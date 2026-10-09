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Ezen könnyen összeveszhet a társaság: Ki fizeti a szülinapi vacsorát?
Forrás: Photo by STEPHANIE BRANCHU/NETFLIX - © 2024 Netflix, Inc.
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Megvan az étterem, összeállt a társaság, és már azt tervezed, mit veszel fel az ünneplésre. Aztán eszedbe jut egy kevésbé izgalmas kérdés: Vajon csak a saját vacsorádat fizeted, az ünnepelt részébe is beszállsz, vagy ő hív meg mindenkit? Egy társaságon belül is egészen eltérő elképzelések élhetnek erről, így a desszert után könnyen jöhet egy kellemetlen meglepetés.
Ha te látod vendégül a barátaidat…
A hagyományos vendéglátási etikettben a házigazda fizet, és ez éttermi ünneplésnél is érvényes. Ha kifejezetten a vendégeidként hívod meg a barátaidat egy szülinapi vacsorára, joggal gondolhatják, hogy te állod a fogyasztásukat. A „szeretnélek vendégül látni benneteket” ezért egészen más üzenet, mint az, hogy „nincs kedvetek együtt beülni valahová?”.
Persze attól, hogy közeleg a szülinapod, még nem kell automatikusan egy egész társaság vacsoráját betervezned a havi kiadásaid közé. Lehetsz egyszerűen a közös program szervezője is, amikor mindenki a saját fogyasztását fizeti. A lényeg, hogy a megfogalmazásból egyértelmű legyen, melyik helyzetről van szó, és senki ne egy meghívásra mondjon igent, majd egy fizetős programon találja magát.
Ha a barátok szervezik az ünneplést…
Más a helyzet, ha a társaság azért szervez vacsorát, hogy téged ünnepeljen meg. Ilyenkor a hagyományos etikett szerint a szervezők, illetve a barátok gondoskodnak az ünnepelt fogyasztásáról, például közösen összeadják annak árát. Ez kedves születésnapi gesztus, amelyet érdemes egymás között előre megbeszélni.
Ha viszont te kezdeményezed a saját szülinapi éttermezésedet, ne kezeld magától értetődőként, hogy a többiek a te részedet is kifizetik. Felajánlhatják, hogy meghívnak, de ez az ő döntésük. A saját vacsorád kifizetésére készülj fel, hacsak előzetesen nem állapodtatok meg másként.
Figyelem!
Az etikett-szakértők a költségek előzetes tisztázását hangsúlyozzák. Jelezheted, hogy az ételt te fizeted, az italokat mindenki maga, vagy közösen kereshettek mindenkinek megfelelő helyet. Vendégként nyugodtan rákérdezhetsz a fizetésre, és jelezheted, ha a program túl drága. Senkinek sem kell túlköltekeznie azért, hogy részt vehessen az ünneplésben.
Kíváncsi vagy, melyek a legszerencsésebb és a kevésbé szerencés születésnapok?
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