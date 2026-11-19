Mit vegyél számításba?

Ha laptopot ajándékozol egy szerettednek, érdemes néhány részletet előre kideríteni: milyen programokat használ, mekkora kijelzőt szeret, és mit változtatna a mostani gépén. Gondold végig, hogyan telik egy átlagos napja: többnyire otthon, íróasztalnál használja a gépét, vagy reggelente bedobja a táskájába, és egész nap vele van, az irodában, egyetemen, a kávézóban, esetleg a vonaton is előveszi? Ez esetben például a kis súly, a kompakt méret és a hosszú akkumulátoros üzemidő különösen fontos lehet. Az is jó támpont, hogy mire használja leggyakrabban. Levelezéshez, dokumentumszerkesztéshez és online órákhoz egy sokoldalú, kényelmesen használható gép lehet jó társ. Ha viszont fotókat szerkeszt, videót vág vagy grafikákat készít, a nagyobb teljesítmény és a színpontos kijelző is előnyt jelent.

Érdemes a munkamódszereire és a kikapcsolódási szokásaira is figyelni. Egyszerre dolgozik több platformon, gyakran váltogat az Excel-táblák, szöveg- és képszerkesztő programok között, miközben online megbeszélésékbe kapcsolódik be? Ilyenkor nagy segítség lehet számára, ha ezeket egyszerre láthatja egy nagyobb munkafelületen. Ha viszont esténként az jelenti számára a kikapcsolódást, hogy a laptopján nézhet filmeket, akkor a képminőség és a hangzás is fontos szempont. Ha pedig a használati tárgyait is a saját stílusához igazítja, a gép színe, anyaga és kidolgozása is hozzátesz az ajándék öröméhez. A legtöbbet azonban talán az árulja el, mire panaszkodik a mostani laptopjánál: nehéz cipelni, hamar lemerül, kevés rajta a hely a megnyitott ablakoknak, vagy lassú, netán nem elég jó a képfelbontása? Ezekből hamar kirajzolódik, milyen gép lenne számára ideális.

Ismerős valamelyik élethelyzet? Az alábbi öt portré segít tovább szűkíteni a választást: mindegyikhez olyan ASUS laptopot ajánlunk, amely a használója szokásaihoz és igényeihez illik.

forrás: ASUS Válassz a mindennapjaidhoz leginkább illő ASUS laptopot!

Akinek egy laptopon van a fél élete

Ő az, aki reggel prezentációt készít, délután online nyelvórán vesz részt, este pedig előkeresi a mézeskalács receptjét, majd elindít egy részt a kedvenc sorozatából. A laptopja segíti a munkában, a tanulásban és az ügyintézésben, aztán a kikapcsolódáshoz is ezt veszi elő. Ehhez a változatos napirendhez jól illik az ASUS Vivobook S14. Keskeny keretű, 14 hüvelykes kijelzője a kinyitott felső rész felületének 87 százalékát tölti ki, így a kompakt gépen a képernyő kapja a főszerepet. A 16:10-es kép arányaiban magasabb felületet ad a megszokott 16:9-eshez képest, ami hosszabb dokumentumok olvasásakor vagy jegyzetelés közben lehet komfortosabb. A mindössze 1,28 kilogrammos, vékony fémház könnyen átpakolható az íróasztalról a nappaliba vagy a táskába, a hosszú akkumulátoros üzemidő pedig segít, hogy a napját rugalmasabban alakíthassa.

forrás: ASUS Mozgalmas mindennapokhoz legjobb társad lehet az ASUS Vivobook S14.

Aki sokat van úton

Reggel a vonaton válaszol néhány e-mailre, délután egy kávézóban dolgozik és persze a következő útját is a laptopján tervezi meg. Neki olyan gépre van szüksége, amelyet könnyű magával vinnie, és a személyes stílusához is illik. Éppen ezért számára a mindössze 1,1 kilogrammos ASUS Zenbook 14 lehet ideális útitárs. Háromféle színváltozata között a karakteresebb és a visszafogottabb árnyalatok kedvelői is megtalálhatják a hozzájuk illőt, különleges textúrájú, karc- és kopásálló Ceraluminum™ fedlapja pedig kifejezetten praktikus tulajdonság rendszeres utaztatás, be- és kipakolás esetén. A hosszú, 30+órás akkumulátoros üzemidő abban is nagyobb szabadságot adhat, hol nyitja fel a gépét: a kedvenc ablak melletti asztal így akkor is szóba jöhet, ha nincs közvetlenül mellette konnektor.

forrás: ASUS Stílusos és pehelykönnyű: ez az ASUS Zenbook 14.

