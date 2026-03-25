Napi horoszkóp március 25.: a Kosok túl sok fronton szeretnének megfelelni, az Ikreknek érdemes egy prioritási sorrendet felállítani
A hét közepe is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
A csokinyuszi és a locsolóvers már a múlté! Mutatunk 8 elképesztően pajzán húsvéti ajándékot, amit imádni fogtok
A kutatók elárulták, melyik szülőtől örököljük az intelligenciát
Az intelligencia kérdése régóta foglalkoztatja a tudományt és talán még inkább minket, hétköznapi embereket.
Napi horoszkóp március 24.: a Kosok váratlan akadályokba ütköznek, a Bikák fontos elhatározásra jutnak
A mai nap is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
Bejelentették, ki lesz A Bridgerton család 5. évadjának főszereplője: alig várjuk a love storyját
„Ne aggódjatok, nyájas olvasók, mert egy bizonyos grófnő újra szerelemre talál…” – ígéri a Netflix a sorozat rajongóinak.
Drew Barrymore magyar édesanyját, Ildikót a világ legrosszabb szülőjének nevezte: ezért volt rossz a kapcsolatuk
Drew Barrymore neve ma már egyet jelent a hollywoodi sikertörténetekkel, a könnyed romantikus filmekkel és egy olyan nő képével, aki látszólag mindent túlélt.
Vajon kitől örököljük az eszünket? Az anyánktól, az apánktól, vagy egyszerűen a szerencsén múlik minden? Egy friss kutatás azonban izgalmas, sőt első hallásra meglepő választ ad erre az örök dilemmára. A tudósok szerint ugyanis az intelligencia kialakulásában az anyai gének játszhatják a meghatározóbb szerepet.
Az X kromoszóma titka
A kutatást a University of Cambridge szakemberei végezték, és arra jutottak, hogy az intelligenciáért felelős gének jelentős része az X kromoszómán található. Mivel a nők két X kromoszómával rendelkeznek, míg a férfiak csak eggyel, így az anya genetikai hozzájárulása ezen a téren nagyobb súlyt kaphat. Ez azt is jelenti, hogy bizonyos esetekben egy intelligens anya nagyobb valószínűséggel adja tovább ezt a képességet a gyermekének, még akkor is, ha az apa kevésbé kiemelkedő ezen a területen.
Nem minden gén működik egyformán
A kutatás egyik legérdekesebb megállapítása az úgynevezett kondicionált génekhez kapcsolódik. Ezek a gének attól függően viselkednek másként, hogy az anyától vagy az apától származnak. Biokémiai jelöléseik révén képesek azonosítani az eredetüket, és ennek megfelelően aktiválódnak vagy éppen kikapcsolódnak. Az intelligenciához köthető gének például gyakran csak akkor aktívak, ha az anyától öröklődnek, míg apai eredet esetén inaktívvá válhatnak.
Két külön világ: agykéreg és érzelmi központ
A kutatók azt is megfigyelték, hogy az anyai és apai gének eltérő módon hatnak az embrió fejlődésére. Az anyai gének elsősorban az agykéreg (cerebrális kéreg) fejlődésében játszanak kulcsszerepet. Ez az agyterület felelős többek között a gondolkodásért, a memóriáért, a nyelvért, a tudatosságért, a figyelemért és észlelésért. Ezzel szemben az apai gének inkább a limbikus rendszerre hatnak, amely az érzelmekért, ösztönökért és bizonyos alapvető túlélési funkciókért felelős. Emellett fontos szerepük van a méhlepény (placenta) fejlődésében is.
Mi történik, ha csak az egyik szülő génjei vannak jelen?
A kutatás során olyan embriókat is vizsgáltak, amelyek kizárólag az egyik szülő genetikai állományát tartalmazták. Az eredmények egyértelműek voltak, hiszen ezek az embriók nem maradtak életben. Ez rávilágít arra, hogy bár bizonyos gének, például az intelligenciához kapcsolódók, az anyától származva aktívabbak lehetnek, az egészséges fejlődéshez mindkét szülő genetikai hozzájárulása elengedhetetlen.
Az intelligencia nem csak genetika
Bár a genetikai háttér meghatározó, a kutatók hangsúlyozzák, hogy az intelligencia nem pusztán öröklött tulajdonság. A gyermek fejlődésében kulcsszerepet játszik a szülőkkel való kapcsolat minősége is. Azok a gyerekek, akik életük első éveiben több figyelmet, érzelmi támogatást és stimulációt kapnak, általában jobb problémamegoldó képességgel rendelkeznek, kíváncsibbak és motiváltabbak, könnyebben tanulnak és alkalmazkodnak.
Mit jelent ez a gyakorlatban?
A kutatás eredményei izgalmas perspektívát adnak, hogy úgy tűnik, hogy az intelligencia genetikai alapjai valóban erősebben kötődhetnek az anyához. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy az apák szerepe kevésbé fontos lenne, sem a genetika, sem a nevelés szempontjából. Sőt, a teljes kép sokkal összetettebb, hiszen az intelligencia egy dinamikus rendszer, amelyben a gének és a környezet folyamatos kölcsönhatásban alakítják egymást.
Ha kíváncsi vagy, még miket örökölhetünk a szüleinktől, akkor kattints a galériára!
Tavaszi lendülettel a zöldebb Magyarországért
A csokinyuszi és a locsolóvers már a múlté! Mutatunk 8 elképesztően pajzán húsvéti ajándékot, amit imádni fogtok
20 év után felfedte a titkot: ezért rúgták ki váratlanul a Született feleségekből Jesse Metcalfe-ot
Szerencsére a színész nem sértődött meg, hogy kiírták a szériából, és így is be tudott futni Hollywoodban.
Napi horoszkóp március 25.: a Kosok túl sok fronton szeretnének megfelelni, az Ikreknek érdemes egy prioritási sorrendet felállítani
A hét közepe is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
Drew Barrymore magyar édesanyját, Ildikót a világ legrosszabb szülőjének nevezte: ezért volt rossz a kapcsolatuk
Drew Barrymore neve ma már egyet jelent a hollywoodi sikertörténetekkel, a könnyed romantikus filmekkel és egy olyan nő képével, aki látszólag mindent túlélt.
7 nagyon fukar sztár, aki mindenen spórol: borravalót sem szívesen adnak
Nem minden gazdag sztár szórja a pénzt két kézzel – van, aki tudatosan spórol, de van, aki már a borravalót is sajnálja.
7 horrorfilm, aminek a forgatásán ijesztőbb dolgok történtek, mint a filmben
Az alábbi történetek talán még ijesztőbbek, mint maguk a filmek, amiket aztán a moziban láthattunk.
3 csillagjegy, akinek a remény újra beköszönt az életébe március 24-én
Azok, akik felkerültek a listára, mostantól nemet mondanak a negativitásra és végre hinni tudnak abban, hogy pozitív fordulatot vesz a sorsuk.