi Lászlót, Hermányi Mariannt láthatjuk a főbb szerepekben. Nemzetközi produkcióról van szó, amelynek rendezői változatában kilenc nyelven szólalnak meg a színészek.
Minden idők legnagyobb szabású magyar sorozatáról beszélhetünk, amely valóban látványos és izgalmas. De egyúttal a legdrágább is: a Nemzeti Filmiroda adatai alapján 25,6 milliárd forint volt a költségvetése, ami rengeteg pénz – összehasonlításképpen az elmúlt időszak hazai kasszasikerei közül a Futni mentem 450 millióból készült, míg a Hogyan tudnék élni nélküled? mintegy 700 milliós támogatást nyert el.
Hogy nemzetközi szinte is kontextusba helyezzük, érdemes átváltani a Hunyadi költségvetését dollárra: közel 70 millió jön ki mai árfolyamon, vagyis epizódonként 7 millió dollár. Ami továbbra sem kevés, de a világ legdrágább, streamingre készült szériáinak toplistáját még csak meg sem közelítheti. Persze a streaming egy különös műfaj abból a szempontból, hogy ha oda igazán nagy sztárokat akarnak szerződtetni, mélyen zsebbe kell nyúlniuk a stúdióknak – mivel nem kalkulálhatnak ugyanazokkal a későbbi bevételekkel a jogdíjakból, mint egy moziban bemutatott alkotásnál, jellemzően az A-listás nevek drágábbak bólintanak rá egy-egy munkára.
Kattints a galériára, és mutatjuk a legdrágább sorozatokat, amelyek közül a legolcsóbb is duplájába került az Oscar-halmozó A brutalistának:
Az InStyle Men írása.
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
