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Már csak 6 hétvége van karácsonyig! 8 ajándék, amit most őrületes áron beszerezhetsz előre
Forrás: Sandra Seitamaa on Unsplash
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Egy visszaszámlálás már véget ért, egy még hátravan. Hogy mire is gondolunk? Nos, még 6 hétvége van karácsonyig, ami már nem is olyan sok, de szerencsére legalább a Joy-napokra nem kell tovább várni! Mától ugyanis elkezdődött az év egyik legjobban várt kuponidőszaka, ami egészen november 15-ig tart, és akár 50% kedvezménnyel vásárolhatsz be, szinte bármit! A kuponokat több mint 1000 üzletben és online is beválthatod, akár úgy, hogy ki sem mozdulsz a nappaliból, úgyhogy a bevásárlás kifejezetten kényelmes is lehet idén. És ha a karácsonyi ajándékok beszerzését már most elkezdenéd, mindenképpen csekkold a kínálatot, mert nagyon sok ajándékot letudhatsz kedvezményes áron. És természetesen magadat is meglepheted ezzel-azzal közben!
A legmenőbb beauty cuccok
Anyukádnak egy szuper arckrém? A húgodnak egy menő szempillaspirál-rúzs kombó, esetleg a legjobb barátnődnek egy ütős parfüm? Vagy mondunk jobbat: magadat is meglepnéd valamivel? A legmenőbb beauty cuccok közül válogathatsz most fantasztikus akciókkal a Joy-napok alatt, így tényleg minden női (és egyébként minőségi parfümöt értékelő férfi) ismerősödnek bevásárolhatsz kedvezményes árakon.
Mondunk is példát! Az Annabelle Mineralsnál 20%-kal olcsóbban szerezheted be a bőrbarát, természetes összetételű ásványi kozmetikumokat és sminkkiegészítőket, míg a Kevin Murphynél 10% kedvezmény vár a megjelölt termékekre. De itt még bőven nincs vége a sornak, mert a Marionnaudnál például 2 termék vásárlása esetén 30% kedvezmény, és ez tényleg csak néhány a megannyi beauty kuponunk közül. Katt és csekkold!
A 2027-es szezon legdivatosabb darabjai
Még 2026-ot írunk, de mindjárt átlépünk a következő évbe, ami valahogy mindig a megújulást hozza magával. Ha te is úgy készülsz, hogy az "új év, új én" lesz a mottód, és szeretnéd ezt pár új ruhával is megalapozni, nézd meg a Joy-napok kuponkínálatát. Mert NAGYON SOK szuper darabot vásárolhatsz meg olcsóbban. Akkor is érdemes megnézned, ha nem magadat, hanem a pasidat, a barátnődet vagy egy másik ismerőst lepnél meg egy vagány kiegészítővel
Mondunk is példát! 2027-ben az előrejelzések szerint divatba jönnek a rojtos részletek, a csipkés felsők és szoknyák, a peplum, na és a XY cipő is. Ha már most beszereznél ezek közül párat, irány például az Answear oldala, ahol 30% kedvezmény vár a promócióban részt vevő teljes árú termékekre. Aztán ott az Orsay, ahol 20% kedvezmény vár, a Tamaris, ahol további(!) 20% akció vár, és ez csak néhány a divatos kuponjaink közül.
Személyre szóló élmény
Mi lehetne jobb ajándék annál, ami tényleg személyre szól és felejthetetlen élményt nyújt? Ha te is ezt vallod, a Joy-napok kuponkínálatát még most böngészd át, mert nagyon sokszínű események közül válogathatsz, amelyekre a belépőt óriási akciókkal veheted meg.
Mondunk is példát! A Budapesti Operettszínházba 30%-kal olcsóbban válthatod meg jegyed a Carmen musicalre, a Noszvajon lévő TreeHousesba 25%-kal olcsóbban foglalhatsz szállást, míg a Cakebyou tortakészítő csomagokkal (20%-os kedvezménnyel) otthon kreatívkodhattok valami nagyon finomat!
