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7 kutyafajta, amelyik sokat nyáladzik – mellettük szükség van egy törölközőre

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#sok nyál
Léna
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Életmód
Utoljára frissült: 2026. október 28. 16:17

Forrás: Siddharth shah on Unsplash

7 kutyafajta, amelyik sokat nyáladzik – mellettük szükség van egy törölközőre
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Ez a hét kutyafajta rengeteg szeretetet és jó adag nyálas puszit hozhat az életedbe – erre érdemes előre felkészülni.

Egy kutyapuszi után néha jól jön egy zsebkendő, bizonyos fajták mellett viszont érdemes rögtön törölközővel készülni. Náluk egy ivás, egy izgatott üdvözlés vagy egy lendületes fejrázás után a ruhádon és a bútorokon is maradhat némi nyál. Ebben a lelógó ajkaiknak és a szájuk formájának is szerepe van, így a rendszeres törölgetés a közös élet természetes része lehet. Persze ettől még tündériek és nagyon lehet őket szeretni, de azért fontos tudni, mert az egészségük és ápolásuk szempontjából sem utolsó, ha tisztában vagy a nyálzás mértékével.

A következő hét kutyafajtánál ezzel is számolj, ha valamelyikükbe beleszerettél.

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7 kutyafajta, amelyik sokat nyáladzik

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