Kipróbáltam a Szívek szállodája sztárjának muffin receptjét, és megtaláltam a kedvenc őszi sütimet

Vannak sorozatok, amiket bármikor újra lehet nézni, és vannak azok, amelyeknek konkrétan szezonja van. Nálam a Szívek szállodája egyértelműen az utóbbi kategória. Amint beköszönt az ősz, valahogy újra kedvem támad Stars Hollow hangulatos utcáihoz, Lorelai és Rory végtelenül gyors párbeszédeihez – és természetesen ahhoz a rengeteg kávéhoz, amit ők is elfogyasztanak a jelenetek során. Úgyhogy amikor megláttam, hogy nek, vagyis Lorelai Gilmore-nak van egy saját banános coffee cake muffin receptje, nem volt kérdés, hogy ki kell próbálnom. És bár Lorelai valószínűleg előbb rendelt volna valamit Luke-nál, mint hogy elővegye a muffinsütőt, a való életben szeret sütni-főzni. A receptje ráadásul annyira egyszerű, hogy még robotgépre sincs szükség hozzá, ami nagy előnyt jelenthet azoknak is, akiknek nincsenek extra eszközeik a konyhájukban.

a PureWow-nak mesélte el, hogy rendszeresen vásárol banánt azzal az elhatározással, hogy majd edzés után megeszi, aztán megfeledkezik róla. Mire eszébe jut, a banánok már túlérettek – így kezdett belőlük banánkenyeret sütni. Azért valljuk be, ez sokunknak ismerős, nekem legalábbis nagyon. Megveszem a banánokat, hogy majd biztosan elfogynak pár nap alatt, de ez szinte sosem történik meg. Ilyenkor nagyon jól jön egy mentőöv, kidobni ugyanis óriási vétek lenne.

A színésznő elmondása szerint egy családi versengés is kialakult közte és a sógora között arról, ki készíti a jobb banánkenyeret, Graham pedig végül továbbfejlesztette a saját verzióját. Így született meg a banana coffee cake muffin: a puha banános alap tetejére fahéjas, ropogós morzsa kerül. Graham gluténmentesen étkezik, ezért az eredeti recept gluténmentes lisztből készül, tojás pedig egyáltalán nincs benne. Van még egy meglepő hozzávalója: a rizsecet. Ettől azonban nem kell megijedni, az íze nem lesz ecetes – a sav a szódabikarbónával reakcióba lépve segít megemelni a tésztát. Persze ezt is lehet helyettesíteni, mondjuk almaecettel vagy fehérborecettel. Az elnevezésben szereplő coffee cake pedig ne tévesszen meg senkit, ugyanis nem kávés muffiról van szó. Az amerikaiak így nevezik a morzsás süteménytípust, amit kávé mellé fogyasztanak.

banános-fahéjas muffinja

Hozzávalók 12 darabhoz:

kb. 3 érett banán, összetörve

2¼ csésze gluténmentes (vagy sima) liszt

⅔ csésze cukor

4 teáskanál sütőpor

½ teáskanál szódabikarbóna

1 teáskanál fahéj

¼ teáskanál só

⅓ csésze tej vagy növényi ital

¼ csésze olaj

4 teáskanál rizsecet

1 teáskanál vaníliapaszta

A fahéjas morzsához:

¼ csésze barna cukor

¼ csésze gluténmentes liszt (vagy sima liszt)

1 evőkanál + 1 teáskanál olaj

2 teáskanál fahéj

Az eredeti amerikai recept 350 °F-on készül, ami nagyjából 175–180 °C-os sütőnek felel meg.

Így készítsd el

Melegítsd elő a sütőt 175–180 fokra, és készíts elő egy 12 mélyedéses muffinformát. A banánokat villával törd pépesre. Egy nagyobb tálban keverd össze a lisztet, a cukrot, a sütőport, a szódabikarbónát, a fahéjat és a sót, majd add hozzá a banánt, a tejet, az olajat, a rizsecetet és a vaníliát. Keverd addig, amíg egynemű tésztát kapsz – robotgépre tényleg nincs szükség.

Ezután készítsd el a morzsát: egyszerűen dolgozd össze a cukrot, a lisztet, az olajat és a fahéjat, amíg morzsás állagot nem kapsz. Oszd el a tésztát a muffinformákban, szórd a tetejükre a fahéjas keveréket, majd egy fogpiszkálóval nagyon finoman márványozd bele a tészta tetejébe. Nem kell teljesen elkeverni, hiszen éppen a ropogós réteg a lényeg.

Süsd körülbelül 15–20 percig, amíg a tetejük aranybarna lesz, és a közepükbe szúrt fogpiszkáló tisztán jön ki. Hagyd őket öt percig a formában pihenni, majd tedd rácsra hűlni.

forrás: Bia

De tényleg megéri megsütni?

Ami elsőre megfogott a receptben, az az egyszerűsége. Nincs szükség mixerre, különleges technikára vagy órákig tartó előkészületre, és végre a konyhapulton barnuló banánoknak is lesz sorsuk. A fahéj és a banán kombinációja pedig már sütés közben olyan illatot varázsol a konyhába, amitől az ember legszívesebben azonnal bekuckózna egy takaró alá. Ahogy pedig arra számítottam, a végeredmény nagyon finom lett: puha, banános, a fahéjas morzsának köszönhetően pedig pont olyan kuckózós süti, amit az ember egy hűvös őszi délutánon szívesen eszik egy bögre kávé mellé. Külön öröm, hogy mostantól a túlérett banánokból végre nem csak a nálunk már jól bevált banánkenyér vagy babacsinta készülhet – ez a muffin biztosan bekerül a receptek közé. Önmagában is tökéletes, de ha egy kicsit extrábbá tennéd, sütés előtt szórhatsz a tetejére durvára vágott diót, tálaláskor pedig egy kevés mézet is csorgathatsz rá. A dió ropogóssága és a méz édessége különösen jól működik a banánnal és a fahéjjal, és még inkább igazi őszi komfortsütivé teszi.

Nem állítom, hogy egyetlen muffin képes elrepíteni Connecticut legbájosabb fiktív kisvárosába, de ennél közelebb talán csak akkor kerülhetnénk Stars Hollow-hoz, ha Luke Danes személyesen töltené újra a kávénkat. A recept ráadásul pont azt tudja, amit egy őszi sütitől várok: egyszerű, fahéjas, banános, kuckózós, és egy nagy adag kávé mellett a legjobb. Ha pedig mindehhez elindítasz egy részt a Szívek szállodájából, már csak egy „la-la-la” hiányzik a háttérből a tökéletes őszi délutánhoz.

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