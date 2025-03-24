Horoszkóp
Indítsd a tavaszt az egészség jegyében: 8 kora tavaszi növény, melynek gyógyító erejére már márciusban támaszkodhatsz!

Hegedűs Henriett
Életmód, Lakberendezés
Utoljára frissült: 2025. március 24. 16:18

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Promóciók

Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria

Az online vásárlás kényelme ma már alapelvárás, a gyártók közvetlen csatornái pedig különösen fontosak lettek a termékek...

Lakberendezés

Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben

Kevés dolog hat annyira a mindennapjainkra, mint a jó alvás.

Sztárok

Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről

Gyerekként, amikor piros kalózként játszottam a kölyök klubban, még nem tudtam, hogy egyszer majd szerkesztőként ülök eg...

Életmód

7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre

El sem tudsz képzelni annál tökéletesebb programot az esős, szeles napokra, mint hogy otthon maradj, pizsamába bújj, kik...

Életmód

Megérkezett a JOY első digitális kiadványa, a Pink October Issue, címlapon Ördög Nórával

Az október mindig a változásról, a befelé figyelésről szól – idén azonban a JOY számára ennél is többet jelent. Bemutatj...
Olvasd el!

Soha nem házasodott meg, ezek a férfiak mégis elrabolták Diane Keaton szívét egy kis időre

Diane Keaton Hollywood egyik legkülönösebb és legcsodálatosabb jelensége volt, az nő, aki soha nem félt önmaga lenni.

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 13.: az Ikreknek érdemes az igazságnak utánajárniuk, a Nyilasok kibontakoztathatják a kreativitásukat

A hétvége utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 14.: az Ikrek új kalandra indulnak, a Bakokat nagy öröm érheti

A mai nap is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!

Olvasd el!

A rejtett veszély, ami ősszel a lakásodban támad – és lassan az egészségedet is roncsolja

Nemcsak Gilmore Girls-ből áll az ősz sajnos...

Olvasd el!

Nemcsak Diane Keatont vesztettük el hirtelen: 8 sztár, akinek halálhíre sokkolta a világot

A hírességek halála mindig mélyen megérinti a közönséget, különösen akkor, ha váratlanul történik.

A tavasz nemcsak csodás virágokat és bimbózó növényeket tár a szemünk elé, hiszen a természet ébredésével előbújnak az első gyógynövényeink is, melyekre különböző betegségek alkalmával bátran támaszkodhatunk.

Akármerre is nézünk az ébredező természetben, ha nagyon figyelmesek vagyunk, szinte biztos, hogy a közvetlen közelünkben is rálelhetünk egy-egy jótékony, szervezetünk számára pozitív hatást kifejtő gyógynövényre tavasszal. És ahogyan beköszönt a jó idő, hivatalosan is kezdetét veszi a különböző vadon termő gyógynövények begyűjtésének időszaka, hiszen a lágyszárúak is lassan kihajtanak a földből, és élénk színű, illatos virágukkal hívogatnak, hogy szedjük le őket.

A gyógynövénygyűjtés szabályai

Nem lehet akármilyen, természetben előforduló virágot csak úgy leszakítani, hiszen míg egyes vadon növekedő fajok védettnek számítanak, addig másokra komoly gyűjtési szabályok vonatkoznak. Nincs ez másként a gyógynövényekkel sem, hiszen egyáltalán nem mindegy, honnan, hogyan és mennyit gyűjtünk be belőlük saját felhasználásra. Arról, hogy egy általunk kiszemelt mező, rét, erdő vagy tisztás alkalmas-e a gyógynövények gyűjtésére, előzetesen kell tájékozódnunk – rendszerint a természetvédelmi terület honlapjáról, ahol megtalálunk minden – védettségi státuszra vonatkozó – hasznos információt. A védett természetvédelmi területeken, mint pl. nemzeti park vagy tájvédelmi körzet, mindig engedélyt kell kérni az arra kijelölt – jogszabályban meghatározott – szervtől, még akkor is, ha a gyógynövénygyűjtési szándékunk nem haladja meg a lakossági fejadagot. A gyűjtési időszak végén pedig, amikor már az összes számunkra szükséges gyógynövényt begyűjtöttük, be kell számolnunk annak mennyiségéről a hatóságoknak.

Kép
forrás: Pexels/AS Photography

Ügyeljünk a szakszerű eljárásra

Bár ahhoz, hogy kedvenc tavaszi jótékony hatású növényeinket és virágainkat összeszedjük, nem szükséges semmilyen képesítés, nem árt előre tájékozódni, pontosan mit szeretnénk magunknak, hiszen mint tudjuk, rengeteg mérgező növény is megtalálható a természetben, és sok közülük kísértetiesen hasonlít egy áldásos hatású fajtársára. Olvassunk utána, hogy az adott gyógynövénynek mely részét érdemes begyűjteni, hiszen míg egyes esetekben maga a virágfej tartalmazza a legértékesebb anyagokat, addig más növényeknél a szár rejti az igazi illóolajat. Érdemes a különböző növényeket napos, száraz időben leszedni, minderre pedig a kora tavaszi időszak kitűnő választás.

Ha nekiindulunk valamely erdő vagy rét meghódításának, mindig tartsuk be az alapvető higiéniai követelményeket, mindezt saját biztonságunk és épségünk érdekében. Próbáljunk meg nem szennyezett területről begyűjteni növényeket, így például a töltések mentén elhelyezkedő, az ipari övezetek határán lévő vagy a szemétlerakók melletti részeket kerüljük el. Ha szükséges, viseljünk megfelelő védőruházatot, és mindig fertőtlenítsük, illetve tisztítsuk le a gyűjtéshez használt eszközeinket, és ne felejtsük otthon az erre a célra kijelölt kosarainkat, egy metszőollót, egy kést és egy pár kesztyűt.

Galériánkban a kora tavasszal begyűjthető gyógynövények!

8 kora tavaszi gyógynövény, amit most kell begyűjteni

Az Éva Magazin írása.

