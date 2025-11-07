Szerelem
Pénteki olvasóklub: 7 könyv, ha máris hangolódnál a karácsonyra
Bár semmi bajod a Halloweennel, előszeretettel faragsz töklámpást, de titkon már alig vártad, hogy félretehesd az őszi díszeket, és végre száz százalékban karácsonyi üzemmódba kapcsolhass. És most szeretnénk megnyugtatni, ezzel SEMMI baj, sőt, kifejezetten jó, ha már ősszel az ünnepekre hangolódsz.
A kutatások szerint azok, akik már advent előtt elkezdenek dekorálni, azok sokkal boldogabbak, mert pozitív emlékeket idéznek fel magukban, elterelik a figyelmüket a stresszről, a mindennapoki gondokról, szóval tényleg pozitív hatással lehet a hangulatodra az ünnepi készülődés.
Úgyhogy szedd csak bátran elő a díszeket, gyújtsd gyertyákat vagy kapcsold fel a fényfüzéreket és merülj el egy karácsonyi könyvben – igen, akár már novemberben! Mi már össze is állítottuk neked a TBR-listát ehhez, neked tényleg csak választanod kell közülük, na meg elkészíteni a forró csokit az olvasáshoz, aztán bekuckózni!
Költs kevesebbet - olvass mégis többet!
Mielőtt sorolnánk neked azokat a könyveket, amelyeknek az adaptációján már ezerrel dolgoznak, hadd osszunk meg veled egy jó hírt:november 13-16. között jönnek a JOY-napok, az ősz kedvenc kuponarzenálja!Ahogy azt már megszokhattad, sokszínű kuponkínálattal várunk, és akár 50% kedvezményt válthatsz be több mint 1000 üzletben és online.A libri.hu webáruházban például 25% kedvezménnyel szerezheted bea következő olvasmányodat! Töltsd le a JOY Hungary applikációját, böngészd a kuponokat, és írd fel már most, mi az, amit biztosan beszerzel akciósan a Joy-napok alatt!
Jöhet7 könyv, amivel máris a karácsonyra hangolódhatsz?
