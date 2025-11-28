Már befutott a mozikba a Wicked második része, szóval Elphaba és Glinda közös történetére pontot tehettünk, az Ariana Grande, illetve Cynthia Erivo főszereplésével készült musical olyan nagyot ment, hogy a Universal Pictures stúdió máris bejelentette, nem ez volt az utolsó alkalom, hogy Óz birodalmában járhattunk.

Ráadásul a film alapjául szolgáló „Wicked – Boszorkány” könyv szerzője, Gregory Maguire több regényt is írt erről az univerzumról, most például azt jelentette be, hogy ki fogja adni Glinda előzménysztoriját is: el akarja mesélni, mi történt vele, mielőtt megismerkedett volna Elphabával, és jó boszorkány lett belőle.

Addig is, amíg erre, és az új mozikra várunk következzen az a 4 könyv, ami annyira varázslatos, mint a Wicked-filmek!

Galéria / 4 kép Pénteki olvasóklub: 4 könyv, ami legalább annyira varázslatosan szép, mint a Wicked-filmek Megnézem a galériát

