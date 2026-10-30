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7 kutyafajta, amelyik sokat nyáladzik – mellettük szükség van egy törölközőre
Forrás: Siddharth shah on Unsplash
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Egy kutyapuszi után néha jól jön egy zsebkendő, bizonyos fajták mellett viszont érdemes rögtön törölközővel készülni. Náluk egy ivás, egy izgatott üdvözlés vagy egy lendületes fejrázás után a ruhádon és a bútorokon is maradhat némi nyál. Ebben a lelógó ajkaiknak és a szájuk formájának is szerepe van, így a rendszeres törölgetés a közös élet természetes része lehet. Persze ettől még tündériek és nagyon lehet őket szeretni, de azért fontos tudni, mert az egészségük és ápolásuk szempontjából sem utolsó, ha tisztában vagy a nyálzás mértékével.
A következő hét kutyafajtánál ezzel is számolj, ha valamelyikükbe beleszerettél.
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