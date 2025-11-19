Mi már szeptemberben arra gondolunk, hogy tulajdonképpen már elkezdhetjük a visszaszámlálást decemberig, és várjuk azt a pillanatot, amikor már nem fura előszedni az ünnepi díszeket és a karácsonyi filmeket – és az utóbbiakat nyugodtan, bűntudat nélkül bekapcsolhatod már most, az advent kezdete előtt, mert fantasztikus hatással vannak a mentális egészségünkre.

Kiszakítanak minket a mindennapokból, a feladatainkból, csökkentik a kortizolszintet, azaz a stresszt, komfortérzetet adnak, növelik a dopamin-, és az oxitocin szintjét, ezáltal feldobják a hangulatunkat, a kedvünket, reményt keltenek bennünk és segítenek látni azt, amiért hálásnak kell lennünk – ezek a történetek megmelengetik a szívünket, mint egy pihe-puha takaró és a legédesebb forró csoki, amit csak el tudsz képzelni.

Szóval, jöhet öt új karácsonyi film, amivel már most hangolódhatsz az ünnepekre?

Galéria / 5 kép 5 új karácsonyi film, amivel már most hangolódhatsz az ünnepekre Megnézem a galériát

