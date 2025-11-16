Önismeret
Egy könyv mindenkinek tökéletes ajándék karácsonyra, mutatjuk, kinek mit szerezz be!
Napi horoszkóp november 15.: a Kosok új helyzetben próbálhatják ki magukat, a Szüzek munkája végre beérik
A hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Egy csillag minden hangulathoz
24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony
Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!
Heti horoszkóp november 17-23.: a Rákok igazi maximalisták, a Szüzek túlságosan magabiztosak a sikert illetően
Az előtted álló hét is számos izgalmat tartogat, azt azonban, hogy pontosan mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
Napi horoszkóp november 16.: az Ikrek egy bizonyos célkitűzés fontos fázisába érkeznek, az Oroszlánok csúnyán összekülönbözhetnek valakivel
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
7 tünet, amivel a tested azt jelzi, hogy mérgező kapcsolatban élsz
Sokszor nem az első könnycsepp vagy az első vitafelhő jelzi, hogy valami nincs rendben.
6 sztárpár, akik egynél többször is összejöttek: nem tudnak elszakadni egymástól
A hollywoodi szerelem ritkán egyszerű és boldog történet, ugyanis sokszor inkább hullámvasút, újrakezdésekkel, nagy kibékülésekkel és még nagyobb drámákkal.
Imádod a karácsonyt, meg ajándékot vásárolni is a családodnak, és a barátaidnak is, de tanácstalan vagy, kinek mit rejts a csomagjába a fa alá? A könyv például tökéletes választás tényleg mindenkinek, hiszen az olvasás fantasztikus hatással van a mentális egészségünkre: ha naponta akár húsz percet töltünk az aktuális köteteddel, csökkentheted a stressz-szintedet!
Szóval miért is ne ajándékozd az olvasás örömét azoknak, akiket a legjobban szeretsz?
Költs kevesebbet - olvass mégis többet!
Mielőtt sorolnánk neked azokat a könyveket, amik tökéletesek karácsonyi ajándéknak, hadd osszunk meg veled egy jó hírt: november 13-16. között jönnek a JOY-napok, az ősz kedvenc kuponarzenálja! Ahogy azt már megszokhattad, sokszínű kuponkínálattal várunk, és akár 50% kedvezményt válthatsz be több mint 1000 üzletben és online. A Líra Könyvesboltokban, a Rózsavölgyi és Tsa. könyvesboltban vagy a lira.hu oldalon például 20% kedvezménnyel szerezheted be a következő olvasmányodat! Töltsd le a JOY Hungary applikációját, böngészd a kuponokat, és írd fel már most, mi az, amit biztosan beszerzel akciósan a Joy-napok alatt!
Jöhet a karácsonyi ajándéklista?
Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra
4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben
Nők vallottak arról, milyen szexelni egy szellemmel: a paranormális erotika vad kulisszatitkai
Van valami hátborzongatóan izgalmas abban, amikor a vágy és a félelem ugyanabból a forrásból táplálkozik, főleg, ha ez a forrás nem is a fizikai világból érkezik.
8 felnőttbarát hotel Magyarországon és a szomszédos országokban, ha gyerekzsivaj nélkül pihennél
Néhány napra jó volna kikapcsolni a szülői szerepből, és az „Anyaaaaa!” felkiáltást nemcsak a saját, de mások gyermekeinek szájából sem szeretnéd hallani? A felnőttbarát hotel koncepcióját éppen ez az igény hívta életre, és ma már hazánkban, illetve a környéken is egyre több ilyen szálloda található. Akár kettesben lazítanátok a pároddal, akár barátnőkkel mennétek anyaszabira, esetleg édesanyáddal kapcsolódnál ki, ezek a gyerekmentes hotelek kiváló helyszínt biztosítanak.
