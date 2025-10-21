A karakter, aki megmentette (vagy tönkretette) az alábbi színészek karrierjét

Van, akinek egyetlen ikonikus szerep örökre megnyitja az utat a világhír felé, ám másokat ugyanaz a karakter bélyegez meg, és zárja el a továbblépés lehetőségétől. Egy-egy film szereplői között akadnak olyanok, akik egy karakternek (szerepnek) köszönhetik a karrierjük újjászületését, és olyanok is, akik épp miatta vesztek el a süllyesztőben. A kérdés csupán az, ki tud ezzel együtt élni, és ki vész el benne örökre.

A következő válogatásban összeszedtünk hét emlékezetes példát, amikor egy karakter egyszerre volt áldás és átok a színész életében. Mert bizony hiába a hírnév és a csillogás, ha soha többé nem mutathatja meg egy színész a sokoldalúságát és tehetségét.

Lássuk!

Galéria / 7 kép A karakter, aki megmentette (vagy tönkretette) a színész karrierjét Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria