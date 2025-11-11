Mintha csak tegnap lett volna, hogy indultunk nyaralni, most pedig már azon kapjuk magunkat, hogy nincs másfél hónap hátra karácsonyig! Hova repült el így az idő?! Valószínűleg még te sem tudod, mivel leped meg a családtagokat, a párodat és a BFF-edet, pedig nem árt időben elkezdeni a tervezést - már csak az anyagiak miatt sem. Az ünnepek közeledtével pikk-pakk elkapkodják az emberek a leárazott termékeket, ráadásul akkora a tömeg, hogy üzletekbe nem szívesen járunk minden nap, a netes kiszállítások ideje pedig meghosszabbodik. Mi lenne, ha már most elkezdenéd a karácsonyi vásárlást?

És mi lenne, ha ezt ráadásul most olcsóbban tehetnéd meg? Van rá lehetőség, hiszen november 13-16. között jönnek a Joy-napok, az ősz legnagyobb kuponarzenálja, ahol szokás szerint bevásárolhatsz a legjobb árakon. Akár 50%-os kedvezményre is szert tehetsz, több mint 1000 üzletben és online beválthatod őket, és tényleg minden kategóriában találhatsz egy jó kupont. Kattints és nézd meg előre a kuponokat már most, ha pedig konkrét tippek is érdekelnek, a legjobb helyen jársz. Mi összeszedtük azokat a karácsonyi ajándékötleteket, amelyeknek tényleg mindenki örül, így aztán egy csapásra letudhatod az ünnepi nagybevásárlást!

1. Valaminek, ami segít mentálisan feltöltődni

A kreatív hobbik bizonyítottan képesek feltölteni az energiáinkat, mentálisan stimulálnak, javítják a kedélyállapotot, és még az agynak is jót tesznek. Azonban hiába érzik úgy sokan, hogy szívesen csinálnának valamit, nem tudják, hogy mit, és végül inkább bele sem kezdenek. Ezért jó ötlet karácsonyi ajándékként meglepni valakit ezzel!

Szerezd be ezt: A Joy-napok alatt az Alkotószoba Webáruházban rengeteg DIY szettet találsz, így akár számfestőkészletet, fakirakót, vagy egyéb kreatív szettet is beszerezhetsz 20%-os kedvezménnyel, de érdemes a könyvesboltok kínálatát is feltérképezni, mert felnőttszínezőt, rejtvénykönyvet vagy karckönyvet is találsz olcsóbban. Libri, Líra, Bookline - ez csak néhány a megannyi könyves kuponunk közül!

2. Fényképes emlékeknek

Létezik jobb ajándék a fotós emlékeknél? Aligha! Ez tökéletes meglepetés a családtagoknak, a szerelmednek, a BFF-ednek, hiszen ezeknek eszmei értékük van. Szuper ötlet például az elmúlt egy év legemlékezetesebb pillanatait előhívatni, majd egyedi kollázst készíteni belőle, amit aztán bárhova ki lehet tenni a lakásban.

Szerezd be ezt: a Joy-napok alatt olcsóbban elő tudod hívatni a képeidet, ugyanis ezt 25%-os kedvezménnyel teheted meg a CEWE Fotóterminálon, a Müller üzletekben!

3. Egy tárgynak, ami abszolút egyedi

A mai világban, amikor szinte mindent be tudunk szerezni két kattintással a netről, egyre kevesebb az otthonunkban az egyedi holmi. Pedig nem véletlen, hogy az emberek ezt szúrják ki először a lakásba lépve! Az egyedi tárgyaknak története van, eszmei értéke, és ha valaki veszi a fáradságot, hogy ilyennel lepjen meg minket karácsonyra, az még inkább különlegessé teszi az ajándékot.

Szerezd be ezt: mit szólnál egy egyedi festményhez? Akkor csekkold az ArtLiz Design szépségeit, ahol 20%-os kedvezménnyel várnak a Joy-napok alatt. Vagy inkább egyedi ékszerben gondolkodnál? Bebe egyedi ékszereinél 15%-os kedvezményt válthatsz be egyedi ékszerekre, míg az Angyalfia Műhelyben újrahasznosított bőrből készült darabok közül is válogathatsz, ezekre 20%-os kupont válthatsz be. Inkább egyedi ruhával lepnél meg valakit? Nézd meg a Süel gyönyörű ruháit, melyeket 20%-kal olcsóbban vehetsz meg, vagy pedig a Lexy’s Unique különlegességeit 30%-os akciókkal!

