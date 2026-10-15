5 hiba az otthonodban, ami miatt milliókat csökkenhet az értéke

Ha vevő vagy, minél olcsóbban szeretnél házat/lakást venni, ha pedig eladó vagy, akkor minél magasabb áron akarsz megválni az ingatlantól. Aztán a kettő remélhetőleg valahol középúton találkozik. Akárhogy is, ha mostanában gondolkodsz azon, hogy eladod a lakásod, érdemes tudnod, hogy mi az, ami akár milliókat(!) csökkenthet az értékén - úgy, hogy amúgy tehetnél ellene még azelőtt, hogy meghirdetnéd. Mi most utánajártunk, melyek ezek az értékcsökkentő tényezők (értelemszerűen azon, hogy hangos a közelben a vonatforgalom vagy nincs tömegközlekedés, nem tudsz változtatni), de az alábbiaknak simán elébe mehetsz még!

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1. A lakásban túl sok eltérő padlóburkolat töri meg a teret

A nappaliban szürkés laminált padló, az előszobában egészen más árnyalatú fautánzat, közöttük pedig feltűnő burkolatváltók: külön-külön mindegyik praktikus megoldásnak tűnhetett, együtt viszont szétdarabolhatják az otthon összképét. Különösen az egymásba nyíló helyiségeknél zavaró, ha a színek és az anyagok látványosan ütik egymást. Ettől a lakás kevésbé átgondoltnak tűnhet, még akkor is, ha a burkolatok egyébként jó állapotúak.

Eladás előtt nézzétek át, nem vált-e fel valahol a padló szegélye, és rendben vannak-e a kétféle burkolat találkozását takaró lécek. Ha valamelyik szobában már cserére szorul a padló, olyat válasszatok, ami színben és stílusban is illik a mellette lévő helyiségekéhez.

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2. A világítás előnytelenül mutatja meg a lakást

Egy sötét szoba kisebbnek és barátságtalannak érződik. Az sem szerencsés, ha a mennyezetről hideg, vakító fény árad, miközben mellette egészen más színhőmérsékletű lámpák világítanak. A vevő ilyenkor nehezebben veszi észre, mennyire kellemes lehetne a helyiség.

A megtekintés előtt húzzátok el a függönyöket, engedjétek be a természetes fényt, és cseréljétek ki az izzókat, esetleg szereljetek fel egy-két új lámpát. Törekedjetek összehangolt fényekre, a sötétebb sarkokat pedig egy álló- vagy asztali lámpával is barátságosabbá tehetitek.

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3. Túl sok személyes holmi hever a házban

A családi fotók, az utazásokról hazahozott emlékek és a párod LEGO gyűjteménye teszik igazán személyessé az otthonotokat. Eladáskor azonban a zsúfolt polcok és a minden felületet elfoglaló tárgyak elvonhatják a figyelmet a lakás adottságairól. A vevőnek így nehezebb elképzelnie, hogyan férnének el itt a saját dolgai.

A fotózás és a megtekintések előtt érdemes elpakolni a ritkán használt tárgyakat, felszabadítani a konyhapultot, és átnézni a túlzsúfolt sarkokat. Néhány személyes részlet maradhat, de legyen jól látható, mennyi használható helyet kínálnak a szobák.

Tudod, mi a legjobb megoldás? A praktikus tárolóeszközök beszerzése, melyek rendszert visznek az otthonodba! Nem is kell túlgondolni, néhány tárolódoboz és rendszerező bőven elég lesz hozzá. A Joy-napok alatt pedig a Möbelixnél találhatsz is pár nagyon menő holmit, ráadásul -20% kedvezménnyel várnak szinte minden termékre.

4. A régi festés és a félbehagyott javítások elhanyagoltságot sugallnak

A foltos, megkopott festés és a befejezetlen javítások rögtön a leendő feladatokra irányítják a figyelmet. A vevő ilyenkor könnyen azt kezdi számolgatni, mennyi munkával és kiadással járna a beköltözés. Ha több helyen is a halogatás nyomaival találkozik, az egész ingatlan karbantartásával kapcsolatban bizonytalanabbá válhat.

Érdemes végigjárni a lakást, és összeírni, hol szükséges javítani vagy felfrissíteni a felületeket. A beázásnyomok és a visszatérő foltok esetében először az okot kell megszüntetni: az új festés akkor jelent valódi előrelépést, ha a mögöttes problémát is rendeztétek.

Jöhet valami, ami feldobja a teret? Érdemes lehet akár falipanelekben gondolkodnod, melyek egészen új hangulatot adnak a szobának. És a legjobb, hogy a Joy-napok alatt 10% kedvezménnyel várnak az onlinefalpanel.hu-nál!

5. Ha kellemetlen szag fogadja az érdeklődőket, rögtön elmegy a kedvük

A lakás illatához idővel annyira hozzászokhattok, hogy már fel sem tűnik az, amit egy belépő azonnal megérez. A dohányfüst, a textilekben megmaradó állatszag vagy a dohos levegő könnyen elronthatja az első benyomást. Utóbbi ráadásul nedvességre vagy más, költségesebb problémára is terelheti a gyanút.

A megoldást a szag forrásánál érdemes keresni: segíthet a textilek és a kárpitok alapos tisztítása, illetve a rendszeres szellőztetés is. De az sem árt, ha beszerzel illatgyertyát, légfrissítőt (ha megtaláltátok a probléma forrását és azt ki is iktattátok).

Kéne egy jó illatgyertya a lakásba? Az Aurora Candle-nél a közönségkedvenc karácsonyi illatot ajándékba kapod, ha a Joy-napok alatt vásárolsz 18.000 Ft értékben.

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