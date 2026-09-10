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Kipróbáltam a BookTok könyves kihívásait: elvették a kedvemet az olvasástól

#Könyv
#olvasás
#Kihívás
#booktok
Dóri
Életmód, Kult
Utoljára frissült: 2026. szeptember 9. 13:09

Forrás: Juliane Sonntag/Getty Images

olvasás
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Imádok olvasni, a BookTok kihívásai mégis majdnem elérték, hogy a kedvenc hobbim is csak egy újabb kipipálandó feladattá váljon a to-do listámon.

Mindig is imádtam olvasni, ezért amikor elkezdtek szembejönni velem a TikTok könyves kihívásai, először kifejezetten lelkes lettem. „Olvass el egy könyvet egyetlen nap alatt!” – mondták sokan. „Végezz száz kötettel az év végéig!” – hirdették a booktokerek. Jól hangzottak a kihívásaik, és azt hittem, még több motivációt adnak nekem ahhoz, hogy minden szabad percemet könyvek társaságában töltsem.

Egy ideig én is büszkén számoltam, hány kötetet fejeztem be, és figyeltem, milyen gyorsan haladok a listámmal. Minél hosszabb lett az „elolvasva” listám, annál sikeresebbnek éreztem magam. Csakhogy egy idő után feltűnt: már nem azért olvasok, mert érdekel a történet, hanem azért, hogy minél gyorsabban eljussak az utolsó oldalig.

Elkezdtem versenyt futni a könyvekkel. Nem időztem el egy-egy tanulságos mondatnál, nem gondolkodtam el igazán a szereplők döntésein, és sokszor már olvasás közben azt tervezgettem, melyik kötet következzen ezután. Befejeztem ugyan a könyveket, de néhány nappal később alig tudtam felidézni belőlük valamit.

A kedvenc hobbim hirtelen újabb feladat lett

Szeretem azt az elégedett érzést, amikor becsukok egy könyvet, különösen akkor, ha gyorsan sikerült elolvasnom. De amikor már csak az számított, mikor érek a végére, lassan eltűnt az egészből az öröm. Azon kaptam magam, hogy egy olyan dolog miatt stresszelek, amelynek éppen a kikapcsolódásról kellene szólnia. Tanulok, dolgozom, próbálok időt tölteni a barátaimmal, és közben természetesen pihenni is szeretnék. Egyszerűen nem fér bele az életembe, hogy évente száz könyvet olvassak el – legalábbis nem úgy, hogy közben valóban jelen legyek minden történetben. Nincs rendszeresen egy teljes szabad napom sem, amelyet kizárólag olvasással tölthetnék. Egy ponton meg kellett kérdeznem magamtól: miért csinálok újabb kötelezettséget abból, amit eredetileg azért szerettem, mert semmilyen elvárás nem kapcsolódott hozzá? Így is van elég határidőm és felelősségem. Nem akartam, hogy a könyvek is felkerüljenek a teendőlistámra.

Amikor kiszálltam a versenyből, újra élvezni kezdtem az olvasást

Végül úgy döntöttem, nem próbálok többé lépést tartani a BookTok olvasási kihívásaival. Szinte azonnal eltűnt belőlem a feszültség. Már nem éreztem úgy, hogy minden szabad percemben haladnom kellene, és azt sem számolgattam, hány könyvvel vagyok lemaradva egy teljesen önkényesen kijelölt célhoz képest. Ráadásul pénzt is spóroltam. Amikor ugyanis az ember megszállottan igyekszik teljesíteni egy éves könyvszámot, könnyen abba a csapdába eshet, hogy folyamatosan új köteteket vásárol. Én is hajlamos voltam úgy tekinteni a következő könyvre, mint valamire, amit gyorsan be kell szerezni, el kell olvasni, majd félre is kell tenni a következő miatt. Amióta nem hajszolom a számokat, ismét csak akkor veszek új könyvet, amikor valóban érdekel. Nem azért, mert szükségem van még egy címre az éves listámhoz, és nem is azért, mert éppen mindenki ugyanazt mutogatja a TikTokon.

Szeretek időt adni egy könyvnek

Rájöttem, hogy én egyszerűen lassabban szeretek olvasni. Jólesik megállni egy olyan gondolatnál, amely korábban eszembe sem jutott, vagy újra elolvasni egy mondatot, mert különösen szépen fogalmazták meg. Szeretem kijelölni azokat a részeket, amelyek megszólítanak és jegyzetelni a margóra. Számomra egy könyv nem csupán történet, amelyen minél gyorsabban végig kell szaladni. Olyan, mintha párbeszédet folytatnék a szerzővel, a szereplőkkel és néha saját magammal is. Ehhez pedig idő kell. Ha csak a célegyenest nézem, pontosan azt veszítem el, amiért eredetileg olvasni kezdtem. Nem minden könyv változtatja meg az életemet, és nem is kell mindegyiknek mély tanulságot tartogatnia számomra. Ettől még szeretném átélni őket, nem pedig egyszerűen elfogyasztani. Nekem sokkal többet ér öt olyan könyv, amely hónapokkal később is velem marad, mint ötven, amelynek már a címére sem emlékszem.

Azt sem szeretném, ha a BookTok mondaná meg, mit olvassak

Nemcsak az irreális mennyiségi elvárások kezdtek zavarni, hanem az is, hogy a könyves közösségekben időnként láthatatlan rangsor alakul ki a műfajok között. Mintha mindig lenne egy kategória, amelyet éppen illik szeretni, és egy másik, amelyet csak titokban szabad olvasni. Én viszont nem akarok aszerint könyvet választani, hogy mi számít éppen trendinek az interneten. Azt szeretném olvasni, amihez az adott pillanatban kedvem van. Néha egy könnyed romantikus regény esik jól, máskor fantasyre, krimire vagy ismeretterjesztő könyvre vágyom. Minden műfaj adhat valamit, csak nem feltétlenül ugyanazt. Éppen ezért nem szeretném, ha egy algoritmus, egy trend vagy néhány népszerű könyves tartalomgyártó döntene helyettem. Az én időm, az én hangulatom és az én könyvespolcom – szerintem a választás joga is legyen az enyém.

Nem minden olvasási kihívás rossz, nekem mégsem erre van szükségem

Elismerem, hogy az olvasási kihívások sok ember számára valóban hasznosak lehetnek. Motiválhatnak valakit arra, hogy ismét könyvet vegyen a kezébe, segíthetnek új műfajokat felfedezni, és közösségi élményt teremthetnek. Ha valaki örömét leli bennük, semmi oka arra, hogy lemondjon róluk. Nálam azonban éppen az ellenkezőjét érték el. Ahelyett, hogy több kedvem lett volna olvasni, egyre inkább úgy éreztem, le vagyok maradva, és nem teljesítek elég jól. Amikor pedig egy hobbi folyamatos bűntudatot okoz, ideje feltenni a kérdést, valóban ad-e még valamit. Én ezért félretettem a kihívásokat, és visszatértem ahhoz, ami korábban működött: akkor olvasok, amikor jólesik, azt választom, ami érdekel, és annyi időt adok egy könyvnek, amennyire szükségem van. Lehet, hogy így nem végzek száz kötettel az év végéig. Viszont újra szeretem az olvasást – nekem pedig ez sokkal többet jelent bármilyen látványos számnál.

Ajánlhatunk pár tényleg szuperizgalmas könyvet?

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8 könyv, ami akkora fordulattal ér véget, napokig nem térsz magadhoz

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