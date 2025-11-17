Szépség
10 őrülten menő adventi kalendárium, amit tényleg mindenki imádna
Forrás: gettyimages
Heti horoszkóp november 17-23.: a Rákok igazi maximalisták, a Szüzek túlságosan magabiztosak a sikert illetően
Az előtted álló hét is számos izgalmat tartogat, azt azonban, hogy pontosan mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
Életmód
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Promóciók
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Promóciók
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Promóciók
Egy csillag minden hangulathoz
Szerelem
24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony
Életmód
4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben
6+1 dolog, amit soha, de soha ne önts ki a lefolyóba
Sokan nem is sejtik, hogy ezeket egyáltalán nem lenne szabad a lefolyóba önteni. Az okok magukért beszélnek!
Napi horoszkóp november 17.: a Rákoknak valaki a türelmét próbálgatja, az Oroszlánoknak érdemes a számukra fontos emberekre időt szánniuk
A hét első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
4+1 sztár, aki brutálisan lefogyott az utóbbi időben
Nem semmi átalakulások következnek! Az alábbi sztárok rengeteget fogytak; de nem ezért néznek ki igazán jól, hanem azért, mert jól is érzik magukat a bőrükben.
5 adalékanyag élelmiszerekben, amelyek nagyon veszélyesek az egészségünkre
Több olyan összetevő is akad, ami csendben, hosszú idő alatt teszi tönkre akár a gyomrunkat, akár okozhat rákot is. És még csak azt sem tudjuk, mit keressünk a címkén.
Nem csak fizikai: a lábfájdalom 7 lelki üzenete
A lábfájdalom nemcsak fizikai eredetű lehet – sokszor mélyebb, lelki okok állnak a háttérben. A csípőtől a bokáig minden testrész üzen valamit a lelkedről: döntésekről, félelmekről, elakadásokról. Fedezd fel, mit jelent, ha fáj a lábad, és hogyan segíthet a tudatos lelki munka a gyógyulásban.
Emlékszel még, amikor gyerekkorodban a naptár decemberre fordult, és megkaptad a szüleidtől a csokis adventi kalendáriumodat? Kezdődhetett a visszaszámlálás karácsonyig, minden nap egy kicsi csokival, és bármennyire is apróságnak tűnik ez, mégis megalapozta az ünnepi várakozást. Akkor is, ha 15-re legkésőbb az összes csokit kietted előre.
Ez a cikk pedig neked szól, akkor is, ha már ezer éve nem kaptál adventi kalendáriumot decemberben, és akkor is, ha minden évben veszel magadnak egyet. Mert mi most összegyűjtöttünk 10 irtó menő adventi naptárat, amit egyszerűen nem lehet nem imádni. Imádod a beauty cuccokat? Akkor a lehetőségek tárháza óriási! Kávéfan vagy? Esetleg olvasni szeretsz, ejtőzni a habokban vagy valami extrán különleges adventi kalendáriumra vágysz? Tényleg minden kategóriára van egy ötletünk, néha több is, és mutatjuk azt is, hol szerezheted be őket
Íme 10 adventi kalendárium, aminél menőbbet elképzelni sem tudnánk!
Hogy tetszett a cikk?
Szépség
Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának
Életmód
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Önismeret
Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra
Promóciók
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Promóciók
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Promóciók
Egy csillag minden hangulathoz
Szerelem
24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony
Életmód
4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben
Advent Európában: ezek lesznek a legszebb karácsonyi vásárok 2025-ben
Ahogy beköszönt a hideg, közeledik a karácsony, Európa városai lassan fényárba borulnak. A terek megtelnek faházikókkal, forralt bor és sült gesztenye illata úszik a levegőben, és elkezdődik az év legvarázslatosabb időszaka. Az alábbiakban összeszedtük Európa legszebb karácsonyi vásárait, ahova mindenképpen érdemes ellátogatnod.
6+1 dolog, amit soha, de soha ne önts ki a lefolyóba
Sokan nem is sejtik, hogy ezeket egyáltalán nem lenne szabad a lefolyóba önteni. Az okok magukért beszélnek!
Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának
Ez a készülék körözi az összes többi szőrtelenítő eszközt.
Reese Witherspoon igazi nevétől leesik az állad! Sztárok, akik megváltoztatták a nevüket a hírnév előtt
A hollywoodi csillogás mögött gyakran hosszú út, újratervezett identitás és nem utolsósorban egy friss név áll.
Nem csak fizikai: a lábfájdalom 7 lelki üzenete
A lábfájdalom nemcsak fizikai eredetű lehet – sokszor mélyebb, lelki okok állnak a háttérben. A csípőtől a bokáig minden testrész üzen valamit a lelkedről: döntésekről, félelmekről, elakadásokról. Fedezd fel, mit jelent, ha fáj a lábad, és hogyan segíthet a tudatos lelki munka a gyógyulásban.
Napi horoszkóp november 17.: a Rákoknak valaki a türelmét próbálgatja, az Oroszlánoknak érdemes a számukra fontos emberekre időt szánniuk
A hét első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!