Jön a kettős retrográd, és ez 4 csillagjegy életét végleg megváltoztatja

Oké, de mi is az a kettős retrográd? Nos, ebben az esetben azért kettős retrográdról beszélünk, mert a Merkúr és a Vénusz egy időben végez látszólagos hátráló mozgást. A bolygók valójában nem fordulnak vissza a pályájukon: a Földről megfigyelve tűnik úgy, mintha hátrafelé haladnának. Az asztrológia szerint ilyenkor régi ügyek kerülhetnek újra elő, és átgondolhatjuk, mit csinálnánk ma másképp.

A két bolygóhoz különböző témákat társítanak: a Vénuszhoz a szerelmet, a kapcsolatokat, az értékrendet és a pénzt, a Merkúrhoz pedig a gondolkodást és a kommunikációt. Amikor egyszerre retrográdok, az asztrológiai szerint előtérbe kerülhetnek a régi kapcsolatok, az elmaradt beszélgetések és azok az érzések, amelyeket korábban nem sikerült tisztázni. Ez spirituális, önismereti értelmezés, nem tudományosan igazolt előrejelzés.

Mikor kezdődik?



A Vénusz 2026. október 3-án kezdte retrográd szakaszát a Skorpió jegyében, a Merkúr pedig október 24-én csatlakozik hozzá. Ekkor indul az az időszak, amikor mindkét bolygó egyszerre látszik hátrálni. Egy nappal később, október 25-én a Vénusz visszalép a Mérlegbe, miközben a Merkúr retrográd mozgása végig a Skorpióban zajlik.

A kettős retrográd nagyjából három hétig tart: a Merkúr november 13-án fordul direkt irányba, a Vénusz pedig magyar idő szerint november 14-én hajnalban követi. Íme az a négy csillagjegy, aki ezt most nagyon megérzi majd!

forrás: Unsplash

Skorpió

Most eszedbe jutnak olyan kapcsolatok, amelyeket már lezártnak gondoltál. Újra végigpörgethetsz egy régi vitát, vagy azon kaphatod magad, hogy még mindig várod: a másik egyszer ismerje el, mennyire megbántott. Közben viszont érdemes azt is végiggondolnod, te hogyan viselkedtél ezekben a helyzetekben. Elmondtad, mire van szükséged, vagy azt vártad, hogy magától rájöjjön? Amikor fájt valami, beszéltél róla, vagy inkább elzárkóztál, esetleg visszaszúrtál? Az előrejelzés szerint ez az időszak abban segíthet, hogy őszintébben lásd a saját részedet egy régi történetben. Ettől még nem kell felmentened azt, aki rosszul bánt veled, és minden felelősséget sem kell magadra venned. Lehet, hogy valakinek tartozol egy bocsánatkéréssel, de az is lehet, hogy azt kell elfogadnod: te már nem fogod megkapni azt, amire régóta vársz. Gondold át, hogyan tudnál úgy továbblépni, hogy a megnyugvásod ne attól függjön, jelentkezik-e még a másik.

Bika

Nálad egy korábbi, komoly kapcsolat kerülhet újra előtérbe, akár azért, mert az exed tényleg megkeres, akár mert mostanában gyakrabban gondolsz rá. Egy kedves üzenet könnyen felidézheti mindazt, ami jó volt köztetek: a közös szokásokat, a meghitt estéket és azt az érzést, hogy valaki pontosan ismer. Ilyenkor viszont azok az emlékek is megérdemlik a figyelmedet, amelyek kevésbé kellemesek. Miért mentetek szét? Miben nem tudtatok megegyezni? Hányszor beszéltétek már át ugyanazt anélkül, hogy bármi változott volna? Mielőtt újra közel engeded magadhoz, figyeld meg, mitől lenne most más a kapcsolatotok. Tud-e konkrétan beszélni arról, amit korábban elrontott, és a viselkedésében is látszik-e változás? Te őt szeretnéd visszakapni, vagy azt a biztonságot hiányolod, amit egykor mellette éreztél? Nem kell egyetlen üzenet után eldöntened, adsz-e új esélyt. Hagyj időt magadnak, hogy a találkozás öröme mellett a saját kételyeidet is meghalld.

Mérleg

Lehet, hogy napközben teljesen jól elvagy, este mégis eszedbe jut valaki, akivel már rég nem beszélsz. Egy dal, egy hely vagy egy álom újra előhozhatja a kérdést, hogy mi lett volna, ha másképp alakul köztetek. Az asztrológiai értelmezés szerint most érdemes közelebbről megnézned ezeket az érzéseket. Magát az embert hiányolod, egy meg nem valósult közös jövőt sajnálsz, vagy arra szeretnél végre választ kapni, miért lett vége? A jelenlegi kapcsolataidban közben azt is észreveheted, ha a béke kedvéért rendszeresen háttérbe szorítod magad. Talán újra azt mondod, hogy „nekem mindegy”, pedig nagyon is van véleményed, vagy elhallgatsz valamit, mert nem szeretnél kellemetlen beszélgetést. Most próbáld meg kimondani, mi bánt, mit szeretnél, és mi az, amibe már nem fér bele újra belemenned. A másik reakciójából sokat megtudhatsz arról, mennyi hely jut az igényeidnek a kapcsolatban.

Rák

Egy régi flört, egy eltűnt randipartner vagy egy soha igazán el nem kezdődött kapcsolat szereplője is újra felbukkanhat. Az ilyen történetekben különösen könnyű elmerülni, mert sokszor több bennük az elképzelt lehetőség, mint a közösen megélt tapasztalat. Ha valakivel sosem jutottatok el odáig, hogy valóban megismerjétek egymást, könnyen megmaradhat benned a gondolat: talán ő lehetett volna az igazi. Egy váratlan üzenet pedig gyorsan új életet adhat ennek a fantáziának. Mielőtt ismét beleéled magad, nézd meg, most hogyan közeledik hozzád. Kérdez rólad, konkrét találkozót kezdeményez, és tartja magát ahhoz, amit megbeszéltetek? Vagy néhány kedves mondat után megint neked kell életben tartanod a beszélgetést? Ha komoly kapcsolatot szeretnél, ezt nyugodtan tisztázhatod, mielőtt újra kötődni kezdesz. Így hamarabb kiderülhet, hogy most valóban van-e köztetek közös lehetőség, vagy ugyanaz a bizonytalanság tért vissza, ami korábban is zavart.

Videók

Videók