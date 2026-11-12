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A kormány kezdeményezi az isztambuli egyezmény ratifikálását!
Forrás: Zsólyomi Norbert/GLAMOUR
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Magyar Péter történelmi lépéseket ígérve a magyar nők védelmében azt írta, hogy szigorítják a büntetőjogszabályokat, fellépnek a kapcsolati erőszak minden formája ellen, megváltoztatják a szívhangrendeletet, fellépnek a menstruációs szegénység ellen, eltörlik az esemény utáni tabletta vénykötelességét és megerősítik a várandós nők támogatását.
Az Európa Tanács 2011-ben fogadta el a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló nemzetközi emberi jogi egyezményt.
Forrás: MTI
Sikerült! Köszönjük!
15 női magazin fogott össze egy fontos ügyért – és megmutattuk, hogy együtt igenis lehet változást elérni!
A Best, Dívány, ELLE, Éva, Femina, GLAMOUR, JOY, Kiskegyed, Marie Claire, Meglepetés, nlc.hu, Nők Lapja, Story, Terézanyu és WMN.hu közösen állt ki az isztambuli egyezmény ratifikálásáért, és csatlakozott a Hajnal Edina és Murinai Angéla által indított petícióhoz.
Edukációs kampányt folytattunk minden felületünkön: online, printben, videókban. Beszéltünk róla a barátainkkal, az olvasóinkkal – és egyszer csak már a piacon is erről beszélgettek az emberek.
Köszönjük a rengeteg meghívást és támogatást a legkülönfélébb médiumoktól! Az ott dolgozó remek, társadalmilag érzékeny szerkesztők is az aktivizmus részesei voltak.
Megmutattuk, hogy igenis lehet kérni egy kormánytól, hogy fontos társadalmi ügyekben lépjen! Hogy az összefogásnak, a nyilvánosságnak és a kitartó edukációnak ereje van.
És nem állunk meg. A következő ügyünk: az egyenlő munkáért járó egyenlő fizetés! 💗
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