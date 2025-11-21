Pénteki olvasóklub: 11 karácsonyi románc, amitől még a legnagyobb Grincsek is ünnepi hangulatba jönnek

Nap mint nap teszünk valamit az egészségünkért – figyelünk a kellő testmozgásra, az egészséges táplálkozásra, a mennyiségi és minőségi pihenésre és a stresszkezelésre. De vajon elég figyelmet szentelünk a mosolyunknak is? A szájhigiénia és a fogak állapota sokkal többet árul el rólunk, mint hinnénk, és bizony nemcsak a fogmosáson múlik, mennyire egészséges a fogsorunk. Bár rengeteget hallani arról, milyen ételek árthatnak a fogzománcnak, most megmutatjuk a másik oldalt is: azokat az élelmiszereket, amik kifejezetten jót tesznek a fogaidnak – és még finomak is!