A multitasking bajnoka

Videóhívás közben jegyzetel, egy táblázat adataiból prezentációt készít, vagy egy háttéranyagot olvas a készülő szövege mellé? Neki az jelenti a kényelmet, ha minden szükséges információt egyszerre láthat, és kevesebbet kell váltogatnia az ablakok között. Az ASUS Zenbook Duo két teljes méretű, 14 hüvelykes OLED érintőkijelzője éppen ehhez ad nagyobb munkafelületet. Az egyik képernyőn nyitva maradhat a táblázat, miközben a másikon készül a prezentáció, az online megbeszélés mellett pedig a jegyzetnek is jut külön hely. A levehető, teljes méretű Bluetooth-billentyűzetet oda teheti, ahol kényelmesen tud gépelni, a kompakt kialakításnak köszönhetően pedig a többképernyős munkát az otthoni íróasztalától távol is folytathatja. Különösen jó ajándék lehet annak, aki egyszerre több feladaton dolgozik, és szereti a munkafolyamatait a saját igényeihez alakítani.

forrás: ASUS Az ASUS Zenbook Duo két teljes méretű kijelzője dupla munkafelületet ad, így multitaskinghoz is kiváló választás.

Akinek a kreativitás a szenvedélye

Más már rég kiválasztotta volna az ünnepi fotókat, ő még a színeken finomít. Videót vág, grafikát tervez, vagy új, mesterséges intelligenciára épülő alkotóeszközökkel kísérletezik. Akár a munkája az alkotás, akár a kedvenc elfoglaltsága, olyan laptopnak örülhet, amely a nagyobb projektjeihez is megfelelő hátteret ad. Az ASUS ProArt P14 NVIDIA RTX Spark™ technológiára épülő rendszere akár 128 GB egységes memóriával támogatja az összetett kreatív feladatokat. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a számítási és grafikus feladatok közös memóriakészletből dolgozhatnak, ami nagy felbontású videók, összetett tervek és igényes AI-feladatok kezelésénél lehet különösen hasznos. A 4K ASUS Lumina Pro OLED kijelző nagy fényereje és színpontossága segít megítélni a finom tónuskülönbségeket és az apró részleteket. A mindössze 1,48 kilogrammos, 13,9 milliméter vékony kialakítás pedig lehetővé teszi, hogy a gépet egy helyszíni egyeztetésre vagy utazásra is magával vigye. Így a következő ötletén akkor is dolgozhat, ha éppen távol van a megszokott alkotósarkától.

forrás: ASUS Az ASUS ProArt P14 garantáltan a kreatív alkotók nagy kedvence lesz.

Aki szereti a prémium megoldásokat

Szereti a letisztult tárgyakat, figyel az anyagokra és a kidolgozásra, a laptopján pedig munkához és filmnézéshez is szívesen használ nagyobb képernyőt. Közben az is fontos számára, hogy a gépet könnyen magával vihesse, ha máshol folytatódik a napja. Az ASUS Zenbook S16 ezt a két igényt hozza össze: 16 hüvelykes kijelzője mellé ultravékony, mindössze 1,5 kilogrammos kialakítás társul. A Ceraluminum™ borítás különleges megjelenést és tartósságot ad, a nagyobb képernyőn pedig kényelmesen áttekinthetők a dokumentumok, fotók vagy az egymás mellé rendezett ablakok. A 3K, 120 Hz-es ASUS Lumina OLED kijelző az esti kikapcsolódásnál is megmutatja az előnyeit: részletgazdag képet, élénk színeket és gördülékeny mozgásmegjelenítést kínál. A 83 Wh-s akkumulátor pedig az egész napos használatot támogatja. Annak lehet igazán jó meglepetés, aki a prémium megjelenés mellett a tágas képernyő és a hordozhatóság kényelmét is értékeli.

forrás: ASUS Az ASUS Zenbook S16 modellel a stílusos megjelenés garantált.

Ha valamelyik leírásban ráismertél arra, akinek az ajándékot szánod, máris közelebb kerültél a választáshoz. Mielőtt döntesz, érdemes még egyeztetni a számára fontos programokról és a kiszemelt konfigurációról. Így olyan gép kerülhet a fa alá, amelyet az ünnepek után is örömmel vesz elő – munkához, tanuláshoz vagy ahhoz, ami igazán kikapcsolja.

A bemutatott műszaki jellemzők az adott termékváltozatra vonatkoznak; a konfigurációk és az elérhető funkciók eltérhetnek. Az akkumulátoros üzemidő gyártói teszteken alapul, és a konfigurációtól, a használattól, valamint a beállításoktól is függ. Az AI-funkciók elérhetősége alkalmazásonként, nyelvenként és régiónként változhat.

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