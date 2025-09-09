Divat
8 keresztnév, ami lassan eltűnik a köztudatból: lehet, hogy senki sem viseli őket pár évtizeden belül
Nyilván nem titok, hogy az 50-es és 60-as években teljesen más keresztnevek arattak nagy sikert a friss szülőknél, mint most. Ebben persze szerepet játszott az is, hogy jóval kisebb volt a választék, rengeteg most felkapott név még nem is létezett, vagy ha külföldön adhatták is a szülők, Magyarországon még nem voltak anyakönyvezhetőek. Az évek viszont teltek, újabb trendek hódítottak, így aztán míg az 50-es és 60-as években a Máriák és Erzsébetek, valamint Istvánok és Lászlók voltak sokan, addig a 80-as és 90-es években az Alexandrák és Nikolettek, na meg a Tamások és Gáborok arattak nagy sikert.
Aztán ugorjunk csak a jelenre, ahol ezek a nevek már teljesen hátracsúsztak a toplistákon, helyüket pedig a Lucáknak és Hannáknak, illetve a Dominikoknak és Leventéknek adták át. A divat folyamatosan változik ezen a téren, és kifejezetten érdekes látni, mi az, ami felkapottá válik vagy épp eltűnik egy időre. Esetleg örökre.
Az előrejelzések szerint bőven akadnak keresztnevek, melyek az utóbbi kategóriába tartoznak. Ezek azok, amiket egykor elég sokan viseltek, majd hirtelen vagy fokozatosan lecsúsztak a toplistákról. Olyannyira, hogy alig pár gyerek kapja őket évente, és egyes feltételezések szerint hamarosan olyannyira eltűnhetnek, hogy pár évtizeden belül szinte senki sem viseli őket. Hogy melyek ezek a nevek, most kiderül:
Illés
Az Illés keresztnév sosem volt igazán népszerű, ezt jól bizonyítja, hogy 1955 előtt sem sokan kapták, de utána is egyre kevesebb gyermek viselte. 1965 és 1974 között alig 25-en, és ez a szám azóta sem nőtt.
Frigyes
Hasonló a helyzet a Frigyes névvel is, melyet 1955 előtt, fénykorában is csak 50 gyermek szülője adott, de később is fokozatosan csökkent ez a szám. 1965 és 1974 között 28-an kapták ezt a nevet, melynek jelentése egyébként béke, védelem, uralkodó.
Pál
A Pál név, mely a legtöbb névnapot (szám szerint 11-et) tudhat magáénak, mégsem túl népszerű keresztnév. Pedig egykor kifejezetten felkapottnak számított! 1955 előtt több, mint 1000-en választották ezt gyermeküknek, de a tendencia csökkentést mutatott, majd 2000-től kezdve abszolút mélyrepülésbe kezdett.
Jakab
A Jakab név sem volt igazán felkapott sosem, alig szerepel a statisztikákban, mert annyira elenyészően kevesen választották. A csökkenő tendencia pedig sosem állt meg, így egyre inkább úgy fest, hogy nemsokára szinte senki sem viseli majd ezt a nevet.
Cecília
Ez a latin eredetű női név sosem birtokolta a toplisták dobogós helyeit, 1955 és 1964 között 41-en kapták első keresztnévnek. Ez a szám pedig csak csökkenni kezdett ezután. Könnyen lehet, hogy nem sok Cecília lesz Magyarországon pár évtizeden belül!
Valentina
Ez a keresztnév igazán sosem volt felkapott, mindig is ritkaságnak számított, a TOP100-ba sosem került be. Pont emiatt tartják úgy, hogy pár évtized múlva teljesen eltűnhet, elvétve egy-egy ember viselheti majd.
Margit
Most még valószínűleg mind ismerünk egy-egy Margitot, de azt is lefogadnánk, hogy neked is egy idősebb női ismerősöd jutott eszedbe most. Gyerekek körében ugyanis már nagyon nem számít gyakori névválasztásnak, sőt ez valójában a 60-as évek óta így van.
Etelka
Hasonló a helyzet az Etelkákkal is, ez a név ugyanis elsősorban az 1800-as években volt igazán felkapott, majd egyre kevesebben választották újszülött gyermeküknek. 1965 és 1975 között már csak 162-en kapták ezt a nevet, és azóta is folyamatosan csökken a számuk.
Vajon te az aktuális trendek alapján kaptad a keresztneved? Lássuk:
Hogy tetszett a cikk?
