Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Életmód

Íme a TOP10 legkülönlegesebb kutyafajta: magyar is van a listán

#Kutya
#toplista
#Különleges
#érdekes
#Egyedi
#kutyafajta
#különleges kutyafajták
Léna
Mutasd a cikkeit

Lelki, párkapcsolati témák és ezotéria jöhet minden mennyiségben!

Életmód
Utoljára frissült: 2026. november 9. 08:28

Forrás: Alvan Nee on Unsplash

Íme a TOP10 legkülönlegesebb kutyafajta: magyar is van a listán
A nap cikke

Daganat miatt a melleltávolítás mellett döntött, férje mérhetetlenül dühös lett: 6 sztárpár, akinek kapcsolata szomorú okból ért véget

Egy fájdalmas mondat, egy leleplező telefonhívás vagy éppen a támogatás hiánya egy ijesztő műtét előtt: ezek a sztárok őszintén elmesélték, mikor érezték meg, hogy vége a kapcsolatuknak.

Életmód

Influenszerek és tartalomgyártók szorítóban – Kiderült, ki, hogyan kezeli a rázós helyzeteket

Meredek emelkedőkben és rázós helyzetekben nem volt hiány a Suzuki AllGrip Challenge-en, ahol influenszerek és autós tar...

Divat

7 téli alapdarab, amivel könnyebb lesz a reggeli öltözködés

Eleged van abból, hogy minden reggel a szekrény előtt állsz tanácstalanul? Mutatunk hét sokoldalú ruhadarabot, amelyekke...

Életmód

Első autót vásárolnál? A szakértő elárulta, mire figyelj, hogy ne bánd meg

Az első autód kiválasztása izgalmas mérföldkő, de néhány fontos szempontot érdemes átgondolnod, mielőtt beleszeretsz egy...
Advertisement

Divat

Viral, de tényleg kihasználnád? Így válassz az ősz felkapott ruhadarabjai közül

Attól, hogy egy ruhadarab meghódította a közösségi médiát, még nem biztos, hogy a gardróbodban is beválik. Mutatjuk, hog...

Életmód

Ilyen lenne álmaink menzája - Képzeld, már létezik!

Tojásleves, tökfőzelék, vadas sertésragu: van olyan étel, amelynek már a nevétől is kiráz a hideg és újra az iskolai ebé...

Divat

Melyik sneaker és táska illik hozzád? A napirended többet elárul, mint hinnéd

Sneaker és táska kisokos minden alkalomra! Mutatjuk, milyen divatos kiegészítőket válassz munkába, városnézéshez, brunch...

Promóciók

A krém, amely már több, mint 51 800 magyar nőt nyűgözött le

Ez a nagyszerű krém az összetevők lehető legjobb kombinációját ötvözi, hogy bőröd puhábbá, feszesebbé és ragyogóbbá tegy...

Promóciók

Jó választás, jó élet: megújultak a Good Calories protein szeletek

Ha pörög a napod, jól jön egy snack, ami nemcsak finom, hanem tudatosan passzol az életmódodhoz is. A Good Calories megú...

Promóciók

JOY-napok az Allee-ban: vásárlás mellé élmények is járnak

A JOY-napok idején az Allee Bevásárlóközpont nemcsak kihagyhatatlan kedvezményekkel, hanem izgalmas programokkal is vár....
Olvasd el!

Napi horoszkóp november 9.: a Szüzeknek érdemes pozitívabban gondolkodniuk, a Vízöntőknek ajánlott lejjebb bontaniuk a korlátaikat

A csillagok a hét első napjára is bőséggel tartogatnak izgalmas kalandokat, váratlan fordulatokat, azt azonban, hogy rád mi vár, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!

Olvasd el!

Heti horoszkóp november 9-15.: a Szüzek komoly projektet kapnak a nyakukba, a Nyilasok vitába keverednek valakivel

Az előtted álló héten is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a heti horoszkópodra szánni!

Olvasd el!

Napi horoszkóp november 8.: az Ikrek kivételes eredményt érnek el, az Oroszlánok körül minden sínen

A hét utolsó napjára is bőséggel tartogatnak izgalmas kalandokat, váratlan fordulatokat, azt azonban, hogy rád mi vár, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!

Olvasd el!

Így irányít egy boomer, egy X, egy Y és egy Z generációs főnök: elképesztő a különbség

A főnököd életkora bizony óriási hatással van arra, hogy milyen vele dolgozni!

Olvasd el!

Még nincs vége a retrográd Merkúrnak: ennek a 6 csillagjegynek tartogat meglepetéseket

A retrográd Merkúr hatására néhány csillagjegy egyszerűen nem halogathatja tovább azt, hogy szembenézzen a problémáival...

