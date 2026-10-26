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Forrás: Jack1007 on Unsplash
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Könnyű elcsábulni, amikor a TikTokon látjuk a cuki kutya-macska barátságokat, de azért a valóságban nem mindig jönnek ki ilyen jól egymással az állatok. És ebben a kutya fajtára jellemző tulajdonságai is szerepet játszhatnak. Míg egyesek szívesen fogadják a cicás lakótársat, másokból a macska legkisebb ugrása is üldözést válthat ki. Összegyűjtöttük, mely fajtáknál lehet könnyebb az összeszokás, és melyeknél indokolt a fokozott óvatosság – de a személyiség, a korábbi tapasztalatok és a türelmes bemutatás minden esetben sokat számít.
Íme a lista:
Galéria / 14 kép
6 kutyafajta, ami nagyon jól kijön a macskákkal - És 6, amelyik ki nem állhatja őket
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Heti horoszkóp október 26-november 1.: a Rákok méltán lehetnek büszkék magukra, a Mérlegek kissé el vannak veszve egy bizonyos helyzetben
Az előtted álló hét is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
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