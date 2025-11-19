Horoszkóp
5 új karácsonyi film, amivel már most hangolódhatsz az ünnepekre

Barna Borbála
Életmód, Film
Utoljára frissült: 2025. november 19. 20:28

Forrás: Disney/John Medland

5 új karácsonyi film, amivel már most hangolódhatsz az ünnepekre
3 csillagjegy, aki lezár egy nagyon nehéz időszakot az életében november 18-a után

Vannak csillagjegyek, akiknek elképesztő megkönnyebbülést ígérnek az égiek az év végére. Csekkold, hogy a szerencsések közé tartozol-e!

Szépség

Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának

Ez a készülék körözi az összes többi szőrtelenítő eszközt.

Életmód

7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy

Amikor a napok hűvösebbé válnak, szinte ösztönösen másra sem tudunk gondolni, mint a fűszeres sütőtökkel ízesített étele...

Önismeret

Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra

Receptre írjuk fel neked a megoldást a hangulatingadozások, a rossz kedv és a motiválatlanság ellen! Egyszerűbb a dolgod...

Promóciók

Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert

Az airfryer nem véletlenül lett a modern konyhák sztárja: gyors, egészséges és praktikus megoldás, ha finomat ennél, de ...

Promóciók

Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!

A Joy-napok ideális alkalmat kínálnak arra, hogy feltöltsd a könyvespolcodat inspiráló, humoros vagy éppen elgondolkodta...

Promóciók

Egy csillag minden hangulathoz

A mikulásvirág már rég kinőtte a klasszikus „karácsonyfa melletti szobadísz” szerepét! Lágy pasztell, élénk piros színei...

Promóciók

Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra

Közeleg az év vége, így nem csoda, ha sokakban ébred fel a vágy, hogy végre megtalálják a társukat, akivel közösen köszö...
Olvasd el!

Napi horoszkóp november 19.: az Ikrek a tisztességes játék hívei, az Oroszlánok a szokásosnál nehezebb feladattal küzdenek

A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, mindenképp érdemes tehát elolvasnod a szerdai horoszkópot, hisz fontos részleteket tudhatsz meg!

Olvasd el!

5 dolog, amit a pasik tesznek, ha szakítani akarnak: ezekből a red flagekből tudhatod, hogy véget akar vetni a kapcsolatotoknak

Hidd el, mindig van jele annak, ha a párod már nem veled képzeli el a jövőjét, csak ezek a red flagek eleinte egyáltalán nem feltűnőek. De mi most leleplezzük azokat!

Olvasd el!

6 dolog, amit egy férfi csak akkor mond, ha titkon megcsal téged

Vannak olyan apró mondatok és tipikus kifogások, amelyek gyakran árulkodnak arról, ha egy férfi valamit titkol vagy érzelmileg eltávolodik a kapcsolatból. Összegyűjtöttük azokat a jellegzetes szófordulatokat, amelyek a hűtlenség korai jelei lehetnek – és amelyek elsőre talán ártatlannak tűnnek.

Olvasd el!

7 sztár, aki teljesen máshogy néz ki ma már a plasztika miatt

A sztárvilágban egyre többen vállalják a plasztikai beavatkozásokat – van, akin csak finoman látszik, mások viszont szinte teljesen felismerhetetlenné váltak. Összegyűjtöttünk 7 hírességet, akik ma már egészen más arcot mutatnak a plasztikának köszönhetően.

Olvasd el!

Napi horoszkóp november 18.: az Oroszlánok a csapatjáték hívei, a Bakoknak érdemes nyitottabban gondolkodniuk

A mai nap is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!

NEM, egyáltalán nem kell szégyellned, ha már most ünnepi történeteket szeretnél nézni esténként, sőt, ezzel valójában a mentális egészségedért is sokat teszel!

Mi már szeptemberben arra gondolunk, hogy tulajdonképpen már elkezdhetjük a visszaszámlálást decemberig, és várjuk azt a pillanatot, amikor már nem fura előszedni az ünnepi díszeket és a karácsonyi filmeket – és az utóbbiakat nyugodtan, bűntudat nélkül bekapcsolhatod már most, az advent kezdete előtt, mert fantasztikus hatással vannak a mentális egészségünkre.

Kiszakítanak minket a mindennapokból, a feladatainkból, csökkentik a kortizolszintet, azaz a stresszt, komfortérzetet adnak, növelik a dopamin-, és az oxitocin szintjét, ezáltal feldobják a hangulatunkat, a kedvünket, reményt keltenek bennünk és segítenek látni azt, amiért hálásnak kell lennünk – ezek a történetek megmelengetik a szívünket, mint egy pihe-puha takaró és a legédesebb forró csoki, amit csak el tudsz képzelni.

Szóval, jöhet öt új karácsonyi film, amivel már most hangolódhatsz az ünnepekre?

5 új karácsonyi film, amivel már most hangolódhatsz az ünnepekre

Életmód

6 könyv, ami miatt már nagyon várjuk a telet

Az év leghidegebb évszakában azért azt élvezzük a legjobban, ha ki sem kell mozdulnunk otthonról. És most sok olyan kötet érkezik, ami szuper társaság lehet ezekre a napokra.

Szépség

5 anti-aging kütyü, amibe tényleg érdemes befektetni a szakemberek szerint!

A modern technológia ma már olyan eszközöket kínál, amelyek tudományosan igazolt módon támogatják a szervezet regenerációját, és még ha az idő kerekét visszaforgatni nem is képesek, az életminőségünk javításához jelentősen hozzájárulnak. Cikkünkben 5 olyan anti-aging kütyüt mutatunk be, amelyek bizonyítottan segítenek abban, hogy hosszú távon is meg tudjuk őrizni az egészségünket, és a testünk akár 80 éves korunkra is fiatalos maradjon!

Szépség

Ezekben a boltokban fergeteges akciók várnak Black Friday idején

Ezeket a boltokat mindenképpen csekkold Fekete Pénteken, azaz Black Friday idején!

Életmód

10 felkavaró és sokkoló tény Disney-mesékről, ami teljesen össze fogja törni a gyerekkorodat

A Disney-mesék világa első pillantásra ártatlan, csillogó, rózsaszín ködbe burkolt történetek gyűjteménye.

Életmód

6 alulértékelt karácsonyi film, amit kevesen ismernek

A karácsonyi filmek világában könnyű elveszni a klasszikusok között. Pontosabban olyanok között, mint az Igazából szerelem, a Reszkessetek, betörők!, a Holiday vagy a Grincs.

Önismeret

Napi horoszkóp november 19.: az Ikrek a tisztességes játék hívei, az Oroszlánok a szokásosnál nehezebb feladattal küzdenek

A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, mindenképp érdemes tehát elolvasnod a szerdai horoszkópot, hisz fontos részleteket tudhatsz meg!