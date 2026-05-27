Szépség
"A szakítás a semmiből jött" - Az igazi ok, amiért egy nő hiába szeret, mégis inkább kilép a kapcsolatból
Forrás: Kaliforniai álom c. film
Így nézett ki Cher a plasztikai műtétek előtt
Cher már karrierje elején is különleges szépség volt, de a plasztikai beavatkozások előtti fotóin egészen más, természetesebb arcát mutatta a világnak.
Életmód
5 részlet, amire nagyon figyelj, ha szállást foglalsz: így lesz igazán jó a nyaralás
Szépség
Csak 10 perced van? Íme a tökéletes esti self care rutin, amit a bőröd is meghálál
Promóciók
A drogériás termékek, amelyek filterek nélkül is lágy blur-hatást adnak a bőrnek
Promóciók
Az Answear folytatja tavaszi történetét, megérkezett az SS26 kampány
Promóciók
Minden napra egy mese – ezért imádják most a szülők a Libri Mini 30 napos mesekihívását
Promóciók
The Ritual of Ayurveda: a beauty rutin, ami egyensúlyt hoz a mindennapokba
Promóciók
Egy fesztivál, ami minden évben a Gin világnapja köré szerveződik – és idén már 5. alkalommal tér vissza
31 éves a Sliders című sorozat: így néznek ki napjainkban a szereplői
A ’90-es évek egyik legkreatívabb sci-fi sorozata volt a Sliders, amiben párhuzamos univerzumok között csúszkálhattunk. Vajon mennyit változtak a szereplők az elmúlt 30 évben?
Napi horoszkóp május 27.: az Ikrek hasznos leckét kapnak, a Mérlegek önmagukra is szánhatnak végre időt
A hét közepén is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a szerdai horoszkópodra szánni!
7 film, ami teljesen eltért az eredeti sztoritól
Sokan csak akkor döbbennek rá, mennyire más egy történet eredeti változata, amikor a film után elolvassák a könyvet is.
A 6 legjobb ékszermárka nyárra, ha azt akarod, hogy a szetted igazán sikkes legyen
Nekünk ezek a kedvenceink!
Sokszor hallani egy szakítás után, hogy a "hoppon" maradt fél mindenkinek elmondja: semmi előjele nem volt a dolognak, a kapcsolat lezárása váratlanul jött, stb. De tényleg így lenne? Aligha. Mert a nők (és itt hozzátennénk, hogy a férfiak is!) általában nem egyik napról a másikra lépnek ki egy kapcsolatból. Még akkor sem, ha a másik félnek így tűnik. A döntés mögött ugyanis gyakran hosszú hónapok vagy akár évek gyűlnek össze: kimondott, de meg nem hallott kérések, újra és újra visszatérő konfliktusok, érzelmi elhanyagoltság és az érzés, hogy hiába próbálnak beszélni arról, mi fáj, valójában semmi nem változik.
Sok nő akkor kezd belül eltávolodni, amikor már nem érzi magát partnernek, csak annak, aki mindent kézben tart: a háztartást, a gyerekeket, a programokat, a családi logisztikát, az érzelmi békét és sokszor még a kapcsolat fenntartását is. Egy idő után nem a nagy veszekedések fárasztják ki, hanem az, hogy egyedül marad a kapcsolat súlyával, és hiába mondja a másiknak, mire lenne szüksége, mit érez, ő a telefonjába meredve meg sem hallja azt.
A szakításig vezető út nagyon hosszú, de biztosan megtörténik, ha egy nő eljut arra a pontra, hogy egyszerűen már nem akar többet magyarázni. Ismételni önmagát. Nem azért, mert hirtelen nem érdekli a másik, mert ne lenne benne még szeretet, hanem mert elfogyott a remény, hogy a szavai számítanak. Hogy lesz még változás. Amikor már nem vitázik, nem kér, nem próbálkozik, az sokszor nem békét jelent, hanem azt, hogy belül már lezárta a kapcsolatot. Csakhogy ezt sokszor a férfiak nem veszik észre. Azt gondolják, ha valaki nem beszél többet egy-egy problémáról, az már nem létezik, pedig valójában akkor van jelen leginkább. A csend nem mindig a nyugalom és a béke jelképe. Ezért érezheti a másik fél váratlannak a szakítást, miközben a nő számára ez egy hosszú, fájdalmas folyamat végpontja.
A Redditen több nő is elárulta, mi vezetett ahhoz, hogy bár szerették még a párjukat, mégis a szakítást választották. A válaszaik pedig nagyon, de nagyon tanulságosak:
Hogy tetszett a cikk?
Szépség
Lehet, hogy a bőröd már most károsodik, csak észre se veszed - ezt tedd ellene!
Életmód
5 részlet, amire nagyon figyelj, ha szállást foglalsz: így lesz igazán jó a nyaralás
Promóciók
A szakértők ajánlják, a felhasználók el vannak ragadtatva: ez az a krém, amely akár 80%-kal is fiatalabbá teheti a bőrt!
Szépség
Csak 10 perced van? Íme a tökéletes esti self care rutin, amit a bőröd is meghálál
Promóciók
A drogériás termékek, amelyek filterek nélkül is lágy blur-hatást adnak a bőrnek
Promóciók
Az Answear folytatja tavaszi történetét, megérkezett az SS26 kampány
Promóciók
Minden napra egy mese – ezért imádják most a szülők a Libri Mini 30 napos mesekihívását
Promóciók
The Ritual of Ayurveda: a beauty rutin, ami egyensúlyt hoz a mindennapokba
Promóciók
Egy fesztivál, ami minden évben a Gin világnapja köré szerveződik – és idén már 5. alkalommal tér vissza
Lehet, hogy a bőröd már most károsodik, csak észre se veszed - ezt tedd ellene!
Így előzd meg a legjobban az arcbőröd károsodását!
7 kiegészítő, ami brutálisan feldobja az outfited
Ez a pár szuper jó kiegészítő egy perc alatt átalakítja a szettedet.
7 film, ami teljesen eltért az eredeti sztoritól
Sokan csak akkor döbbennek rá, mennyire más egy történet eredeti változata, amikor a film után elolvassák a könyvet is.
31 éves a Sliders című sorozat: így néznek ki napjainkban a szereplői
A ’90-es évek egyik legkreatívabb sci-fi sorozata volt a Sliders, amiben párhuzamos univerzumok között csúszkálhattunk. Vajon mennyit változtak a szereplők az elmúlt 30 évben?
Napi horoszkóp május 27.: az Ikrek hasznos leckét kapnak, a Mérlegek önmagukra is szánhatnak végre időt
A hét közepén is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a szerdai horoszkópodra szánni!
Így nézett ki Cher a plasztikai műtétek előtt
Cher már karrierje elején is különleges szépség volt, de a plasztikai beavatkozások előtti fotóin egészen más, természetesebb arcát mutatta a világnak.