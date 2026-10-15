Kult
5 hiba az otthonodban, ami miatt milliókat csökkenhet az értéke
Forrás: Spacejoy on Unsplash
Megszületett Kaley Cuoco második gyermeke: különleges nevet kapott a kislány
Kaley Cuoco és Tom Pelphrey megható fotókkal jelentették be második kislányuk érkezését, és a baba különleges nevét is elárulták.
Promóciók
Ezt az örömszerzőt legszívesebben receptre írnánk fel minden nőnek
Napi horoszkóp október 15.: a Mérlegek megtalálják a céljukat, a Nyilasokra hatalmas felelősség hárul
A hét második fele is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!
„A leggyorsabb módja annak, hogy nőként tönkretedd az életed, ha a rossz férfival vállalsz gyereket” - Emily Ratajkowski vallomása az egyedülálló anyaságról
Emily Ratajkowski őszintén mesélt arról, hogyan lett a korábban rettegett egyedülálló anyaság az élete egyik legnehezebb, mégis felszabadító fordulata.
5 frizura, amitől a vékonyszálú haj is sokkal dúsabbnak tűnhet
Ha a hajad könnyen lelapul, és hiába próbálkozol különböző hajformázókkal, sosem lesz igazán dús, lehet, hogy csak a megfelelő frizurát kell megtalálnod!
Hilary Swank 52 évesen újra babát vár
Gratulálunk az Oscar-díjas színésznőnek, aki pár évvel az ikergyermekei születése után megint édesanya lesz!
Miért áll olyan jól a francia nőkön egy egyszerű farmer és fehér póló? 6 stylingtitok, ami igazi game changer
A francia nők stílusának egyik legnagyobb titka, hogy még egy egyszerű farmerből és fehér pólóból is képesek elképesztően sikkes összeállítást varázsolni, méghozzá néhány apró stylingtrükk segítségével.
Ha vevő vagy, minél olcsóbban szeretnél házat/lakást venni, ha pedig eladó vagy, akkor minél magasabb áron akarsz megválni az ingatlantól. Aztán a kettő remélhetőleg valahol középúton találkozik. Akárhogy is, ha mostanában gondolkodsz azon, hogy eladod a lakásod, érdemes tudnod, hogy mi az, ami akár milliókat(!) csökkenthet az értékén - úgy, hogy amúgy tehetnél ellene még azelőtt, hogy meghirdetnéd. Mi most utánajártunk, melyek ezek az értékcsökkentő tényezők (értelemszerűen azon, hogy hangos a közelben a vonatforgalom vagy nincs tömegközlekedés, nem tudsz változtatni), de az alábbiaknak simán elébe mehetsz még!
Ennek kapcsán már most szólunk...
...hogy ha ezt minél olcsóbban szeretnéd megoldani, csekkold a joynapok.hu-t, ugyanis november 12-15. között ismét itt vannak a kuponnapok! Természetesen ezúttal is sokszínű kedvezményekkel készültünk, akár 50%-os akciókkal, melyeket több mint 1000 üzletben és online is beválthatsz. Legyen az egy-két új lakberendezési tárgy, dizájnos falipanel az összkép kedvéért vagy új padlóburkolat, nekünk MINDENRE van egy ütős kuponunk!
A kedvezményeket online is csekkolhatod, sőt, otthonról, a kanapén ülve meg is veheted őket akár a Joy Hungary appban is. KATTINTS ÉS NÉZELŐDJ MÁR MOST!
1. A lakásban túl sok eltérő padlóburkolat töri meg a teret
A nappaliban szürkés laminált padló, az előszobában egészen más árnyalatú fautánzat, közöttük pedig feltűnő burkolatváltók: külön-külön mindegyik praktikus megoldásnak tűnhetett, együtt viszont szétdarabolhatják az otthon összképét. Különösen az egymásba nyíló helyiségeknél zavaró, ha a színek és az anyagok látványosan ütik egymást. Ettől a lakás kevésbé átgondoltnak tűnhet, még akkor is, ha a burkolatok egyébként jó állapotúak.
Eladás előtt nézzétek át, nem vált-e fel valahol a padló szegélye, és rendben vannak-e a kétféle burkolat találkozását takaró lécek. Ha valamelyik szobában már cserére szorul a padló, olyat válasszatok, ami színben és stílusban is illik a mellette lévő helyiségekéhez.
Jó áron szeretnéd megvalósítani? Akkor nézd meg a Joy-napok alatt a Diego kínálatát, ahol 15% kedvezmény vár rád padlóburkolatokra, beltéri ajtóra, műfűre, WPC-re, 20% kedvezmény pedig darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, fali panelre, illetve ezen termékkörök kiegészítőire. Jól hangzik, ugye?
2. A világítás előnytelenül mutatja meg a lakást
Egy sötét szoba kisebbnek és barátságtalannak érződik. Az sem szerencsés, ha a mennyezetről hideg, vakító fény árad, miközben mellette egészen más színhőmérsékletű lámpák világítanak. A vevő ilyenkor nehezebben veszi észre, mennyire kellemes lehetne a helyiség.