4. Egy naaagy kosár finomságnak

Ugyan ki ne örülne valaminek, ami isteni finom? Karácsonykor biztosan nálatok is tele van az asztal étellel és desszerttel, de ha vége az ünnepi szezonnak, nagyon is jól jön a háznál néhány finom falat. Szuper ötlet összerakni például egy nagy kosár válogatott finomságot, olyan nassolnivalókkal, amiket a másik még talán sosem kóstolt. Mi segítünk!

Szerezd be ezt: ha édesszájú embernek keresel ajándékot, csekkold a cukigumi.hu-t, ahol 200+ fajta gumicukor, mindenmentes édességek, retró termékek, üdítők és snackek között válogathatsz, ráadásul a Joy-napok alatt 20% kedvezménnyel! Aztán csekkold a mixit.hu-t is, ahol 10% kedvezmény vár mindenre, szóval ropogós gyümölcsök, karácsonyi ajándékcsomagok, adventi naptár is kerülhet a csomagba! És akkor már jöhet is némi a waterdrop® Microdrink is a kosárba 20%-kal olcsóbban, de többféle pezsgőt is olcsóbban vehetsz meg a Joy-napok alatt (Törley ICE, Hungaria, Mionetto, amelyik csak szimpatikus).

5. Felejthetetlen közös élménynek

Mindegy, hogy kinek ajándékozol, az biztos, hogy egy felejthetetlen élménnyel nem lehet mellélőni! És mi az, aminek tényleg bárki örülne? Hát persze, hogy egy jó kis utazásnak, csodás tájakra, pihentető környezetbe, hogy végre kiszakadjatok egy picit a rohanó hétköznapokból. Ez az egyik legnagyobb jolly joker ajándék, hiszen még akkor is szuper, ha nem te mész el az ajándékozott féllel, hanem mondjuk a szüleidet vagy a tesódat és a barátnőjét leped meg ezzel.

Szerezd be ezt: a Joy-napok alatt elég sok szállásra is biztosítunk kedvezményt, úgyhogy érdemes csekkolni a kuponkínálatot. Na jó, azért mondunk konkrétumot is: 40%-kal olcsóbban foglalhatsz a Bonvital Wellness és Gastro Hotelbe, 25%-kal olcsóbban szállhatsz meg a Dráva Hotel Thermal Resortban, 20% kedvezménnyel foglalhatsz szállást a Petőfi 30 vendégházban, 20% kedvezménnyel vár a Portobello Wellness & Yacht Hotel, és 15% kedvezmény jön le, ha a Sungarden Wellness Hotel Siófok szállásából.

6. Valaminek, amitől jobban érzi magát a bőrében

Kinek ne jönne jól némi önbizalomturbó? Hányszor megesik velünk, hogy elégedetlenek vagyunk magunkkal, a bőrünkkel, hajunkkal, alakunkkal... Pedig nem lenne rá okunk. De természetesen mindenki sokkal kritikusabb saját magával szemben, miközben mások észre sem veszik rajtunk ezeket a kis hibáinkat. Akárhogy is, tudod, mi igazán jó ajándék valakinek? Ha olyat adsz, amitől jobban érzi magát a bőrében. Valamit, ami önbizalmat turbózhat fel. Amitől boldogan néz a tükörbe. Persze, hogy adunk konkrét tippeket, figyelj csak!

Szerezd be ezt: a Joy-napok alatt rengeteg, de tényleg rengeteg kuponunk van ebben a témában. Ha szépségápolási termékkel lepnél meg valakit, a legegyszerűbb, ha IDE kattintasz, mert extrahatékony arckrémektől kezdve a legszuperebb sminktermékekig mindenre kaphatsz kedvezményt. De meglepheted szerettedet egy arckezeléssel (-30%), gépi alakformáló kúrával (-35%), pillaépítéssel (-20-50%), végleges lézeres szőrtelenítéssel (-100 ezer Ft), a Joy-napok alatt nagyon sok olyan kuponunk lesz, ami után biztosan jól érzi magát a bőrében!

