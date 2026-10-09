Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Életmód

Ezen könnyen összeveszhet a társaság: Ki fizeti a szülinapi vacsorát?

#Születésnap
#Barátság
#vacsora
#fizetés
Dóri
Életmód
Utoljára frissült: 2026. október 9. 18:02

Forrás: Photo by STEPHANIE BRANCHU/NETFLIX - © 2024 Netflix, Inc.

Emily Párizsban
A nap cikke

Hivatalos: újabb Bridgerton spin-off készül, teljesül a rajongók álma

Új előzménysorozattal bővül a Bridgerton-univerzum!

Kult

Vajon mit írnának Juli noteszába a Még egy kívánság sztárjai?

Ez a magyar romantikus vígjáték nemcsak szórakoztat, hanem nagyon érdekes kérdéseket is felvet a nézőkben! Te vajon mit ...

Promóciók

Ezt az örömszerzőt legszívesebben receptre írnánk fel minden nőnek

Egy termékről sok mindent el lehet mondani, de a legizgalmasabb vélemények általában azoktól érkeznek, akik már élesben ...

Promóciók

Ünnepeld velünk az Answear 15. születésnapját és nyerd meg a saját Fashion Week élményedet!

Az Answear 2011-ben indult multi-brand online divatáruházként. Tizenöt évvel később mára a divat az inspiráció és a stíl...

Promóciók

A megfelelő krém kiválasztásával akár 10 évvel is fiatalabbnak tűnhetsz!

Az öregedés egy természetes, elkerülhetetlen folyamat, de ez még nem jelenti azt, hogy az éveknek feltétlenül meg kell j...
Olvasd el!

„Még akkor sem ölelt meg, amikor könyörögtem neki” – Joe Manganiello súlyos dolgokat állít Sofía Vergaráról

Hét éven át küzdött egy rejtélyes betegséggel, többször került életveszélyes állapotba, és közben a házassága is tönkrement.

Olvasd el!

Ma van az angyalszámok napja: ennek a 3 csillagjegynek be is vonzza a szerencsét

A numerológiai értelmezés szerint október 8., az angyalszámok napja három csillagjegynek hozhat új lendületet és lehetőséget a sikerre.

Olvasd el!

"Megengedtem anyukámnak, hogy ő keressen nekem pasit, ez lett a vége"

Vajon mi a vége annak, ha rábízzuk a párkeresést a saját anyukánkra? Heni története egészen fergeteges!

Olvasd el!

9 mondat, amit azok használnak, akik okosabbnak akarják mutatni magukat, mint amilyenek valójában

Vannak, akik imádják hangsúlyozni, mennyire intelligensek, pedig sokszor éppen a mondataikkal árulják el, hogy inkább csak annak szeretnének látszani.

Olvasd el!

5 híres nő, aki gyakran póthajat vagy parókát visel: és íme, ahogy kinéznek nélküle

A látványos frizurák mögött gyakran paróka vagy póthaj áll, de ezek a sztárok azt is megmutatták, milyen a saját hajuk.

Facebook
Twitter
Pinterest
Egy szülinapi vacsorán könnyen kínossá válhat a hangulat, amikor megérkezik a számla, pedig már a szervezéskor kiderülhetne, kinek mit kell fizetnie...

Megvan az étterem, összeállt a társaság, és már azt tervezed, mit veszel fel az ünneplésre. Aztán eszedbe jut egy kevésbé izgalmas kérdés: Vajon csak a saját vacsorádat fizeted, az ünnepelt részébe is beszállsz, vagy ő hív meg mindenkit? Egy társaságon belül is egészen eltérő elképzelések élhetnek erről, így a desszert után könnyen jöhet egy kellemetlen meglepetés.

Ha te látod vendégül a barátaidat…

A hagyományos vendéglátási etikettben a házigazda fizet, és ez éttermi ünneplésnél is érvényes. Ha kifejezetten a vendégeidként hívod meg a barátaidat egy szülinapi vacsorára, joggal gondolhatják, hogy te állod a fogyasztásukat. A „szeretnélek vendégül látni benneteket” ezért egészen más üzenet, mint az, hogy „nincs kedvetek együtt beülni valahová?”.

