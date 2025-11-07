Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Életmód
  3. Könyv

Pénteki olvasóklub: 7 könyv, ha máris hangolódnál a karácsonyra

#Könyv
#könyvajánló
#olvasás
#Galéria
#karácsonyi könyv
#Pénteki olvasóklub
#olvasni menő
Barna Borbála
Mutasd a cikkeit
Életmód, Könyv
Utoljára frissült: 2025. november 7. 18:28

Forrás: Leoba/Getty Images

karácsonyi könyvajánló
A nap cikke

Ezt üzenem apám szeretőjének, aki tönkretette a családunkat

Az emberek azt hiszik, hogy a család akkor ér véget, amikor valaki feláll az asztaltól és becsapja maga mögött az ajtót. Pedig a család nem így szokott széttörni.

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Életmód

A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért

Van egy pillanat minden reggelben, ami csak a tiéd.

Életmód

Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid

Amikor reggel a kedvenc arckrémedért nyúlsz, valószínűleg nem gondolsz arra, hány évnyi kutatás, hány kísérlet és mennyi...

Promóciók

Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!

Ki mondta, hogy az olvasás csak a kanapén ülve, könyvvel a kézben történhet? Az e-hangoskönyvek bebizonyítják, hogy az i...

Promóciók

A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben

Egy hely, ahol a stílus, a prémium minőség és a személyre szabott élmény találkozik. Ez az Optic World Exclusive Luxus C...

Promóciók

Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!

Napi áraink a foglaltság szerint változnak, de most ez nem okoz problémát: a JOY napok alatt, fix áron, felár nélkül fog...

Promóciók

Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!

Az ország legnagyobb shopping ünnepe a kedvezményeken kívül szuper programokat kínál! Gyere el az őszi JOY-napok budapes...

Promóciók

Lépj szintet energikusságban – itt a waterdrop® TURBO BOOST!

A megszokott energiaital íz tudatosaknak: 160 mg természetes koffeinnel, 6-féle vitaminnal, cukormentesen és mesterséges...
Olvasd el!

4 dolog Katalin hercegnéék otthonában, amitől mindig leesik a vendégek álla

Katalin hercegné otthonából érdemes ellesni pár stílustrükköt! Nem sokszor engedi be a kamerákat, de amikor igen, akkor mindenkinek feltűnik ez a pár részlet.

Olvasd el!

Bármelyik pillanatban véget érhet Harry és Meghan házassága: a hercegné túl messzire ment

A bennfentesek szerint Meghan Markle-nek le kellett porolnia a színésztudását, mert a kapcsolata Harry herceggel a színfalak mögött megromlott, ezért el kell játszania, hogy még mindig boldogok.

Olvasd el!

Fantasztikus hírünk van a magyar Harry Potter-fanoknak: Végre mi is beléphetünk a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskolába

Készülj fel minden idők legkülönlegesebb és legnagyobb szabású utazó kiállítására, ami a Harry Potter varázslatos világát és annak elbűvölő, bővített univerzumát mutatja be, a lenyűgöző élmény világszerte már több mint 4 millió rajongót varázsolt el.

Olvasd el!

Napi horoszkóp november 7.: a Rákoknak érdemes megoldáscentrikusan gondolkodniuk, a Halak szokatlan kihívásban mérettethetik meg magukat

Végre elérkezett a hét utolsó munkanapja, amikor átadhatod magad a pihenésnek, mielőtt azonban átadnád magad a pihenésnek, előtte mindenképp érdemes néhány percet a horoszkópodra szánnod, hiszen a csillagok péntekre is izgalmakat ígérnek!

Olvasd el!

10 sztárpár, akik szinte teljesen ugyanúgy néznek ki

Ezek a híres párosok nemcsak személyiségükben hasonlítanak egymásra, hanem külsőleg is. Nem kicsit!

Facebook
Twitter
Pinterest
Hivatalosan is megadjuk neked az engedélyt arra, hogy elkezdj készülődni lélekben az ünnepekre, sőt, össze is gyűjtöttünk neked ehhez pár szuper könyvet!

Bár semmi bajod a Halloweennel, előszeretettel faragsz töklámpást, de titkon már alig vártad, hogy félretehesd az őszi díszeket, és végre száz százalékban karácsonyi üzemmódba kapcsolhass. És most szeretnénk megnyugtatni, ezzel SEMMI baj, sőt, kifejezetten jó, ha már ősszel az ünnepekre hangolódsz.

A kutatások szerint azok, akik már advent előtt elkezdenek dekorálni, azok sokkal boldogabbak, mert pozitív emlékeket idéznek fel magukban, elterelik a figyelmüket a stresszről, a mindennapoki gondokról, szóval tényleg pozitív hatással lehet a hangulatodra az ünnepi készülődés.

