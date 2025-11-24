9 koncert és album, ami miatt már nagyon várjuk a telet

Szépség
A hét első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
Vannak időszakok, amikor a világ mintha egészen finom, láthatatlan szálakon keresztül szervezné újra az ember életét.
Vannak kérdések, amelyek időről időre visszatérnek hozzánk, például az, hogy vajon kik lehettünk korábban? Hordozunk-e magunkban olyan tapasztalatokat, amelyeket nem ebben az életünkben tanultunk meg?
A fesztiválszezonra még sokat kell várni, tudjuk jól, de szerencsére a kedvenc előadóidat az év leghidegebb hónapjaiban is hallhatod élőben, meg új lemezekkel is készülnek.
Na, szerinted mi fér bele, és mi az, ami már átlép egy határt? És vajon melyiket csináltad eddig te is - akár anélkül, hogy belegondoltál volna?
A winter blues sajnos senkit nem kímél, a téli hónapokban ugyanis hajlamosak vagyunk letargiába süllyedni a napsütéses órák, az egyre és egyre rövidebb napok hiányában. De azért ne ess pánikba, mert szerencsére könnyedén elűzheted azokat a bizonyos ijesztően szürke pillanatokat, például azzal, ha elmerülsz egy szuper könyvben, a komfort-sorozatodban, becsekkolsz a moziba a barátaiddal egy új filmre, de a zene is gyógyírt jelenthet a rossz kedvedre.
Miközben a kedvenc előadóidat, dalaidat hallgatod, dopamint és szerotonint, boldogsághormonokat szabadítasz fel, ezáltal ellazulhatsz, csökkentheted a stressz-szinted, a hangulatod, a közérzeted pedig javulni kezd, búcsút inthetsz a szorongásnak, szóval úgy általában is SOKKKKKKAL jobban érezheted magad a zenének hála – és akkor még nem os beszéltünk arról, milyen szuper, ha táncolni támad kedved közben, mert a fizikai aktivitás bónuszpontot jelent a mentális egészséged megőrzésében.
Úgyhogy jöhetnek azok a télen érkező albumok és koncertek, amik garantáltan megmozgatnak majd téged is?
Big Time Rush - In Real Life Worldwide Tour az MVM Dome-ban
Először is: az idei évet is stílusosan kell zárni, mi például többek között december 16-án, az MVM Dome-ban tesszük meg ezt a Big Time Rush koncertjén: a Nickelodeon azonos című sikersorozatával berobbanó Carlos, Kendall, James és Logan elhozza a Rushereknek a show összes dalát, szóval itt az idő arra, hogy újra átéljük velük az epizódokat. És addig is, amíg a fellépésüket várod, csekkold a velük készített exkluzív interjúnkat! (A koncertre IDE kattintva tudod beszerezni a jegyed!)
A téli ajánlónk többi bakancslistás pontját a galériánkban találod!
Közeledik az év vége, ami nem jelent mást, minthogy lassan az újévi fogadalmainkat is át kell gondolnunk. Értékelnünk kell azt, hogy mit csináltunk jól az előző évben, és mi az, amin elképzelhető, hogy változtatnánk a következő időszakban. Nos, ha egyet tanácsolhatok: koncentrálj az életmódváltásra! Hidd el, ez a fogadalom szinte biztos, hogy fantasztikus hatással lesz az életedre. El is árulom, hogy miért!
Krémes, matt, fényes és hidratáló formulák, amelyek azonnal feldobják a sminked.
Az biztos, hogy 2025-ben nagyon sok híres páros döntött a különválás mellett.
A hét első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
Vannak időszakok, amikor a világ mintha egészen finom, láthatatlan szálakon keresztül szervezné újra az ember életét.
Vannak kérdések, amelyek időről időre visszatérnek hozzánk, például az, hogy vajon kik lehettünk korábban? Hordozunk-e magunkban olyan tapasztalatokat, amelyeket nem ebben az életünkben tanultunk meg?