Persze attól, hogy közeleg a szülinapod, még nem kell automatikusan egy egész társaság vacsoráját betervezned a havi kiadásaid közé. Lehetsz egyszerűen a közös program szervezője is, amikor mindenki a saját fogyasztását fizeti. A lényeg, hogy a megfogalmazásból egyértelmű legyen, melyik helyzetről van szó, és senki ne egy meghívásra mondjon igent, majd egy fizetős programon találja magát.

Ha a barátok szervezik az ünneplést…

Más a helyzet, ha a társaság azért szervez vacsorát, hogy téged ünnepeljen meg. Ilyenkor a hagyományos etikett szerint a szervezők, illetve a barátok gondoskodnak az ünnepelt fogyasztásáról, például közösen összeadják annak árát. Ez kedves születésnapi gesztus, amelyet érdemes egymás között előre megbeszélni.

Ha viszont te kezdeményezed a saját szülinapi éttermezésedet, ne kezeld magától értetődőként, hogy a többiek a te részedet is kifizetik. Felajánlhatják, hogy meghívnak, de ez az ő döntésük. A saját vacsorád kifizetésére készülj fel, hacsak előzetesen nem állapodtatok meg másként.

Figyelem!

Az etikett-szakértők a költségek előzetes tisztázását hangsúlyozzák. Jelezheted, hogy az ételt te fizeted, az italokat mindenki maga, vagy közösen kereshettek mindenkinek megfelelő helyet. Vendégként nyugodtan rákérdezhetsz a fizetésre, és jelezheted, ha a program túl drága. Senkinek sem kell túlköltekeznie azért, hogy részt vehessen az ünneplésben.

Kíváncsi vagy, melyek a legszerencsésebb és a kevésbé szerencés születésnapok?

Galéria / 3 kép

Ezek a legszerencsésebb születésnapok - és ezek a legkevésbé szerencsések

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Videók

Videók

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Kult

Vajon mit írnának Juli noteszába a Még egy kívánság sztárjai?

Ez a magyar romantikus vígjáték nemcsak szórakoztat, hanem nagyon érdekes kérdéseket is felvet a nézőkben! Te vajon mit ...

Promóciók

Ezt az örömszerzőt legszívesebben receptre írnánk fel minden nőnek

Egy termékről sok mindent el lehet mondani, de a legizgalmasabb vélemények általában azoktól érkeznek, akik már élesben ...

Promóciók

Ünnepeld velünk az Answear 15. születésnapját és nyerd meg a saját Fashion Week élményedet!

Az Answear 2011-ben indult multi-brand online divatáruházként. Tizenöt évvel később mára a divat az inspiráció és a stíl...

Promóciók

A megfelelő krém kiválasztásával akár 10 évvel is fiatalabbnak tűnhetsz!

Az öregedés egy természetes, elkerülhetetlen folyamat, de ez még nem jelenti azt, hogy az éveknek feltétlenül meg kell j...
Kép
Kult

5 Stephen King adaptáció, amit maga az író kifejezetten utált

Van olyan, amit mesterműnek neveztek, de az író szerint botrányos lett. Meg fogsz lepődni, melyik az!

Kép
Életmód

A születési dátumod elárulhatja, mi a lelked küldetése ebben az életben

A numerológia szerint nem véletlen, hogy melyik napon születtél, ugyanis a születési dátumod azt is megmutathatja, milyen feladattal érkezett a lelked erre a világra.

Kép
Kult

Kiakadtak rá a rajongók, Lauren Graham mégis kiáll a Szívek szállodája gyűlölt része mellett

A színésznő szerint oka volt annak, hogy Rory és Lorelai hosszú időre eltávolodtak egymástól, még ha a Szívek szállodája rajongói nehezen is viselték ezt az időszakot.

Kép
Sztárok

5 híres nő, aki gyakran póthajat vagy parókát visel: és íme, ahogy kinéznek nélküle

A látványos frizurák mögött gyakran paróka vagy póthaj áll, de ezek a sztárok azt is megmutatták, milyen a saját hajuk.

Kép
Kult

Rendhagyó eseménysorozattal indítják a jegyértékesítést az Erkel Színházban

Közönségtalálkozóval és egész napos programsorozattal indítja el az Erkel Színház a 2026/27-es évad második felére szóló jegyértékesítését.

Kép
Életmód

10 vadiúj sorozat, amit hétvégén feltétlenül nézz meg

Tedd félre a telefonodat és csekkolj ki a valóságból pár napra ezekkel a szuper szériákkal! Nem fogod megbánni!