Imádjuk a telet, pontosabban az adventi időszakot, a várakozással teli heteket karácsony előtt, a készülődést az ünnepekre, aztán azt, mikor a feldíszített fa mellett bekuckózva újranézzük a kedvenc filmjeinket és úgy általában végiggondoljuk a mögöttünk álló évet. De akármennyire is szeretjük ezt az évszakot, ilyenkor hajlamosak vagyunk arra is, hogy eluralkodjon rajtunk a rossz kedv, a winter blues: a hideg időjárás és a napsütéses órák hiánya bizony rossz hatással lehet a hangulatunkra.

És bár megóvni nem tudunk ettől téged, van egy szuper tippünk arra, hogy felvedd a harcot a téli letargiával – ez pedig nem más, mint az olvasás, ami megmelengeti a szíved és kiszakít téged egy kicsit a valóságból, ezáltal csökkenti a stresszt! Vedd elő a legkényelmesebb pizsidet, a legpuhább takaród, gyújts meg egy illatgyertyát, készíts magadnak egy finom forró csokit, aztán vackolj be egy könyvvel – hidd el, csodákra képes, és szerencsére rengeteg újdonság jelenik meg az év leghidegebb hónapjaiban is!

És akkor nem maradt más hátra, mint hogy előkapd a TBR-listádat, és felírd azokat a könyveket, amiket mindenképpen el szeretnél olvasni télen!

Galéria / 6 kép 6 könyv, ami miatt már nagyon várjuk a telet Megnézem a galériát