Szupermenő dekortermékek
Te is örülsz annak, amikor karácsonyra olyan tárgyat kapsz, ami a lakás éke lehet, igaz? Hiszen egyrészt feldobja a szoba hangulatát, másrészt pedig mindig az jut róla eszedbe, akitől kaptad. Ha te is valami ilyesmit adnál (legyen az egy vagány váza, kép, vagy egyéb dekor), a Joy-napok alatt ezt is beszerezheted olcsóbban!
Mondunk is példát! Ha egyedi faliképet ajándékoznál, irány az artbridge kínálata, ahol 25 kedvezménnyel várnak, de ha egy jó kis illatgyertyával lepnél meg valakit, az Aurora Candle kínálatában nem fogsz csalódni. Itt ajándékba kapod a közönségkedvenc karácsonyi illatot 18 ezer forint feletti rendelésnél, így magadat is meglepheted! De az biztos, hogy az XXXLutz-nál is megéri körbenézni, ahol 20% kedvezmény vár több ezer termékre a Joy-napok alatt!
Egy jó könyvvel nem lőhetsz mellé
És mi az, ami mindig jól jön? Hát, egy szuper könyv! Nincs is annál jobb érzés, mint a téli hidegben megtölteni a kádat meleg vízzel, gyertyát gyújtani, zenét kapcsolni, majd egy izgalmas regénnyel kilépni a hétköznapokból. Magadat is meglepheted ezzel, mindegy, hogy a romantikus, a smut, a drámai vagy épp a thriller történeteket bírod!
Mondunk is példát! Mert tényleg bármi megvehetsz olcsóbban most, a Joy-napok alatt. Több könyves kuponnal is várunk téged, például a Líránál 20% kedvezménnyel, a Szalay könyveknél 30% kedvezménnyel, míg az Olvas.hu-nál 28-70% kedvezménnyel.
Imádja az elektronikai kütyüket? Jó hírünk van!
Meglepnél valakit, aki oda van az elektronikai kütyükért? Ha szeretnéd a legjobb áron kihozni ezt az ajándékot a büdzséből, érdemes a Joy-napok kuponok között elmerülnöd. Mert kezdve a menő laptoptól egészen a fülhallgatóig, powerbankig, bármit megvehetsz most kedvezményesen.
Mondunk is példát! A Media Marktnál többek között 15% kedvezmény lehet a tiéd a megjelölt tévékre és audió termékekre, az ASUS-nál a Vivobook 15 (X1504VA-BQ5615W) és a Zenbook 14 OLED (UX3405CA-ST1505) lehet a tiéd 20%-kal olcsóbban, az iCentre-nél pedig minden PanzerGlass termékre 20% kedvezényt válthatsz be.
Érzéki élmény a párodnak
Ha a párodat szeretnéd meglepni, de nem igazán tárggyal, hanem érzéki élménnyel, akkor sem hagyunk cserben! Legyen az egy kiegészítő, ami megfűszerezi az együttlétet, vagy egy társasjáték, ami megalapozza a hangulatot, sőt, akár egy dögös fehérnemű neked, mindenre van javaslatunk a Joy-napok alatt!
Mondunk is példát! A Vágyaim.hu-n most 20%-kal olcsóbban szerezhetsz be bármit, amihez megjön a kedvetek, de ugyanennyi kedvezménnyel várnak például a szeresdmagad.hu-n is! Ha pedig csinos fehérneművel lepnéd meg a párod, bőven találsz kupont, így például az Astratex oldalán is beválthatod a 20% kedvezményt!
Ne feledkezz meg a legkisebbekről sem
Ha van a családban kisgyerek, fejtörést okozhat a karácsonyi ajándék beszerzése. Hiszen bár mindennek örülnek, könnyen lehet, hogy sok minden meg is van már otthon! Nézz szét a Joy-napok kuponok között, mert több szuper helyre is adunk kedvezményt, ahol a gyerekjátékok között válogathatsz érdeklődési kör vagy épp életkor alapján, így a legmenőbbeket veheted meg a fa alá. Természetesen olcsóbban!
Mondunk is példát! A Játéknet oldalán 20% kedvezménnyel veheted meg a megjelölt termékeket, aminek biztosan minden gyerek örülne, de ha ruhát vagy kiegészítőt ajándékoznál, a Kangaboo kínálata se maradjon ki! Itt a NAME IT gyerekruha és a Geox cipőre válthatsz be 20% akciót!
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