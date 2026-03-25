A kutatók elárulták, melyik szülőtől örököljük az intelligenciát

Vajon kitől örököljük az eszünket? Az anyánktól, az apánktól, vagy egyszerűen a szerencsén múlik minden? Egy friss kutatás azonban izgalmas, sőt első hallásra meglepő választ ad erre az örök dilemmára. A tudósok szerint ugyanis az intelligencia kialakulásában az anyai gének játszhatják a meghatározóbb szerepet.

Az X kromoszóma titka

A kutatást a University of Cambridge szakemberei végezték, és arra jutottak, hogy az intelligenciáért felelős gének jelentős része az X kromoszómán található. Mivel a nők két X kromoszómával rendelkeznek, míg a férfiak csak eggyel, így az anya genetikai hozzájárulása ezen a téren nagyobb súlyt kaphat. Ez azt is jelenti, hogy bizonyos esetekben egy intelligens anya nagyobb valószínűséggel adja tovább ezt a képességet a gyermekének, még akkor is, ha az apa kevésbé kiemelkedő ezen a területen.

Nem minden gén működik egyformán

A kutatás egyik legérdekesebb megállapítása az úgynevezett kondicionált génekhez kapcsolódik. Ezek a gének attól függően viselkednek másként, hogy az anyától vagy az apától származnak. Biokémiai jelöléseik révén képesek azonosítani az eredetüket, és ennek megfelelően aktiválódnak vagy éppen kikapcsolódnak. Az intelligenciához köthető gének például gyakran csak akkor aktívak, ha az anyától öröklődnek, míg apai eredet esetén inaktívvá válhatnak.

Két külön világ: agykéreg és érzelmi központ

A kutatók azt is megfigyelték, hogy az anyai és apai gének eltérő módon hatnak az embrió fejlődésére. Az anyai gének elsősorban az agykéreg (cerebrális kéreg) fejlődésében játszanak kulcsszerepet. Ez az agyterület felelős többek között a gondolkodásért, a memóriáért, a nyelvért, a tudatosságért, a figyelemért és észlelésért. Ezzel szemben az apai gének inkább a limbikus rendszerre hatnak, amely az érzelmekért, ösztönökért és bizonyos alapvető túlélési funkciókért felelős. Emellett fontos szerepük van a méhlepény (placenta) fejlődésében is.

Mi történik, ha csak az egyik szülő génjei vannak jelen?

A kutatás során olyan embriókat is vizsgáltak, amelyek kizárólag az egyik szülő genetikai állományát tartalmazták. Az eredmények egyértelműek voltak, hiszen ezek az embriók nem maradtak életben. Ez rávilágít arra, hogy bár bizonyos gének, például az intelligenciához kapcsolódók, az anyától származva aktívabbak lehetnek, az egészséges fejlődéshez mindkét szülő genetikai hozzájárulása elengedhetetlen.

Az intelligencia nem csak genetika

Bár a genetikai háttér meghatározó, a kutatók hangsúlyozzák, hogy az intelligencia nem pusztán öröklött tulajdonság. A gyermek fejlődésében kulcsszerepet játszik a szülőkkel való kapcsolat minősége is. Azok a gyerekek, akik életük első éveiben több figyelmet, érzelmi támogatást és stimulációt kapnak, általában jobb problémamegoldó képességgel rendelkeznek, kíváncsibbak és motiváltabbak, könnyebben tanulnak és alkalmazkodnak.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

A kutatás eredményei izgalmas perspektívát adnak, hogy úgy tűnik, hogy az intelligencia genetikai alapjai valóban erősebben kötődhetnek az anyához. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy az apák szerepe kevésbé fontos lenne, sem a genetika, sem a nevelés szempontjából. Sőt, a teljes kép sokkal összetettebb, hiszen az intelligencia egy dinamikus rendszer, amelyben a gének és a környezet folyamatos kölcsönhatásban alakítják egymást.

