Miért szakít és válik most szinte mindenki? Az asztrológia szerint nem véletlenül lehet kemény év 2026
Nézz körül! Mintha egyszerre omlott volna össze minden, ami eddig működött. A barátnőid, kollégáid válnak, hosszú kapcsolatok érnek véget, és még azok is bizonytalanok lettek, akik eddig stabilnak hitték a szerelmüket. Ez nem véletlen, és még csak nem is egyszerű rossz időszak…
2026 első fele egy kollektív párkapcsolati fordulópont. Az év eleje nem a romantikáról szólt, hanem a kijózanodásról. Januárban hirtelen mindenki elkezdett máshogy nézni a kapcsolatára, sorban jelentek meg a kérdések:
Működik ez hosszú távon? Tényleg ezt akarom?
Ami eddig elment valahogy, az most már nem elég… A szeretet helyett a realitás kapott inkább teret. Nem azért, mert eltűnt az érzelem, sokkal inkább azért, mert már nem lehet eljátszani azt, ami nem működik. Ez az év az, amikor sokan először mondták ki magukban: „lehet, hogy én már nem vagyok ebben a kapcsolatban boldog!”
Februárban felgyorsultak az események. Váratlan szakítások, hirtelen felismerések, számtalan "nem bírom tovább" pillanat... Sokan nem hónapokig készültek a döntésre, hanem egyik napról a másikra jutottak el oda, hogy ennyi volt. Közben megjelent egy brutális belső ellentmondás, mert sokakban egyszerre volt jelen a mély kötődés és az ugyanilyen erős kiábrándulás...Mintha egyszerre lenne igaz az, hogy te vagy az igazi, és az is, hogy ez így nem működik. És ez egy olyan feszültség, ami belülről szétfeszíti a kapcsolatokat. Nem azért szakítanak ilyenkor az emberek, mert nem szeretnek, hanem mert már nem tudunk úgy szeretni, és úgy élni, ahogy eddig....
A március hozta el igazán a legnagyobb érzelmi káoszt, amikor semmit sem láttunk már tisztán... Jöttek a szakítások, az újrapróbálkozások, a híres neves ghostingolás, na és az újra felbukkanó exek - ez egy kőkemény érzelmi hullámvasútra ültetett fel minket, amiben sokan teljesen elvesztették az irányt. Ebből jött egy érzés, hogy tudom, hogy nem jó… de nem tudom elengedni. Az egyik fél sok kapcsolatban már kifelé kacsintgatott, a másik még kapaszkodott…
Áprilisban már sokakból elfogyott a türelem. Ez az időszak már nem a sodródásról szólt, hanem a fájdalmak kimondásáról. Olyan mondatok hangzottak el, amiket sokan évekig halogattak kimondani, mint például, hogy
Nem vagyok boldog, nem ezt akarom, ez így nem mehet tovább.
Ezek után már nem lehet visszacsinálni semmit. Nem hirtelen, hanem régóta érlelődő igazságok robbantak ki. Május hozta meg a végső választ, mert sok kapcsolatban már nincs volt köztes állapot. Ami nem volt stabil, az véget érhet, most már végleg. Ami viszont működőképes volt, az elkezdett megerősödni, de teljesen új alapokon, őszintébben, tisztábban, kevesebb illúzióval és megjátszással… Sokan eljutottunk arra a pontra, hogy képtelenek vagyunk rá, hogy benne maradjunk abban, ami nem jó. Az emberek tudatosabbak lettek, már nem akarnak megfelelni, és nem hajlandók saját magukat feladni egy kapcsolatért. Az a mondat, hogy
majd jobb lesz,
egyszerűen elvesztette az erejét. Nem mindig szépen, nem mindig tudatosan, de léptek, sokan hosszú idő és hosszas önmérgezés után. Kívülről nézve ez egy brutális szakításhullám, de valójában ez egy tisztulás.... lélekszinten! Kevesebb lett a kompromisszum, kevesebb lett az önfeladás, több és nyersebb formában jött az őszinteség. És igen, ez fáj. Mert nem csak a kapcsolatot gyászoljuk ilyenkor, hanem azt a jövőképet is, amit hozzá kötöttünk.
De hosszú távon csak azok a kapcsolatok maradnak meg, amik valóban működnek. Nem megszokásból, nem félelemből, nem azért, mert így szokás. 2026 első felében nem a szerelem tűnt el, hanem sokkal inkább az azzal kapcsolatos illúziónk.
Most jön a lényeg...
Hogy mi áll mindezek mögött asztrológiailag? Nem egyetlen hatás, hanem egy összehangolt energetikai nyomás. Figyelj, levezetem, hogy megérthesd:
- Szaturnusz a Halakban, majd a Kosban: érzelmi illúziók lebontása, realitás teszt minden kapcsolatban
- Neptunusz a Halakban, majd a Kosban: idealizálás, s végül a kiábrándulás, nem az vagy, akinek hittelek....
- Plútó a Vízöntőben: radikális mintabontás, szabadságigény, régi struktúrák szétesése
- Uránusz a Bikában, majd Ikrekben: stabilnak hitt kapcsolatok váratlan megingása
- Vénusz az Ikrekben: párhuzamos lehetőségek, döntési kényszer, „mi lenne ha…”
- Kos és Halak energia: múltbeli kapcsolatok visszatérése, érzelmi lezáratlanságok aktiválódása
- Mars és Plútó energia: hatalmi harcok, elfojtott indulatok felszínre törése
- Merkúr energia: félreértések, újragondolások, visszatérések
- Karmikus tengelyek aktiválódása: sorsszerű találkozások és ugyanilyen sorsszerű lezárások
- Skorpió Telihold: titkok, játszmák kiderülése, hatalmi kérdések, féltékenység
- Kos Mars: szakítások, határhúzás, önérvényesítés
Rengeteg kapcsolat végét hozza el, hogy már nem akarunk másoknak megfelelni, hogy már nem akarunk szerepet játszani és teljes életet akarunk élni, nem elég a megszokás, a színdarab. Nem azért indult be ez a szakítás hullám, mert az emberek megközelíthetetlenek lettek érzelmileg, egyszerűen csak nem életképes már az a hozzáállás, hogy mindegy, csak legyen valaki, csak ne legyek egyedül. Most már mindenki érzi, hogy kell a kapcsolatokon belüli biztonság… a jelenlét… a figyelem, az őszinteség....tehát a valódi kapcsolódások felé billenünk.. nem elég a látszat.
Sokan rájöttek idén, hogy nem is a másik emberbe voltak szerelmesek, hanem abba a képbe, amit róla felépítettek, amit hittek, hogy lehetne. 2026 első fele konkrétan szétszedte a hazugságra, megszokásra és önfeladásra épülő kapcsolatokat.
(Folytatás a következő részben: mi vár ránk 2026 második felében a csillagok állása alapján és hogyan alakul át a szerelem teljesen új formává látható szinten a világban és a magánéletünkben is.)
Személyre szabott horoszkópodért, kapcsolati, szerelmi elemzésedért keress bizalommal!
Vona Melinda- Dahut Asztrológia
További, naponta frissülő asztrológiai tartalmaimért kattints ide!
E-mail: dahutasztro_kukac_gmail.com
