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A karmaszámod felfedi, miért épp ebbe az életbe érkeztél a Földre

#Asztrológia
#spirituális
#numerológia
#karmikus szám
Barbara
Életmód
Utoljára frissült: 2026. október 29. 12:24
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A numerológia szerint a születési dátumodból kiszámítható karmikus számod megmutathatja, milyen életfeladatot kaptál, és milyen kihívásokkal kell szembenézned.

Elgondolkodtál már azon, hogy miért kerülsz újra és újra hasonló helyzetekbe, vagy miért éppen bizonyos dolgok jelentenek számodra különösen nagy kihívást? Lehet, hogy a párkapcsolataidban ismétlődnek ugyanazok a problémák, esetleg nehezen tudod elengedni a múltat, vagy éppen az önbizalmaddal küzdesz. A spirituális numerológia szerint mindez nem feltétlenül véletlen, sőt, a születési dátumod akár arra is utalhat, milyen leckéket kell megtanulnod ebben az életben.

A numerológia úgy tartja, hogy minden emberhez tartozik egy úgynevezett karmikus szám, amely szimbolikusan az életfeladatát és a legfontosabb fejlődési lehetőségeit jelképezi. Egy karmikus asztrológus szerint ez a szám segíthet abban, hogy jobban megértsd a saját működésedet, és felismerd azokat a területeket, amelyeken még fejlődnöd kell. A legérdekesebb pedig, hogy mindössze a születési dátumodra van szükséged ahhoz, hogy kiszámold.

Így számold ki a karmikus számodat

A számítás nagyon egyszerű: add össze a születési dátumod összes számjegyét, majd az eredmény számjegyeit is addig add össze, amíg egyetlen számot nem kapsz 1 és 9 között.

Például, ha 1993. november 10-én születtél, a következőképpen kell számolnod:

1 + 9 + 9 + 3 + 1 + 1 + 1 + 0 = 25

Ezután: 2 + 5 = 7

Vagyis ebben az esetben a karmikus számod a 7-es.

Számold ki a saját karmikus számodat!

Válaszd ki a születési dátumodat, és megmutatjuk, melyik szám tartozik hozzád.

Most pedig nézd meg, mit jelent a saját számod, és milyen életfeladatot társít hozzá a numerológia!


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A karmaszámod felfedi, miért épp ebbe az életbe érkeztél a Földre

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