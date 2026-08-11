9 kutyafajta, amelyik gyakran lesz beteg: gondoltad volna, hogy ez lesz az első a listán?

Kutyát befogadni nem kis dolog! Onnantól kezdve, hogy egy eb a család tagjává válik, nem csak annyiban merülnek ki a vele kapcsolatos teendők, hogy sétáltatni kell vinni az esős, hideg napokon is, vagy minden nap etetni-itatni kell. Akárcsak a saját egészségedre, úgy az övére is vigyázni kell. A rendszeres állatorvosi vizsgálatok, az oltások és a váratlan kezelések ráadásul komoly kiadást is jelenthetnek, különösen akkor, ha olyan fajtát választunk, amely bizonyos betegségekre eleve hajlamosabb.

Az alábbi listát nagy állatorvosi adatbázisok és fajtaspecifikus kutatások alapján állítottuk össze, hogy megmutassuk, mely kutyáknál fordulhatnak elő gyakrabban örökletes vagy a testfelépítésükből adódó egészségügyi problémák.

Íme a lista, amivel minden gazdinak érdemes tisztában lennie:

Galéria / 9 kép 9 kutyafajta, amelyik gyakran lesz beteg Megnézem a galériát

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