Felveszed a blézered, útközben még egyszer átfutod az álláshirdetést, és beugrasz egy jeges lattéért vagy matchéért. A recepción szólnak, hogy már várnak, a poharadban viszont még ott lötyög az italod fele. Mit lépsz: Beviszed magaddal?

A TikTokon ebből az egészen hétköznapi dilemmából komoly vita lett, miután egy toborzó elmondta, milyen benyomást tesz rá, amikor a Z generációs jelöltek elviteles jegeskávéval a kezükben érkeznek hozzá.

Amikor az interjú csak egy pontnak tűnik a teendőlistádon

Caitlin, a videót közzétevő toborzó úgy látja, hogy elviteles pohárral a kezedben olyasvalakinek tűnhetsz, mintha az interjú csak egy megálló lenne két elintéznivaló között. Szerinte ez túl laza egy első találkozáshoz, ezért azt tanácsolja, hogy a kávédat vagy a matchádat idd meg előtte. Akik egyetértettek vele, a jelenet kevésbé esztétikus részét is felhozták: miközben bemutatkozol, zörög a jég, a párás műanyag pohár pedig már tócsát hagy az asztalon.

A reakciók között azért megjelent egy másik álláspont is. Többen igazságtalannak tartanák, ha egy ital befolyásolná, hogy megkapod-e az állást, közben viszont arra hívták fel a figyelmet, hogy az első benyomást az interjúztató alakítja ki. Te lehet, hogy azért ugrottál be kávéért, mert húsz perccel korábban odaértél, és kellett valami, amivel lekötöd magad. Aki először lát, ugyanebből a pohárból azt olvashatja ki, hogy épp csak beesel.

Akkor mi legyen a matcháddal?

Ha már a liftben azon jár az eszed, hová fogod letenni a poharat, egyszerűbb az interjú utánra időzíteni a kávézást. Ha viszont kifejezetten egy kávézóba beszéltétek meg a találkozót, teljesen természetes lehet rendelni valamit. A helyzet többet elárul arról, mi fér bele, mint az, hogy épp egy jeges latte vagy egy epres matcha van a kezedben. És ha már készültél egy jó sztorival arról, hogyan oldottál meg egy nehéz helyzetet az előző munkahelyeden, valószínűleg azt szeretnéd, hogy arra emlékezzenek, amikor kilépsz az ajtón.

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