7. Olyan tárgyaknak, ami leveszi a terhet a válláról

Ugye, milyen jól jönne neked is, ha a napi teendők nem vinnék el a szabadidőd jelentős részét? Ha nem kéne a főzéssel, takarítással elvesztegetni a munka utáni délutánokat, és energiát, időt spórolhatnál meg? Hát, ezzel nem vagy egyedül! Karácsonyi ajándéknak pont ezért tökéletes olyat adni, ami hasznos és terhet vesz le a vállunkról.

Szerezd be ezt: mit szólnál egy állóporszívóhoz, ami hatékony, könnyű, és pikk-pakk elvégezhető vele a takarítás? Ne ijedj meg, nem kell egy vagyont költened rá, hiszen már kifejezetten olcsón is lehet venni, ráadásul a Media Markt-ban 20% kedvezmény vár rád a megjelölt konyhai háztartási kisgépekre, padlóápolási és ruhaápolási eszközökre. Szóval akár egy airfryer vagy egyéb konyhai gép is befér a kosárba mellé! De 25%-kal olcsóbban vásárolhatsz meg csodás BerlingerHaus edénykészleteket, hogy a főzés kikapcsolódás legyen, a Tescoma konyhai felszereléseire pedig 20% kedvezményt válthatsz be 6000 Ft feletti vásárlás esetén.

8. Valaminek, ami jót tesz a testnek

Ép testben ép lélek, nem véletlenül mondják! Ha a testünk fizikailag nincs jól, akkor a lelkünk sem lesz, a mentális egészségünkről nem is beszélve. Tökéletes karácsonyi ajándékötlet, ha valami olyannal leped meg a szeretteidet, ami nemcsak hasznos, de egészséges is - és nem, nem kell, hogy rossz ízű vagy kimerítő dolog legyen az.

Szerezd be ezt: a DotsDiet-nél 20-50% kedvezmény vár rád a legfinomabb rostban gazdag termékekre, de a NaTuri vegán finomságait is 15% kedvezménnyel, valamint akár ingyen szállítással szerezheted be. Aztán ott vannak Szafi finomságai is, melyekre 15-20% kedvezményt válthatsz be, a Real Body Project étrend-kiegészítőket pedig 20%-kal olcsóbban veheted meg. És még egy jó hír: a Hush & Hush prémium étrendkiegészítőket 15%-os akcióval árusítják a Joy-napok alatt!

9. Egy kis extra pihenésnek

Van az úgy, hogy hiába ajándékoznál mondjuk utazást, wellness hétvégét, egyszerűen nincs idő elutazni. Vagy épp nincs lehetőség - ha kisgyerekes anyukáról van szó, akkor ez pláne igaz. Oké, akkor mi lehet még igazán szuper meglepetés? Hát egy kis extra pihenés otthon; csak a körülményeket kell megteremteni hozzá. Rakhatsz össze egy csomagba mindenféle pihentető holmit (fürdőbomba, könyv, illatgyertya, édesség, kozmetikumok), és irány a fürdőszoba - legalább 2-3 órán át!

Szerezd be ezt: először is jöhet némi szépségápolási termék, például a Marionnaud kínálatából, ahol 2 termék vásárlása esetén 30% kedvezmény vár rád. Aztán keress egy szuper könyvet (Libri, Líra, Bookline, Moobius, Szalay könyvek, Olvas.hu), és dobj a kosárba egy szuper gyertyát az Aurora Candle-től is, ahol nem mellesleg 15.000 Ft feletti rendelésedhez ajándékba kapsz egy közönségkedvenc, Diótörő-illatú prémium illatgyertyát.

10. Egy jó kis előfizetésnek

És végezetül hoztunk még egy jó kis ötletet: előfizetés. Szuper karácsonykor ajándékot kapni a fa alatt, de még jobb érzés, ha az év többi részében, akár minden hónapban érkezik valami izgalmas a postaládába. Rengeteg típusú előfizetés létezik már egyébként (kávé, játék, könyv, csoki, stb.), úgyhogy már csak az a kérdés, minek örülne az ajándékozott fél.

Szerezd be ezt: szerintünk egy jó kis magazinelőfizetéssel nem lehet mellélőni! A Joy-napok alatt az ÉVA Magazinra 25%-os kedvezménnyel, míg az InStyle és a JOY magazinra 20%-kal olcsóbban fizethetsz elő! Így biztos, hogy lesz mit olvasgatni az unalmas délutánokon vagy épp a tömegközlekedésen.

És hogy mit NE vegyél? Hááát, ezeket:

