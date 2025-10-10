Ijesztő, milyen hatással lehet a közösségi média az énképedre: így védekezhetsz ellene

Divat
Megjelent a JOY Magazin első digitális lapszáma, a Pink October Issue, amely nemcsak inspirálni szeretne, hanem egy fontos ügyre is felhívja a figyelmet: a nők egészségére és a mellrák elleni küzdelemre – szeretnénk, ha erőt meríthetnél belőle a változáshoz, az önszeretethez és az egészségtudatossághoz!
Olyan tartalmak várnak benne, amelyek segítenek jobban figyelni magadra, miközben inspirálnak és szórakoztatnak is: eláruljuk neked például azt, hogyan zárhatod ki az életedből a közösségi médiában látott kifilterezett valóságot, mert az károsíthatja az én-, és a testképedet.
Nem az számít, hogy tökéletes a tested, hanem az, hogy a tiéd!
Bár énidővel indítod a reggeleket munka előtt, mégis egyfolytában azon kapod magad, hogy kedvetlenül, akár szorongva vágsz neki a napjaidnak, sőt, kifejezetten rosszul érzed magad a bőrödben? Nos, amennyiben a kávéd elfogyasztása közben a közösségi média platformokat és a hírportálokat pörgeted, akkor ideje változtatnod a rutinodon, ugyanis ezek az oldalak elképesztően káros hatással lehetnek a testképedre – és úgy általában az énképedre is.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság kutatásában részt vevő, mindössze 13-16 éves válaszadók közel 31 százaléka tartotta már unalmasabbnak az életét másokénál a social media felületeken szembejövő tartalmak miatt, 17,6 százalékuk úgy érezte, nem annyira boldog, mint azok, akiket a hírfolyamában lát, 35,2 százalékuk pedig kevésbé volt elégedett a tükörképével – méghozzá az Instagram-, a TikTok posztok miatt.
A testkép torzítása tehát ma már egyre fiatalabb korban elkezdődik, senkit sem kímél, és a rossz hír az, hogy a technológia ellenünk dolgozik: már nemcsak kifilterezett képek jöhetnek velünk szembe, hanem olyanok is, amelyeket a mesterséges intelligencia alkotott tökéletesre – szóval egyáltalán nem a valóságot tükrözik.
Illúzió vs. valóság
„Ha nem tudjuk tudatosan kezelni a közösségi médiában látott képeket, videókat, az sebezhetővé tehet minket” – emeli ki Ihász-Novák Dóra pszichológus, tréner, coach. „Amennyiben folyamatosan olyan tartalmakat követünk, melyek összehasonlításra késztetnek minket és kellemetlen érzéseket idéznek bennünk elő, könnyebben felerősödnek a saját hiányaink, elégedetlenségeink, és azt érezhetjük, soha nem lehetünk ’elég jók’. Ez hosszú távon az önértékelést is labilissá teheti. A folyamatos összemérés miatt torzulhat az énképünk és egyre kritikusabbá válhatunk a saját testünk kapcsán. Szorongunk, beszűkül a gondolkodásunk és közben háttérbe szorulnak a saját belső értékeink, egyedi vonásaink” – fejti ki a pszichológus, aki szerint az első és legfontosabb dolgunk, hogy emlékeztessük magunkat arra, amit a médiában látunk, az NEM a valóság, hanem egy gondosan szerkesztett illúzió.
„Ezek a képek egy olyan ideált mutatnak, ami gyakran még magának az adott modellnek sem elérhető a valóságban. Mindemellett ezekhez a felvételekhez nincs odaírva, hogy a tökéletesre formált test milyen áldozatokkal és lemondásokkal jár. Kemény edzések, szigorú diéták, állandó önkontroll, ami mellett sokszor nehezen fér meg például a felszabadult szórakozás. Tudatosítsuk magunkban: attól, hogy valaki tökéletesnek tűnik a fotón, még egyáltalán nem biztos, hogy boldog, kiegyensúlyozott vagy elégedett önmagával.” A szakember azt tanácsolja, ahelyett, hogy a mesterséges ideálokra fókuszálnánk, inkább arra koncentráljunk, hogyan érezzük magunkat a saját testünkben, mennyire működik együtt velünk a mindennapokban, és mitől tartjuk erősnek, energikusnak vagy szépnek.
Ihász-Novák Dóra pszichológus, tréner segít neked felvenni a harcot a közösségi média platformok én-, és testképre gyakorolt káros hatása ellen!
A tudatosság a titok!
Időről időre érdemes digitális detoxot is beiktatnunk, de lássuk be, a közösségi média, és úgy általában a média olyannyira a mindennapjaink részévé vált, hogy ma már szinte lehetetlen lenne (teljesen) kizárni az életünkből – inkább arra kell törekednünk, hogy határokat húzzunk magunk köré a mentális jóllétünk érdekében és egészséges kapcsolatot alakítsunk ki például a social media platformoknak.
„Ennek az egyik kulcsa az, hogy tudatosan megválogatjuk, milyen tartalmakat fogyasztunk” – hangsúlyozza Dóra. „Pont úgy, mint egy svédasztalnál: nem kell mindent megkóstolnunk, hanem válasszuk ki azt, ami valóban táplál és jó érzést kelt bennünk. Figyeljük magunkat görgetés közben! Hogyan hat az adott tartalom a hangulatunkra? Ha észrevesszük, hogy valami folyamatosan lehúz, összehasonlítgatásra késztet vagy romlik tőle a kedvünk, akkor jó döntés lehet kikövetni, korlátozni azt a forrást. Így fokozatosan kialakíthatjuk azt a feed-et, amely inkább inspiráló, mint nyomasztó” – javasolja.
„Miközben a közösségi médián nézelődünk, tudatosítsuk magunkban, hogy ez csak a valóságnak egy kicsi, megszűrt szelete. Lehet, hogy elkezdünk vágyódni mások élete, lehetőségei után, de nem ismerjük a mögöttes tartalmakat, érzéseket és a tágabb élettörténetet. A social media kicsit olyan, mint egy fotóalbum, amibe a legkedvesebb, legszebb emlékeinket helyezzük el, hiszen ezekre szeretnénk a leginkább emlékezni. Ám ez nem azt jelenti, hogy az életünk csak ezekből a pillanatokból tevődik össze.”
Na de akkor hogyan vehetjük fel a harcot a közösségi média káros hatásai ellen a mindennapokban? A teljes cikket a JOY első digitális lapszámában, a Pink October Issue-ban, ide kattintva tudod elolvasni!
A címlapon Ördög Nóra ragyog, aki őszintén mesél arról, hogyan őrzi meg láthatóságát és önazonosságát nőként, anyaként és közszereplőként: „Nem akarok láthatatlanná válni.” Szavai erőt adnak mindannyiunknak, akik néha elbizonytalanodunk, merünk-e elég bátran élni a saját életünket.
