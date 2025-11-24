A winter blues sajnos senkit nem kímél, a téli hónapokban ugyanis hajlamosak vagyunk letargiába süllyedni a napsütéses órák, az egyre és egyre rövidebb napok hiányában. De azért ne ess pánikba, mert szerencsére könnyedén elűzheted azokat a bizonyos ijesztően szürke pillanatokat, például azzal, ha elmerülsz egy szuper könyvben, a komfort-sorozatodban, becsekkolsz a moziba a barátaiddal egy új filmre, de a zene is gyógyírt jelenthet a rossz kedvedre.

Miközben a kedvenc előadóidat, dalaidat hallgatod, dopamint és szerotonint, boldogsághormonokat szabadítasz fel, ezáltal ellazulhatsz, csökkentheted a stressz-szinted, a hangulatod, a közérzeted pedig javulni kezd, búcsút inthetsz a szorongásnak, szóval úgy általában is SOKKKKKKAL jobban érezheted magad a zenének hála – és akkor még nem os beszéltünk arról, milyen szuper, ha táncolni támad kedved közben, mert a fizikai aktivitás bónuszpontot jelent a mentális egészséged megőrzésében.

Úgyhogy jöhetnek azok a télen érkező albumok és koncertek, amik garantáltan megmozgatnak majd téged is?

Big Time Rush - In Real Life Worldwide Tour az MVM Dome-ban

Először is: az idei évet is stílusosan kell zárni, mi például többek között december 16-án, az MVM Dome-ban tesszük meg ezt a Big Time Rush koncertjén: a Nickelodeon azonos című sikersorozatával berobbanó Carlos, Kendall, James és Logan elhozza a Rushereknek a show összes dalát, szóval itt az idő arra, hogy újra átéljük velük az epizódokat. És addig is, amíg a fellépésüket várod, csekkold a velük készített exkluzív interjúnkat! (A koncertre IDE kattintva tudod beszerezni a jegyed!)

A téli ajánlónk többi bakancslistás pontját a galériánkban találod!

Galéria / 8 kép 9 koncert és album, ami miatt már nagyon várjuk a telet Megnézem a galériát

