Ezt a leckét kell megtanulnod még az év vége előtt a születési hónapod szerint

Év elején megfogadtad, hogy leadsz pár kilót, gyakrabban találkozol a barátaiddal, és ha teheted, minden hónapban félreteszel valamennyi pénzt megtakarítási számládra?

Nos, ezek szuper célok, és ha mindet megvalósítottad, akkor fogadd el a virtuális gratulációnkat, de legalább ennyire fontos önvizsgálat is! És még van pár heted arra, hogy szembenézz azzal, milyen leckét kaptál az élettől!

Ezt kell megtanulnod év végéig a születési hónapod szerint!

Január: Találd meg a belső békéd!

Ha egy szabad délutánon is azon gondolkodsz, mennyi mindent intézhetnél el, érdemes megvizsgálnod, mikor lett az énidőből, a pihenésből olyan jutalom, amit előbb ki kell érdemelned. Ha minden napodat valamilyen kézzelfogható eredménnyel akarod zárni, egy nyugodt este szinte elvesztegetett időnek tűnhet. Év végéig próbálj helyet csinálni olyan programoknak is, amelyeknek egyszerűen csak örülsz: egy céltalan sétának, egy ráérős reggelnek vagy egy estének, amikor végre nem szervezel be magadnak semmit. Figyeld meg, tudod-e élvezni ezeket anélkül, hogy közben fejben már a következő feladatodat terveznéd.

Február: Vállald önmagad bűntudat nélkül!

Lehet, hogy máskor szeretnél családot alapítani, mint a barátaid, másfajta munkára vágysz, vagy egyszerűen nem vonzanak azok a programok, amelyekért körülötted mindenki lelkesedik. Az igazán fárasztó rész sokszor az, amikor minden döntésedhez előre elkészíted a védőbeszédedet, nehogy valaki furcsának tartson. Próbáld ki, milyen röviden és természetesen beszélni arról, amit szeretnél, majd megállni a magyarázkodás előtt. Egy „nekem most ez esik jól” is lehet teljes válasz, és attól még maradhatsz figyelmes másokkal, hogy a saját választásaid mellett is kitartasz.

Március: Adj magadnak engedélyt az irányváltásra!

Talán már annyi embernek meséltél egy tervedről, hogy most kínosnak érzed bevallani: közben egészen más kezdett érdekelni. Ilyenkor könnyű tovább haladni a régi úton csak azért, mert már sok időt és energiát tettél bele, vagy mert nem szeretnél következetlennek látszani. Mielőtt újabb hónapokat szánsz rá, kérdezd meg magadtól: ha ma találkoznál először ezzel a lehetőséggel, újra ezt választanád? A válasz segíthet eldönteni, hogy egy átmeneti nehézségen szeretnél túljutni, vagy valóban elérkezett az ideje egy új tervnek.

Április: Engedd közelebb azokat, akikben megbízol!

Ha általában te vagy az, aki megoldja a helyzeteket, megnyugtat másokat és kézben tartja a dolgokat, szokatlan lehet megmutatni, amikor éppen elakadtál. Különösen akkor, ha attól tartasz, hogy egy nehezebb pillanatod után másképp néznek majd rád. Kezdd egy kisebb, őszinte mondattal egy olyan ember mellett, akivel biztonságban érzed magad: meséld el, mi nyomaszt, anélkül, hogy rögtön viccel elütnéd vagy jelentéktelennek állítanád be. Nem szükséges egyszerre mindent megosztanod; már azzal is közelebb engedsz valakit, ha ezúttal nem a megszokott „persze, minden oké” választ adod.

Május: Adj valódi figyelmet annak, ami érdekel!

Van valami, amiről folyton videókat nézel, cikkeket mentesz el, vagy amivel kapcsolatban rendszeresen megfogadod, hogy egyszer majd kipróbálod? Érdemes lehet az inspirációgyűjtés mellé végre egy konkrét alkalmat is betervezned: jelentkezz egy kezdő foglalkozásra, vedd elő a félretett eszközeidet, vagy szánj rá egy zavartalan délutánt. Közben engedd el azt az elvárást, hogy már az első próbálkozásodnak látványos eredményt kell hoznia. Az is elég jó ok a folytatásra, ha kíváncsivá tesz, kikapcsol, és utána alig várod, hogy újra foglalkozhass vele.

Június: Nézd meg, mire megy el az energiád!

