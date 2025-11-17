Horoszkóp
10 őrülten menő adventi kalendárium, amit tényleg mindenki imádna

#adventi naptár
#adventi kalendárium
#beauty adventi kalendárium
#csoki adventi kalendárium
#kávés adventi kalendárium
Kerekes Vivien
A JOY.hu vezető online szerkesztője.

Életmód
Utoljára frissült: 2025. november 17. 17:12

Forrás: gettyimages

10 őrülten menő adventi kalendárium, amit tényleg mindenki imádna
Heti horoszkóp november 17-23.: a Rákok igazi maximalisták, a Szüzek túlságosan magabiztosak a sikert illetően

Az előtted álló hét is számos izgalmat tartogat, azt azonban, hogy pontosan mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!

Szépség

Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának

Ez a készülék körözi az összes többi szőrtelenítő eszközt.

Életmód

7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy

Amikor a napok hűvösebbé válnak, szinte ösztönösen másra sem tudunk gondolni, mint a fűszeres sütőtökkel ízesített étele...

Önismeret

Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra

Receptre írjuk fel neked a megoldást a hangulatingadozások, a rossz kedv és a motiválatlanság ellen! Egyszerűbb a dolgod...

Promóciók

Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert

Az airfryer nem véletlenül lett a modern konyhák sztárja: gyors, egészséges és praktikus megoldás, ha finomat ennél, de ...

Promóciók

Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!

A Joy-napok ideális alkalmat kínálnak arra, hogy feltöltsd a könyvespolcodat inspiráló, humoros vagy éppen elgondolkodta...

Promóciók

Egy csillag minden hangulathoz

A mikulásvirág már rég kinőtte a klasszikus „karácsonyfa melletti szobadísz” szerepét! Lágy pasztell, élénk piros színei...

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Életmód

4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben

Az igazi pihenés nem csak arról szól, hogy lefekszel egy órára, vagy hétvégén kicsit később kelsz.

Promóciók

Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra

Közeleg az év vége, így nem csoda, ha sokakban ébred fel a vágy, hogy végre megtalálják a társukat, akivel közösen köszö...
Olvasd el!

6+1 dolog, amit soha, de soha ne önts ki a lefolyóba

Sokan nem is sejtik, hogy ezeket egyáltalán nem lenne szabad a lefolyóba önteni. Az okok magukért beszélnek!

Olvasd el!

Napi horoszkóp november 17.: a Rákoknak valaki a türelmét próbálgatja, az Oroszlánoknak érdemes a számukra fontos emberekre időt szánniuk

A hét első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!

Olvasd el!

4+1 sztár, aki brutálisan lefogyott az utóbbi időben

Nem semmi átalakulások következnek! Az alábbi sztárok rengeteget fogytak; de nem ezért néznek ki igazán jól, hanem azért, mert jól is érzik magukat a bőrükben.

Olvasd el!

5 adalékanyag élelmiszerekben, amelyek nagyon veszélyesek az egészségünkre

Több olyan összetevő is akad, ami csendben, hosszú idő alatt teszi tönkre akár a gyomrunkat, akár okozhat rákot is. És még csak azt sem tudjuk, mit keressünk a címkén.

Olvasd el!

Nem csak fizikai: a lábfájdalom 7 lelki üzenete

A lábfájdalom nemcsak fizikai eredetű lehet – sokszor mélyebb, lelki okok állnak a háttérben. A csípőtől a bokáig minden testrész üzen valamit a lelkedről: döntésekről, félelmekről, elakadásokról. Fedezd fel, mit jelent, ha fáj a lábad, és hogyan segíthet a tudatos lelki munka a gyógyulásban.

Ha adventi kalendárium, akkor először a csokis verzió jut eszünkbe. Ebből bőven akad, ez tény, de tudtad, hogy az alábbi kategóriákban is van jó néhány izgalmas naptár?

Emlékszel még, amikor gyerekkorodban a naptár decemberre fordult, és megkaptad a szüleidtől a csokis adventi kalendáriumodat? Kezdődhetett a visszaszámlálás karácsonyig, minden nap egy kicsi csokival, és bármennyire is apróságnak tűnik ez, mégis megalapozta az ünnepi várakozást. Akkor is, ha 15-re legkésőbb az összes csokit kietted előre.

Ez a cikk pedig neked szól, akkor is, ha már ezer éve nem kaptál adventi kalendáriumot decemberben, és akkor is, ha minden évben veszel magadnak egyet. Mert mi most összegyűjtöttünk 10 irtó menő adventi naptárat, amit egyszerűen nem lehet nem imádni. Imádod a beauty cuccokat? Akkor a lehetőségek tárháza óriási! Kávéfan vagy? Esetleg olvasni szeretsz, ejtőzni a habokban vagy valami extrán különleges adventi kalendáriumra vágysz? Tényleg minden kategóriára van egy ötletünk, néha több is, és mutatjuk azt is, hol szerezheted be őket

Íme 10 adventi kalendárium, aminél menőbbet elképzelni sem tudnánk!

Galéria / 10 kép

10 őrülten menő adventi kalendárium, amit tényleg mindenki imádna

Életmód

Advent Európában: ezek lesznek a legszebb karácsonyi vásárok 2025-ben

Ahogy beköszönt a hideg, közeledik a karácsony, Európa városai lassan fényárba borulnak. A terek megtelnek faházikókkal, forralt bor és sült gesztenye illata úszik a levegőben, és elkezdődik az év legvarázslatosabb időszaka. Az alábbiakban összeszedtük Európa legszebb karácsonyi vásárait, ahova mindenképpen érdemes ellátogatnod.

Kép
Életmód

6+1 dolog, amit soha, de soha ne önts ki a lefolyóba

Sokan nem is sejtik, hogy ezeket egyáltalán nem lenne szabad a lefolyóba önteni. Az okok magukért beszélnek!

Kép
Szépség

Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának

Ez a készülék körözi az összes többi szőrtelenítő eszközt.

Kép
Sztárok

Reese Witherspoon igazi nevétől leesik az állad! Sztárok, akik megváltoztatták a nevüket a hírnév előtt

A hollywoodi csillogás mögött gyakran hosszú út, újratervezett identitás és nem utolsósorban egy friss név áll.

Kép
Egészség

Nem csak fizikai: a lábfájdalom 7 lelki üzenete

A lábfájdalom nemcsak fizikai eredetű lehet – sokszor mélyebb, lelki okok állnak a háttérben. A csípőtől a bokáig minden testrész üzen valamit a lelkedről: döntésekről, félelmekről, elakadásokról. Fedezd fel, mit jelent, ha fáj a lábad, és hogyan segíthet a tudatos lelki munka a gyógyulásban.

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp november 17.: a Rákoknak valaki a türelmét próbálgatja, az Oroszlánoknak érdemes a számukra fontos emberekre időt szánniuk

A hét első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!