Úgyhogy szedd csak bátran elő a díszeket, gyújtsd gyertyákat vagy kapcsold fel a fényfüzéreket és merülj el egy karácsonyi könyvben – igen, akár már novemberben! Mi már össze is állítottuk neked a TBR-listát ehhez, neked tényleg csak választanod kell közülük, na meg elkészíteni a forró csokit az olvasáshoz, aztán bekuckózni!

Költs kevesebbet - olvass mégis többet!

Mielőtt sorolnánk neked azokat a könyveket, amelyeknek az adaptációján már ezerrel dolgoznak, hadd osszunk meg veled egy jó hírt:november 13-16. között jönnek a JOY-napok, az ősz kedvenc kuponarzenálja!Ahogy azt már megszokhattad, sokszínű kuponkínálattal várunk, és akár 50% kedvezményt válthatsz be több mint 1000 üzletben és online.A libri.hu webáruházban például 25% kedvezménnyel szerezheted bea következő olvasmányodat! Töltsd le a JOY Hungary applikációját, böngészd a kuponokat, és írd fel már most, mi az, amit biztosan beszerzel akciósan a Joy-napok alatt!

November 13-16. között jönnek aJOY-napok, az ősz kedvenc kuponarzenálja!
forrás: JOY
November 13-16. között jönnek aJOY-napok, az ősz kedvenc kuponarzenálja!

Jöhet7 könyv, amivel máris a karácsonyra hangolódhatsz?

Galéria / 7 kép

Pénteki olvasóklub: 7 könyv, ha máris hangolódnál a karácsonyra

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Életmód

A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért

Van egy pillanat minden reggelben, ami csak a tiéd.

Életmód

Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid

Amikor reggel a kedvenc arckrémedért nyúlsz, valószínűleg nem gondolsz arra, hány évnyi kutatás, hány kísérlet és mennyi...

Promóciók

Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!

Ki mondta, hogy az olvasás csak a kanapén ülve, könyvvel a kézben történhet? Az e-hangoskönyvek bebizonyítják, hogy az i...

Promóciók

A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben

Egy hely, ahol a stílus, a prémium minőség és a személyre szabott élmény találkozik. Ez az Optic World Exclusive Luxus C...

Promóciók

Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!

Napi áraink a foglaltság szerint változnak, de most ez nem okoz problémát: a JOY napok alatt, fix áron, felár nélkül fog...

Promóciók

Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!

Az ország legnagyobb shopping ünnepe a kedvezményeken kívül szuper programokat kínál! Gyere el az őszi JOY-napok budapes...

Promóciók

Lépj szintet energikusságban – itt a waterdrop® TURBO BOOST!

A megszokott energiaital íz tudatosaknak: 160 mg természetes koffeinnel, 6-féle vitaminnal, cukormentesen és mesterséges...
Kép
Életmód

14 film, amit mindenképpen látnod kell novemberben a moziban

A Netflix&Chill szuper program, de azért nem pótolhatja azt, amikor a szélesvásznon láthatunk egy izgalmas sztorit. És most bőven lesz mire jegyet váltani a mozikban!

Kép
Önismeret

Születési hónapod szerint ez a szám hoz neked szerencsét!

Tudtad, hogy egyáltalán nem véletlen, hogy melyik hónapban jöttél világra? Sokan nem tudják, de minden hónap más energiát hordoz, és ezzel együtt egy külön szerencseszámot is, amely egész életedben elkísér, és szerencsét hoz számodra. Eláruljuk, neked mi a szerencseszámod a születési hónapod szerint.

Kép
Szépség

Ezek most messze a legjobb hialuronsavas arcszérumok

Ezekkel a hialuronos termékekkel a ragyogóan feszes bőr szinte garantált.

Kép
Sztárok

Bármelyik pillanatban véget érhet Harry és Meghan házassága: a hercegné túl messzire ment

A bennfentesek szerint Meghan Markle-nek le kellett porolnia a színésztudását, mert a kapcsolata Harry herceggel a színfalak mögött megromlott, ezért el kell játszania, hogy még mindig boldogok.

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp november 7.: a Rákoknak érdemes megoldáscentrikusan gondolkodniuk, a Halak szokatlan kihívásban mérettethetik meg magukat

Végre elérkezett a hét utolsó munkanapja, amikor átadhatod magad a pihenésnek, mielőtt azonban átadnád magad a pihenésnek, előtte mindenképp érdemes néhány percet a horoszkópodra szánnod, hiszen a csillagok péntekre is izgalmakat ígérnek!

Kép
Életmód

Ezt üzenem apám szeretőjének, aki tönkretette a családunkat

Az emberek azt hiszik, hogy a család akkor ér véget, amikor valaki feláll az asztaltól és becsapja maga mögött az ajtót. Pedig a család nem így szokott széttörni.