A megtekintés előtt húzzátok el a függönyöket, engedjétek be a természetes fényt, és cseréljétek ki az izzókat, esetleg szereljetek fel egy-két új lámpát. Törekedjetek összehangolt fényekre, a sötétebb sarkokat pedig egy álló- vagy asztali lámpával is barátságosabbá tehetitek.
Jöhet egy szuper tipp? November 12-15. között csekkold az XXXLutz kínálatát, mert -20% kedvezmény vár több ezer termékre az áruházakban és online. Szerezd be a legmenőbb világításokat, amelyek tényleg feldobják a hangulatot a lakásban!
3. Túl sok személyes holmi hever a házban
A családi fotók, az utazásokról hazahozott emlékek és a párod LEGO gyűjteménye teszik igazán személyessé az otthonotokat. Eladáskor azonban a zsúfolt polcok és a minden felületet elfoglaló tárgyak elvonhatják a figyelmet a lakás adottságairól. A vevőnek így nehezebb elképzelnie, hogyan férnének el itt a saját dolgai.
A fotózás és a megtekintések előtt érdemes elpakolni a ritkán használt tárgyakat, felszabadítani a konyhapultot, és átnézni a túlzsúfolt sarkokat. Néhány személyes részlet maradhat, de legyen jól látható, mennyi használható helyet kínálnak a szobák.
Tudod, mi a legjobb megoldás? A praktikus tárolóeszközök beszerzése, melyek rendszert visznek az otthonodba! Nem is kell túlgondolni, néhány tárolódoboz és rendszerező bőven elég lesz hozzá. A Joy-napok alatt pedig a Möbelixnél találhatsz is pár nagyon menő holmit, ráadásul -20% kedvezménnyel várnak szinte minden termékre.
4. A régi festés és a félbehagyott javítások elhanyagoltságot sugallnak
A foltos, megkopott festés és a befejezetlen javítások rögtön a leendő feladatokra irányítják a figyelmet. A vevő ilyenkor könnyen azt kezdi számolgatni, mennyi munkával és kiadással járna a beköltözés. Ha több helyen is a halogatás nyomaival találkozik, az egész ingatlan karbantartásával kapcsolatban bizonytalanabbá válhat.
Érdemes végigjárni a lakást, és összeírni, hol szükséges javítani vagy felfrissíteni a felületeket. A beázásnyomok és a visszatérő foltok esetében először az okot kell megszüntetni: az új festés akkor jelent valódi előrelépést, ha a mögöttes problémát is rendeztétek.
Jöhet valami, ami feldobja a teret? Érdemes lehet akár falipanelekben gondolkodnod, melyek egészen új hangulatot adnak a szobának. És a legjobb, hogy a Joy-napok alatt 10% kedvezménnyel várnak az onlinefalpanel.hu-nál!
5. Ha kellemetlen szag fogadja az érdeklődőket, rögtön elmegy a kedvük
A lakás illatához idővel annyira hozzászokhattok, hogy már fel sem tűnik az, amit egy belépő azonnal megérez. A dohányfüst, a textilekben megmaradó állatszag vagy a dohos levegő könnyen elronthatja az első benyomást. Utóbbi ráadásul nedvességre vagy más, költségesebb problémára is terelheti a gyanút.
A megoldást a szag forrásánál érdemes keresni: segíthet a textilek és a kárpitok alapos tisztítása, illetve a rendszeres szellőztetés is. De az sem árt, ha beszerzel illatgyertyát, légfrissítőt (ha megtaláltátok a probléma forrását és azt ki is iktattátok).
Kéne egy jó illatgyertya a lakásba? Az Aurora Candle-nél a közönségkedvenc karácsonyi illatot ajándékba kapod, ha a Joy-napok alatt vásárolsz 18.000 Ft értékben.
Hogy tetszett a cikk?
Kult
Vajon mit írnának Juli noteszába a Még egy kívánság sztárjai?
Promóciók
Ezt az örömszerzőt legszívesebben receptre írnánk fel minden nőnek
Rövid körmökkel is lehetsz elképesztően elegáns: 12 manikűr, amit imádni fogsz
Mutatunk 12 gyönyörű manikűrt, amelyek rövid körmökön is fantasztikusan mutatnak!
7 kutyafajta, amely meglepően sokáig él: akár 15 évig is melletted lehetnek
Egy kutya érkezése évekre megváltoztatja az életünket, vannak olyan fajták, különösen hosszú életre számíthatnak.
14 éve indult a Violetta! A sorozat sztárjai mind felnőttek, és egészen más fordulatot vett életük
Egészen meglepő, hogyan alakult a Violetta sorozat sztárjainak élete a finálé után.
Leighton Meester és Jared Padalecki karácsonyi romkomjának már az előzetese is fergeteges
A Netflix új, karácsonyi romkomja az év egyik legnagyobb durranása lesz!
Miért áll olyan jól a francia nőkön egy egyszerű farmer és fehér póló? 6 stylingtitok, ami igazi game changer
A francia nők stílusának egyik legnagyobb titka, hogy még egy egyszerű farmerből és fehér pólóból is képesek elképesztően sikkes összeállítást varázsolni, méghozzá néhány apró stylingtrükk segítségével.
Hilary Swank 52 évesen újra babát vár
Gratulálunk az Oscar-díjas színésznőnek, aki pár évvel az ikergyermekei születése után megint édesanya lesz!