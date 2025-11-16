Horoszkóp
Egy könyv mindenkinek tökéletes ajándék karácsonyra, mutatjuk, kinek mit szerezz be!

2025. november 16. 13:52

Forrás: Vuk Saric/Getty Images

Egy könyv mindenkinek tökéletes ajándék karácsonyra, mutatjuk, kinek mit szerezz be!

Nem tudod, kit mivel lepj meg a fa alatt idén decemberben? Akkor segítünk! Egy izgalmas, szórakoztató, inspiráló kötettel például egyszerűen nem lőhetsz mellé!

Nem tudod, kit mivel lepj meg a fa alatt idén decemberben? Akkor segítünk! Egy izgalmas, szórakoztató, inspiráló kötettel például egyszerűen nem lőhetsz mellé!

Imádod a karácsonyt, meg ajándékot vásárolni is a családodnak, és a barátaidnak is, de tanácstalan vagy, kinek mit rejts a csomagjába a fa alá? A könyv például tökéletes választás tényleg mindenkinek, hiszen az olvasás fantasztikus hatással van a mentális egészségünkre: ha naponta akár húsz percet töltünk az aktuális köteteddel, csökkentheted a stressz-szintedet!

Szóval miért is ne ajándékozd az olvasás örömét azoknak, akiket a legjobban szeretsz?

Költs kevesebbet - olvass mégis többet!

Mielőtt sorolnánk neked azokat a könyveket, amik tökéletesek karácsonyi ajándéknak, hadd osszunk meg veled egy jó hírt: november 13-16. között jönnek a JOY-napok, az ősz kedvenc kuponarzenálja! Ahogy azt már megszokhattad, sokszínű kuponkínálattal várunk, és akár 50% kedvezményt válthatsz be több mint 1000 üzletben és online. A Líra Könyvesboltokban, a Rózsavölgyi és Tsa. könyvesboltban vagy a lira.hu oldalon például 20% kedvezménnyel szerezheted be a következő olvasmányodat! Töltsd le a JOY Hungary applikációját, böngészd a kuponokat, és írd fel már most, mi az, amit biztosan beszerzel akciósan a Joy-napok alatt!

November 13-16. között jönnek a JOY-napok, az ősz kedvenc kuponarzenálja!
forrás: JOY
November 13-16. között jönnek a JOY-napok, az ősz kedvenc kuponarzenálja!

Jöhet a karácsonyi ajándéklista?