Gondold végig, mely programok és vállalások után érzed rendszeresen azt, hogy legszívesebben mindenkitől elvonulnál. Talán egy feladatot már csak megszokásból viszel tovább, vagy minden találkozóra igent mondasz, mert kellemetlennek érzed a visszautasítást. Mielőtt nagy döntést hoznál, próbálj változtatni egy kisebb részleten: vállalj kevesebbet, kérj más időpontot, vagy jelezd, hogy most nem fér bele még egy szívesség. Abból, ahogyan ezután érzed magad, sokat megtudhatsz arról, mire van valóban szükséged, és mi az, amit eddig pusztán kötelességtudatból tartottál fenn.

Július: Ne kérj bocsánatot az érzéseidért!

Ha valami rosszul esik, előfordulhat, hogy rögtön magadat kezded ellenőrizni: biztos nem reagálod túl, biztos nem kellene könnyedébben venned? Mielőtt megpróbálnád lebeszélni magad az érzésről, fogalmazd meg pontosan, mi érintett meg a helyzetben, és mit szerettél volna helyette. Így könnyebb lehet egy beszélgetésben is konkrétan jelezni, mire van szükséged, ahelyett, hogy csendben gyűjtenéd a sérelmeket. Közben azt is megengedheted magadnak, hogy együttérezz valakivel anélkül, hogy minden problémájára neked kellene megoldást találnod.

Augusztus: Ne sürgesd magad túl a nehézségeken!

Egy csalódás után gyakran megjelenik a belső határidő: ennyi idő eltelt, ezen már igazán túl kellene lenned. Ezt tovább erősítheti, ha a környezeted már új tervekről kérdez, miközben benned még bőven maradtak érzések a történtekkel kapcsolatban. Próbáld megfigyelni, mi esik jól most, ahelyett, hogy ahhoz igazítanád magad, hol kellene szerinted tartanod: lehet, hogy társaságra vágysz, máskor pedig egy nyugodtabb estére. Az új élményeknek és a régi fájdalomnak egy ideig egyszerre is lehet helye az életedben, anélkül, hogy ezért számon kérnéd magad.

Szeptember: Tisztázd, te mit szeretnél!

Képzeld el, hogy egy döntésedet senkinek sem kell bejelentened, és nem érkezik rá sem dicséret, sem kritika. Ugyanazt a munkát, programot vagy életmódot választanád, amely felé most tartasz? Ez a kérdés segíthet észrevenni, hol keveredik össze a saját vágyad azzal, amit jól mutatna elmesélni vagy kiposztolni. Év végéig válassz ki egy kisebb döntést, amelyben tudatosan a saját szempontjaidat követed, majd figyeld meg, milyen érzés együtt élni vele akkor is, ha mások nem lelkesednek érte különösebben.

Október: Fogalmazd meg, milyen segítségre van szükséged!

Sokkal könnyebb lenne, ha a szeretteid minden alkalommal kitalálnák, mikor van szükséged egy beszélgetésre, társaságra vagy egy kis gyakorlati segítségre. A hétköznapokban viszont gyakran csak annyit látnak, hogy intézed a dolgaidat, ezért érdemes konkrétan elmondanod, miben számítanál rájuk. Egy „van húsz perced meghallgatni?” vagy „elkísérnél erre?” kapaszkodót ad annak is, aki szívesen melletted állna, csak nem tudja, hogyan tegye. Amikor pedig segítséget kapsz, próbáld meg elfogadni anélkül, hogy azonnal azon gondolkodnál, mivel kell majd viszonoznod.

November: Engedd meg, hogy még ne tudd a folytatást!

Nehéz lehet úgy dönteni, hogy közben nincs előtted az egész következő év forgatókönyve. Talán addig halogatsz egy jelentkezést, beszélgetést vagy új lehetőséget, amíg úgy nem érzed, minden lehetséges kimenetelt végiggondoltál, csakhogy közben újabb kérdések jelennek meg. Próbáld kisebbre venni a feladatot: azt keresd meg, mi lehet a következő észszerű lépés, és milyen információra van szükséged hozzá most. Egy első beszélgetés vagy egy kipróbált alkalom után már több tapasztalatból dönthetsz a folytatásról, miközben a távolabbi részletek még nyitva maradhatnak.

December: Vedd észre magad a sikereiden túl is!

Amikor visszanézel az évedre, könnyen a kipipált célok kerülnek először a mérlegre: mi sikerült a munkában, mennyit spóroltál, és mely terveid valósultak meg. Ezúttal írj melléjük olyan dolgokat is, amelyekhez nem tartozik látványos eredmény: amikor őszintén bocsánatot kértél, kiálltál valaki mellett, vagy egy nehéz napon is figyelmes maradtál. Ezek segíthetnek árnyaltabban látni azt, hogyan voltál jelen a saját és mások életében az elmúlt hónapokban. Gondold végig azt is, mely tulajdonságaidat szereted magadban akkor, amikor éppen semmi különöset nem tudsz felmutatni.

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