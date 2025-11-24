Horoszkóp
9 koncert és album, ami miatt már nagyon várjuk a telet

#zene
#tél
#koncert
#Album
#ajánló
Barna Borbála
Mutasd a cikkeit
Életmód, Zene
Utoljára frissült: 2025. november 24. 16:19

Forrás: zamrznutitonovi/Getty Images

koncertajánló
9 koncert és album, ami miatt már nagyon várjuk a telet

A fesztiválszezonra még sokat kell várni, tudjuk jól, de szerencsére a kedvenc előadóidat az év leghidegebb hónapjaiban is hallhatod élőben, meg új lemezekkel is készülnek.

Olvasd el!

10 dolog, ami megcsalásnak számít, és lehet, hogy eddig te is csináltad

Na, szerinted mi fér bele, és mi az, ami már átlép egy határt? És vajon melyiket csináltad eddig te is - akár anélkül, hogy belegondoltál volna?

Olvasd el!

Döbbenetes lista: 12 sztárpár, akik szétmentek 2025-ben

Az biztos, hogy 2025-ben nagyon sok híres páros döntött a különválás mellett.

A fesztiválszezonra még sokat kell várni, tudjuk jól, de szerencsére a kedvenc előadóidat az év leghidegebb hónapjaiban is hallhatod élőben, meg új lemezekkel is készülnek.

A winter blues sajnos senkit nem kímél, a téli hónapokban ugyanis hajlamosak vagyunk letargiába süllyedni a napsütéses órák, az egyre és egyre rövidebb napok hiányában. De azért ne ess pánikba, mert szerencsére könnyedén elűzheted azokat a bizonyos ijesztően szürke pillanatokat, például azzal, ha elmerülsz egy szuper könyvben, a komfort-sorozatodban, becsekkolsz a moziba a barátaiddal egy új filmre, de a zene is gyógyírt jelenthet a rossz kedvedre.

Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! 15 sorozat és film, ami miatt már nagyon várjuk a telet

Miközben a kedvenc előadóidat, dalaidat hallgatod, dopamint és szerotonint, boldogsághormonokat szabadítasz fel, ezáltal ellazulhatsz, csökkentheted a stressz-szinted, a hangulatod, a közérzeted pedig javulni kezd, búcsút inthetsz a szorongásnak, szóval úgy általában is SOKKKKKKAL jobban érezheted magad a zenének hála – és akkor még nem os beszéltünk arról, milyen szuper, ha táncolni támad kedved közben, mert a fizikai aktivitás bónuszpontot jelent a mentális egészséged megőrzésében.

Úgyhogy jöhetnek azok a télen érkező albumok és koncertek, amik garantáltan megmozgatnak majd téged is?

Big Time Rush - In Real Life Worldwide Tour az MVM Dome-ban

Először is: az idei évet is stílusosan kell zárni, mi például többek között december 16-án, az MVM Dome-ban tesszük meg ezt a Big Time Rush koncertjén: a Nickelodeon azonos című sikersorozatával berobbanó Carlos, Kendall, James és Logan elhozza a Rushereknek a show összes dalát, szóval itt az idő arra, hogy újra átéljük velük az epizódokat. És addig is, amíg a fellépésüket várod, csekkold a velük készített exkluzív interjúnkat! (A koncertre IDE kattintva tudod beszerezni a jegyed!)

Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! Visszatérni vagány: exkluzív interjú a Big Time Rush zenekarral

A téli ajánlónk többi bakancslistás pontját a galériánkban találod!

