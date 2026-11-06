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Kipróbáltam 5 trükköt, amitől állítólag nem okoz többé gondot a korai kelés: elárulom, melyik vált be
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Már gyerekként is borzasztóan utáltam, amikor reggel 6-kor csörgött az ébresztő, ki kellett mászni az ágyból, felöltözni, majd bevánszorogni a suliba, hogy aztán az első órában majdnem elaludjak a padban. Sosem volt erősségem a korai kelés. Hiába keltem minden egyes hétköznap 6-kor, nem tudtam megszokni; ellenben a nyári szünet alatt rögtön át tudtam állni a késő éjszakáig fentlétre és a reggel 10-es kelésre. A helyzet felnőttként sem lett jobb, és kijelenthetem: 30+ évvel a hátam mögött sem sikerült megszoknom a korai kelést.
A téli időszak pedig különösen nehéz, hiszen amikor reggel korom sötétben nyitod ki a szemed, még nehezebb magadhoz térni. Ha te is ilyen típus vagy, ez a cikk neked szól. Mert úgy döntöttem, adok egy esélyt ennek a fránya koránkelős életvitelnek, és kipróbálom azt a néhány trükköt, ami állítólag minden éjjeli bagolynak segít hajnali pacsirtává változni. Vajon segített bármelyik is? Nos, elárulom, a tippekkel együtt!
Első tanács: felkelés után egyből menj ki a természetes fényre
Írta az első tanács, amit a ChatGPT keresett nekem. Még akár jó is lehetne, ha nem épp a legsötétebb napok következnének, így ezt a tippjét most nem tudtam megfogadni. Azért, ha ezt a cikket valamikor a tavaszi-nyári szezonban találod meg, érdemes lehet kipróbálni: azt javasolják, hogy semmiképp se a telód fénye világítson az arcodba kelés után, hanem kapd fel a köntösöd, és ülj ki az erkélyre, teraszra vagy épp az ablakba egy kicsit. A CDC szerint a nap első óráiban kapott erős fény támogatja az éberséget és a belső óra működését; még a borús időben töltött szabadtéri idő is hasznosabb lehet, mint a félhomályos lakás.
Mennyire vált be: 5/1 ---> nekem egyelőre semennyire.
Második tanács: hetente cseréld le az ébresztőórád dallamát valami kellemesebbre
Ez az ötlet egész könnyen kipróbálhatónak tűnt, mivel csak annyit kell tenni, hogy a megszokott, idegesítő ébresztőóra dallamot valami kellemesre cseréljük. Mert így állítólag sokkal jobb hangulatban ébredünk, kizökkent a megszokottból, és nem leszünk annyira kábultak sem.
Mennyire vált be: 5/1 ---> azóta mindegyik dalt utálom, de semmivel sem lett könnyebb felkelni.
Harmadik tanács: ne nyomogasd a szundigombot, kelj fel az első csörgésnél RÖGTÖN
Sokaknak ez rémálom, nem hasznos tipp, de mielőtt riadtan továbbgörgetnél, érdemes elolvasni ezt a tanácsot. Mert szakértők szerint jobban jársz, ha azt a fél órát egyben alszod, és nem keltegeted magad pár percenként, hogy felületes alvásba visszaess.
Mennyire vált be: 5/3 ---> Megszólalt az ébresztő, kinyomtam, felültem, kijöttem a szobából. A legtöbb esetben nem a legmélyebb alvásomból keltem, így könnyebb volt, és tényleg sokkal hamarabb magamhoz is tértem. Mire végeztem a reggeli mosdókörrel, már jóval energikusabbnak éreztem magam, szóval ennek érdemes esélyt adni!
Negyedik tanács: bevezeted a délutáni koffeinstopot
Az NIH szerint a koffein hatása akár nyolc órán át is tarthat, ezért a délutáni kávé, energiaital, koffeines ital akkor is beleszólhat az estédbe, ha nem érzed magad különösebben felpörögve. Ez egyébként nagy igazság: nem tudom, te megfigyelted-e már, de ha én este vagy késő délután koffeines italt iszom, BIZTOS, hogy még ha el is alszom időben, felületesen és éberen alszom éjszaka. A délutáni kávét beiktattam ebéd utánra, és kipróbáltam, mi lesz.
Mennyire vált be: 5/3 ---> A korai kelésben nem tudom, segített-e, de az biztos, hogy sokkal jobbat alszom, ha nem iszom délután kávét, koffeines teát, stb. Ezt érdemes lehet tesztelni!
Ötödik tanács: fénnyel ébreszted magad a sötét reggeleken
Szóval, a korai kelés legnehezebb része ugyebár, hogy sötét van. Kinyitod a szemed, nem látsz semmit, értelemszerűen az első gondolatod, hogy csukom is vissza. Azt tanácsolják azonban, hogy a korai kelésnél sokat segít, ha úgy kelsz már fel, hogy fény van. Tehát kipróbálhatsz napfelkeltét utánzó ébresztő lámpát, vagy időzített lámpát, amely már a kelés előtt világítani kezd fokozatosan.
Mennyire vált be: 5/5 ---> A leghasznosabb tipp volt számomra! A kislámpa okosvilágítása fokozatosan, egyre erősödő fénnyel kapcsolt be, valamikor ébredés előtt 20 perccel. És érdekesség, hogy mire megszólalt az ébresztőm, sokszor már magamtól felébredtem a fényre, így nem az volt, hogy a semmiből riadok fel a hangra. Ezt nagyon ajánlom mindenkinek!
Na, és a nagy kérdés: ettől a pár tipptől tényleg korai kelő lettem?
Nos, nem. Sajnálom, ha elkeserítettelek, de a korán kelés továbbra sem az én profilom. Viszont! Az biztos, hogy a fenti tippek sokat segítettek a hétköznapokban, és kevésbé visel meg, ha 5:30-kor szól az ébresztő. Sőt, hétvégén is előbb ébredek magamtól, így mindenképp érdemes esélyt adnod ezeknek, ha a munkád egyszerűen tőled is megköveteli a koránkelést.
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