Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok

Nagy kihívásokat tartogató küldetés az, hogy egészségünket minél tudatosabban ápoljuk, ami egész életünkben nagyon fontos. Mindenben meg kell találnunk az egyensúlyt ahhoz, hogy szervezetünk minél tovább makulátlan maradhasson.





A Szafi már hosszú évek óta ajánl olyan élelmiszereket és alapanyagokat, melyek a tudatos, allergénmentes életmódot megkönnyítik mindenki számára. Elég csak a klasszikus, mindenki által kedvelt Szafi pogácsákra gondolnunk, de közkedveltek még a mindenmentes csipszeik is. Személy szerint nekem a Szafi minden hétköznapomat megkönnyíti, ugyanis inzulinrezisztenciával élek együtt, ezáltal kerülnöm kell a búzalisztet, a tömény cukrokat és minden egyebet, amely hirtelen megdobná a vércukorszintemet.

Márka legújabb termékei pedig egy ínycsiklandó snackelésre invitál, bárhol, bármikor. A két különböző szelet variációi között bárki megtalálhatja az ízléséhez leginkább passzolót. A Choco Bar egy édesebb, csokoládé jellegű szelet, melyből kóstolhatunk sós-karamellás, pisztáciás, és málnás ízt. Ennek a szeletnek a lágysága átadja az igazi édesség kényeztető élményét. Tökéletes beépíthető inzulinrezisztens életmódba, de azoknak is, akik csak szeretnének tudatosabban étkezni.





A Raw Bar szelet egy növényi fehérjés datolya szelet, mogyoróvajjal és más természetes finomságokkal összegyúrva. Az egészségtudatosság szempontjából tökéletesen összerakott termékről van szó: teljes értékű alapanyagok, egészséges szénhidrátok, fehérjék és zsírok okos kombinációja, mindezt növényi alapon. A tudatosan válogatott összetevőknek köszönhetően valódi vitaminbomba. Három ízben találjuk meg a kínálatban: kókuszos, málnás és maracujás. A málnás és a maracujás szelet frissítő ízükkel a gyümölcs rajongók kedvence lesz majd, aki pedig egy fokkal édesebb verzióra vágyik, annak tökéletes választás a harmadik, kókusz íz. Természetes vitamin- és ásványi anyag-forrás, amivel napi egy gyümölcs fogyasztást akár ki is pipálhatsz.

forrás: Szafi

A szeletek nem tartalmaznak hozzáadott cukrot, ízfokozót, vagy adalékot. Rostban gazdag összetételük hozzájárulnak a kiegyensúlyozott étkezéshez és így az egészséges életmódhoz, fontos azonban, hogy folyadékkal kísérve érdemes fogyasztani őket, pont a rostok hatékonyságának növelése miatt.





Tehát ne feledd, egyáltalán nem probléma, sőt teljesen természetes az édesség utáni vágy, akár szigorú diétán vagy, akár csak minimális törekszel a tudatos életmódra, ám egyáltalán nem mindegy, hogy milyen édességet választasz ilyenkor!