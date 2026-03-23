Kipróbáltuk a férjemmel a tantrikus szexet: mindenre számítottunk, de erre nem
Forrás: Outlander c. sorozat
A tantrikus szex kifejezésről biztosan te is hallottál már, ha a 90-es években néztél tévét. Ez a téma ugyanis terítékre került (bár csak felületesen) a korszak egyik legimádottabb filmjében, az Amerikai pitében is. De mi is ez a tantrikus szex valójában? Nos, ez a tantra nevű ősi indiai spirituális irányzathoz kapcsolódik, és jóval többről szól, mint "csak" a szexről. Ez inkább egyfajta szemlélet és gyakorlat, ahol a szexualitás az intimitás, a tudatosság és az energiaáramlás része.
1. Nem a teljesítményről szól
A hagyományos szex sokszor célorientált, arra törekszenek a felek, hogy meglegyen az orgazmus és a gyors élvezet. A tantrikus megközelítésben viszont a hangsúly az úton van, nem a célon. Lassabb, jelenléttel teli, kevésbé „rohanós”, és nem biztos, hogy a csúcson ér véget.
2. Erős jelenlét és kapcsolódás
Fontos benne, hogy teljes figyelemmel legyetek egymásra. Ez jelenthet sok szemkontaktust, akár kimondottan sokáig, tudatosabb érintéseket vagy akár egymás légzésének összehangolását. Az élmény így sokkal mélyebb érzelmi és testi kapcsolatot hozhat létre.
3. Energia és tudatosság
A tantra szerint a szexuális energia nem csak fizikai, hanem életerő is. A cél ennek az energiának a tudatos megélése és áramoltatása a testben – nem feltétlen az azonnali levezetése.
4. Lassúság és érzékelés
Gyakran hangsúlyozzák, hogy a lassú mozdulatokat, az apró érzetek megfigyelését, valamint az érintések minőségét. Ez azt jelenti, hogy sokszor maga az előjáték (vagy akár az érintés nélküli közelség) is ugyanolyan fontos, mint maga az aktus.
5. Intimitás és bizalom
Mivel nagyon nyitott és figyelmes jelenlétet igényel, fontos az érzelmi biztonság és az egymásra hangolódás. Ez nem az a fajta szex, amit egy idegennel, egyéjszakás kaland során éltek át együtt.
A tantrikus szex tehát leginkább azoknak való, akik nem a gyors kielégülést keresik, hanem nyitottak arra, hogy lassabban, tudatosabban éljék meg az együttlétet, és fontos számukra a mélyebb érzelmi és testi kapcsolódás a partnerükkel. Különösen jól működhet olyanoknál, akiket érdekel a mindfulness, a jelenlét vagy akár a meditáció, mert ebben a megközelítésben nagy szerepet kap a figyelem, a légzés és az egymásra hangolódás.
Mivel nekem egyébként is életem része a jóga és a meditálás, ráadásul olyan kapcsolatban élek, ahol a bizalom alap, úgy gondoltam, jó ötlet lehet kicsit megfűszerezni a klasszikus szexet. A férjem - bár elsőre kicsit tartott tőle, hiszen ő is csak annyit látott, amennyit az Amerikai pitében mutattak - végül belement, és hogy mi lett a vége? Arra egyikünk sem készült fel!
A galériában elmesélem, mit tapasztaltunk, amikor kicsit beleástuk magukat a tantrikus szex világába:
