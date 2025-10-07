Divat
8 különleges őszi íz, amely nélkül nem teljes a szezon
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta
És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
6 frizura, ami karcsúbb arcot varázsol
Egy kiváló frizurával kilókat is lecsalhatunk magunkról, így pedig egy sokkal frissebb és fiatalosabb megjelenést kaphatunk.
Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
Különleges szépségű kutyák, amelyekhez hasonlót még sosem láttál
Vannak kutyák, akik nemcsak aranyosak, hanem igazi természeti csodák. Ezek a ritka, különleges külsejű fajták a kutyavilág rejtett gyöngyszemei, és garantáltan elolvad a szíved, amint meglátod őket.
8 zöldség és gyümölcs, amit sose tarts hűtőben
Nem minden zöldség és gyümölcs érzi jól magát a hűtőben. Mutatjuk, melyek veszítenek ízükből és állagukból hidegben, és hogyan tárold őket helyesen.
12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént
A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.
Azt hiszem, abban mind egyetérthetünk, hogy az ősz az egyik olyan évszakunk, mely a leggazdagabb alapanyagokat kínálja tálcán nekünk – vétek lenne kihagyni őket a konyhából és a mindennapokból. A kedvencem ebben az évszakban, hogy akármerre járok, mindenhol megcsap az a kellemes illat, amelybe beleszippantva az ember egyből igazi őszi hangulatba kerül. Elég elmenni egy jó gardróbfrissítés apropóján valamelyik plázába, biztos, hogy belebotlunk legalább három olyan bódéba, ahol őszi illatú gyertyákat és szépségápolási termékeket árulnak.
De nem is kell talán ennyire messzire menni, csupán csak jó rétegesen felöltözni, és elsétálni a közeli erdőbe vagy rétre egy frissítő kiruccanásra. Bár itt nem a klasszikus illatokkal találkozhatunk, mégis a természet valahogy ontja magából az ősz esszenciáját – elég csak a fenyők gyantás illatát az orrunkban érezni, vagy végig sétálni egy avarral borított ösvényen. A nedves avar, a friss föld és a színes falevelek illatkeveréke olyan hangulatot áraszt, amit semmilyen gyertyával nem lehet visszaadni. És talán pont ezért szeretjük annyira az őszt: mert minden érzékünket bevonja – látványban, ízekben és illatokban egyaránt.
Az illatok mellett persze az ízek azok, amelyek teljes mértékben átadják a szezon varázsát. Az őszi konyha tele van olyan alapanyagokkal, amelyek egyszerre táplálóak és nosztalgikusak. Az évszak gazdagsága pedig egyértelműen abban rejlik, hogy mindenki megtalálhatja benne a saját kedvencét: a fűszeres, édeskés ízek kedvelőitől kezdve egészen a sós, melengető fogásokat előnyben részesítőkig. Ne felejtsük, hogy a természet most adja a legjobb vitaminforrásokat: az almát, a körtét, a diót, a sütőtököt, és még rengeteg finomságot, melyek egyszerre egészségesek és sokoldalúan variálhatók. Ezek az ízek hozzák közelebb a kuckózós estéket, a családi összejöveteleket és a közös sütés-főzés örömét.
Fedezd fel galériánkban a legjobb és legfinomabb ízeket, amik nélkül nem lenne az ősz igazi ősz!
Elhivatottság mindenek felett - 10 színész, aki mindent megtett a hiteles alakításért
Egyáltalán nem meglepő, hogy az Akadémia Oscar-díjjal jutalmazta többségüket.
6 beauty hack, amit a TikTokon tanultunk és tényleg működik
Ezekről a trükkökről valószínű, hogy még te sem hallottál!
8 természetes cellulózforrás: így segít a rostban gazdag táplálkozás az egészségeden
A cellulóz a növények vázanyagának egyik fő alkotóeleme, amit az emberi szervezet önállóan nem tud megemészteni – mégis hatalmas szerepe van. Rostként működik, és nélkülözhetetlen a bélrendszer egészséges működéséhez. Támogatja a bélflórát, ami az erős immunrendszer alapja, így közvetve az ellenálló képességünket is erősíti. Nem véletlen, hogy a szakértők szerint érdemes minél több cellulózban gazdag zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani. Mutatjuk, melyek a legjobb természetes források az egészség megőrzéséhez!
Az október a legtökéletesebb hónap arra, hogy megváltoztasd az életed: az asztrológus elárulja, mit kell tenned ehhez!
Tarol a TikTokon az October Theory-elmélet, mely szerint ősszel kapunk egy második esélyt arra, hogy új fejezetet nyithassunk, és lezárjuk minden, ami már nem tesz minket boldoggá.