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Kipróbáltam a kombuchát és teljesen rákattantam
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Egyvalamit tudni kell rólam, méghozzá azt, hogy megszállottan figyelek az egészségemre. Pont emiatt, amikor másfél hónapja lebetegedtem és nem gyógyultam, muszáj voltam antibiotikum után nyúlni. Azt pedig mindenki tudja, hogy ez mennyire nem tesz jót a gyomornak. Pontosan emiatt találtam rá a kombuchára, ugyanis köztudott róla, hogy rendbe teszi a bélflórát, én legalábbis ezt hallottam róla. Egyébként máskor is próbáltam már, de valahogy sosem ízlett, most viszont találtam egy kifejezetten finomat és ráfüggtem.
Nézzük mi is ez valójában és mi mindenre jó.
Mi is az a kombucha?
A kombucha egy fermentált tea, amit általában fekete vagy zöld teából, cukorból és egy úgynevezett SCOBY nevű baktérium- és élesztőkultúrából készítenek. A fermentáció során a cukor egy részét lebontják a mikroorganizmusok, ettől lesz a kombucha enyhén savanykás, pezsgős és kicsit ecetes ízű. Általában kis mennyiségű alkoholt is tartalmazhat, de a bolti változatok többnyire nagyon alacsony alkoholtartalmúak. Gyakran emlegetik „probiotikus italként”, de ez nem minden terméknél ugyanolyan mértékben igaz.
Jótékony hatásai
A kombucha nem véletlenül lett a wellnessvilág egyik kedvenc itala: a fermentált tea antioxidáns vegyületeket és persze terméktől függően, de élő mikroorganizmusokat is tartalmazhat, ezért gyakran az emésztés és a bélflóra támogatásával hozzák összefüggésbe. Mint említettem, emiatt próbáltam ki én is. A kutatások szerint több további lehetséges előnye is lehet, például gyulladáscsökkentés és anyagcsere támogatás.
Bár még nincsen sok feljegyzés arról, hogy mennyi mindenre jó, én úgy vagyok vele, hogy sokkal jobb alternatíva a cukros üdítő helyett. Antioxidánsokat is tartalmaz, ami nekem már bőven elég. Nem mellesleg a hosszadalmas betegségem után nagyon jól helyre rakott és azóta sokkal jobban érzem. És mivel szeretném minél jobban megerősíteni az immunrendszerem, ezért mindennap iszok belőle egy pohárral. Tuti tipp: jéggel isteni finom.
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