Facebook
Twitter
Pinterest
Nem véletlen, hogy ezek a fajták helyet kaptak a listán!

Ha azt hitted, a kutyák világában már nem érhet meglepetés, ez a válogatás könnyen rácáfolhat. Persze minden kutya egyedi, és mindenkinek a sajátja a legszebb, legcukibb, legokosabb, érdekesség, hogy egyes fajták még extrán különleges vonásokkal is rendelkeznek. Van, amelyik szó szerint mesekönyvi karakternek néz ki, más pedig egyedi képességekkel született. És a listánkban van magyar fajta is! Most összeszedtünk közülük 10-et, amit nem lehet nem csodálni!

Nézd csak:

Galéria / 10 kép

Íme a TOP10 legkülönlegesebb kutyafajta

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Videók

Videók

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Életmód

Influenszerek és tartalomgyártók szorítóban – Kiderült, ki, hogyan kezeli a rázós helyzeteket

Meredek emelkedőkben és rázós helyzetekben nem volt hiány a Suzuki AllGrip Challenge-en, ahol influenszerek és autós tar...

Divat

7 téli alapdarab, amivel könnyebb lesz a reggeli öltözködés

Eleged van abból, hogy minden reggel a szekrény előtt állsz tanácstalanul? Mutatunk hét sokoldalú ruhadarabot, amelyekke...

Életmód

Első autót vásárolnál? A szakértő elárulta, mire figyelj, hogy ne bánd meg

Az első autód kiválasztása izgalmas mérföldkő, de néhány fontos szempontot érdemes átgondolnod, mielőtt beleszeretsz egy...

Divat

Viral, de tényleg kihasználnád? Így válassz az ősz felkapott ruhadarabjai közül

Attól, hogy egy ruhadarab meghódította a közösségi médiát, még nem biztos, hogy a gardróbodban is beválik. Mutatjuk, hog...

Életmód

Ilyen lenne álmaink menzája - Képzeld, már létezik!

Tojásleves, tökfőzelék, vadas sertésragu: van olyan étel, amelynek már a nevétől is kiráz a hideg és újra az iskolai ebé...

Divat

Melyik sneaker és táska illik hozzád? A napirended többet elárul, mint hinnéd

Sneaker és táska kisokos minden alkalomra! Mutatjuk, milyen divatos kiegészítőket válassz munkába, városnézéshez, brunch...

Promóciók

A krém, amely már több, mint 51 800 magyar nőt nyűgözött le

Ez a nagyszerű krém az összetevők lehető legjobb kombinációját ötvözi, hogy bőröd puhábbá, feszesebbé és ragyogóbbá tegy...

Promóciók

Jó választás, jó élet: megújultak a Good Calories protein szeletek

Ha pörög a napod, jól jön egy snack, ami nemcsak finom, hanem tudatosan passzol az életmódodhoz is. A Good Calories megú...

Promóciók

JOY-napok az Allee-ban: vásárlás mellé élmények is járnak

A JOY-napok idején az Allee Bevásárlóközpont nemcsak kihagyhatatlan kedvezményekkel, hanem izgalmas programokkal is vár....
Kép
Életmód

Nem csak rossz szokások: a férfiak 8 red flagje, amit sokan nem vesznek észre

A telefonod ellenőrzésétől a következmények nélküli bocsánatkérésig vannak olyan szokások, amelyek mellett könnyen háttérbe szorulhatnak a saját igényeid és határaid.

Kép
Sztárok

10 világsztár, aki szívszorító okból fordított hátat Hollywoodnak

Kívülről úgy tűnt, mindenük megvan: világhírnév, sikeres filmek, telt házas koncertek és rajongók milliói.

Kép
Életmód

Napi horoszkóp november 9.: a Szüzeknek érdemes pozitívabban gondolkodniuk, a Vízöntőknek ajánlott lejjebb bontaniuk a korlátaikat

A csillagok a hét első napjára is bőséggel tartogatnak izgalmas kalandokat, váratlan fordulatokat, azt azonban, hogy rád mi vár, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!

Kép
Életmód

Heti horoszkóp november 9-15.: a Szüzek komoly projektet kapnak a nyakukba, a Nyilasok vitába keverednek valakivel

Az előtted álló héten is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a heti horoszkópodra szánni!

Kép
Szépség

Az őszi-téli szezon luxusmanikűrje már otthon is pikk-pakk kész van

Ha imádod az elegáns, mégis különleges körmöket, akkor a velvet nails trendért garantáltan odaleszel, ráadásul még otthon is elkészítheted!

Kép
Életmód

Így irányít egy boomer, egy X, egy Y és egy Z generációs főnök: elképesztő a különbség

A főnököd életkora bizony óriási hatással van arra, hogy milyen vele dolgozni!