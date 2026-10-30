7 kutyafajta, amelyik sokat nyáladzik – mellettük szükség van egy törölközőre

Egy kutyapuszi után néha jól jön egy zsebkendő, bizonyos fajták mellett viszont érdemes rögtön törölközővel készülni. Náluk egy ivás, egy izgatott üdvözlés vagy egy lendületes fejrázás után a ruhádon és a bútorokon is maradhat némi nyál. Ebben a lelógó ajkaiknak és a szájuk formájának is szerepe van, így a rendszeres törölgetés a közös élet természetes része lehet. Persze ettől még tündériek és nagyon lehet őket szeretni, de azért fontos tudni, mert az egészségük és ápolásuk szempontjából sem utolsó, ha tisztában vagy a nyálzás mértékével.

A következő hét kutyafajtánál ezzel is számolj, ha valamelyikükbe beleszerettél.

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