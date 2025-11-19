Szépség
5 új karácsonyi film, amivel már most hangolódhatsz az ünnepekre
3 csillagjegy, aki lezár egy nagyon nehéz időszakot az életében november 18-a után
Vannak csillagjegyek, akiknek elképesztő megkönnyebbülést ígérnek az égiek az év végére. Csekkold, hogy a szerencsések közé tartozol-e!
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Egy csillag minden hangulathoz
Napi horoszkóp november 19.: az Ikrek a tisztességes játék hívei, az Oroszlánok a szokásosnál nehezebb feladattal küzdenek
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, mindenképp érdemes tehát elolvasnod a szerdai horoszkópot, hisz fontos részleteket tudhatsz meg!
5 dolog, amit a pasik tesznek, ha szakítani akarnak: ezekből a red flagekből tudhatod, hogy véget akar vetni a kapcsolatotoknak
Hidd el, mindig van jele annak, ha a párod már nem veled képzeli el a jövőjét, csak ezek a red flagek eleinte egyáltalán nem feltűnőek. De mi most leleplezzük azokat!
6 dolog, amit egy férfi csak akkor mond, ha titkon megcsal téged
Vannak olyan apró mondatok és tipikus kifogások, amelyek gyakran árulkodnak arról, ha egy férfi valamit titkol vagy érzelmileg eltávolodik a kapcsolatból. Összegyűjtöttük azokat a jellegzetes szófordulatokat, amelyek a hűtlenség korai jelei lehetnek – és amelyek elsőre talán ártatlannak tűnnek.
7 sztár, aki teljesen máshogy néz ki ma már a plasztika miatt
A sztárvilágban egyre többen vállalják a plasztikai beavatkozásokat – van, akin csak finoman látszik, mások viszont szinte teljesen felismerhetetlenné váltak. Összegyűjtöttünk 7 hírességet, akik ma már egészen más arcot mutatnak a plasztikának köszönhetően.
Napi horoszkóp november 18.: az Oroszlánok a csapatjáték hívei, a Bakoknak érdemes nyitottabban gondolkodniuk
A mai nap is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
Mi már szeptemberben arra gondolunk, hogy tulajdonképpen már elkezdhetjük a visszaszámlálást decemberig, és várjuk azt a pillanatot, amikor már nem fura előszedni az ünnepi díszeket és a karácsonyi filmeket – és az utóbbiakat nyugodtan, bűntudat nélkül bekapcsolhatod már most, az advent kezdete előtt, mert fantasztikus hatással vannak a mentális egészségünkre.
Kiszakítanak minket a mindennapokból, a feladatainkból, csökkentik a kortizolszintet, azaz a stresszt, komfortérzetet adnak, növelik a dopamin-, és az oxitocin szintjét, ezáltal feldobják a hangulatunkat, a kedvünket, reményt keltenek bennünk és segítenek látni azt, amiért hálásnak kell lennünk – ezek a történetek megmelengetik a szívünket, mint egy pihe-puha takaró és a legédesebb forró csoki, amit csak el tudsz képzelni.
Szóval, jöhet öt új karácsonyi film, amivel már most hangolódhatsz az ünnepekre?
Hogy tetszett a cikk?
Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Egy csillag minden hangulathoz
6 könyv, ami miatt már nagyon várjuk a telet
Az év leghidegebb évszakában azért azt élvezzük a legjobban, ha ki sem kell mozdulnunk otthonról. És most sok olyan kötet érkezik, ami szuper társaság lehet ezekre a napokra.
5 anti-aging kütyü, amibe tényleg érdemes befektetni a szakemberek szerint!
A modern technológia ma már olyan eszközöket kínál, amelyek tudományosan igazolt módon támogatják a szervezet regenerációját, és még ha az idő kerekét visszaforgatni nem is képesek, az életminőségünk javításához jelentősen hozzájárulnak. Cikkünkben 5 olyan anti-aging kütyüt mutatunk be, amelyek bizonyítottan segítenek abban, hogy hosszú távon is meg tudjuk őrizni az egészségünket, és a testünk akár 80 éves korunkra is fiatalos maradjon!
Ezekben a boltokban fergeteges akciók várnak Black Friday idején
Ezeket a boltokat mindenképpen csekkold Fekete Pénteken, azaz Black Friday idején!
10 felkavaró és sokkoló tény Disney-mesékről, ami teljesen össze fogja törni a gyerekkorodat
A Disney-mesék világa első pillantásra ártatlan, csillogó, rózsaszín ködbe burkolt történetek gyűjteménye.
6 alulértékelt karácsonyi film, amit kevesen ismernek
A karácsonyi filmek világában könnyű elveszni a klasszikusok között. Pontosabban olyanok között, mint az Igazából szerelem, a Reszkessetek, betörők!, a Holiday vagy a Grincs.
