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6 kutyafajta, ami nagyon jól kijön a macskákkal - És 6, amelyik ki nem állhatja őket

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Életmód
Utoljára frissült: 2026. október 25. 10:27

Forrás: Jack1007 on Unsplash

6 kutyafajta, ami nagyon jól kijön a macskákkal - És 6, amelyik ki nem állhatja őket
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6 kutyafajta, ami nagyon jól kijön a macskákkal - És 6, amelyik ki nem állhatja őket

Mielőtt a kutyusod mellé cicát hozol, érdemes tudnod, hogy egyes fajták jól kijönnek a macskákkal, míg mások kevésbé. Sokkal kevésbé.

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Mielőtt a kutyusod mellé cicát hozol, érdemes tudnod, hogy egyes fajták jól kijönnek a macskákkal, míg mások kevésbé. Sokkal kevésbé.

Könnyű elcsábulni, amikor a TikTokon látjuk a cuki kutya-macska barátságokat, de azért a valóságban nem mindig jönnek ki ilyen jól egymással az állatok. És ebben a kutya fajtára jellemző tulajdonságai is szerepet játszhatnak. Míg egyesek szívesen fogadják a cicás lakótársat, másokból a macska legkisebb ugrása is üldözést válthat ki. Összegyűjtöttük, mely fajtáknál lehet könnyebb az összeszokás, és melyeknél indokolt a fokozott óvatosság – de a személyiség, a korábbi tapasztalatok és a türelmes bemutatás minden esetben sokat számít.

Íme a lista:

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6 kutyafajta, ami nagyon jól kijön a macskákkal - És 6, amelyik ki nem állhatja őket

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