Életmód
Olvass a sorok között! 5 jel, hogy itt hamarosan lánykérés lesz
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Eddig azt sem vette észre, ha levágattad a hajad, most viszont véleménye van az ékszerekről is. Máskor rád bízza a hétvégi programot, most pedig már hetekkel előre lefoglalt egy szombatot, ráadásul úgy tesz, mintha amúgy semmi fontos dolgotok nem lenne, csak rá kéne érned, mert... csak úgy. Ilyenkor azért könnyen megfordul a fejedben: lehet, hogy hamarosan elhangzik az a bizonyos kérdés?
Persze egy romantikus vacsora még nem jelent automatikusan eljegyzést. Ha viszont már beszéltetek arról, hogy szeretnétek összeházasodni, és egyszerre több szokatlan apróságot is észreveszel, lehet okod izgatottan várni a következő közös programot. Íme a jelek!
#1: Hirtelen nagyon érdekli a kezed
Nézegeti a kezed, mintha játékosan összemérné az ujjaidat az övével. Csekkolja a körmeidet, megjegyzi, hogy jól néz ki ez a szín. Ráadásul amikor elsétáltok a plázában vagy az utcán egy ékszerbolt előtt, feltűnően odapillant, míg máskor észre sem vette. Ezek erősen utalhatnak arra, hogy valami különlegesre készül.
#2: Egy bizonyos dátumot nagyon szeretne bebiztosítani
„Arra a szombatra ne szervezz semmit!” Önmagában teljesen hétköznapi kérés, de ha utána még háromszor ellenőrzi, hogy tényleg szabad vagy-e, már érdekesebb a helyzet. Különösen, ha a programról alig mond valamit, és egyébként sosem érdekelte az utazások szervezése - ez eddig a te reszortod volt. Egy meglepetés megszervezésénél több mindent össze kell hangolni, így egy közelgő lánykérés miatt a máskor spontán párodból is előbújhat a programszervező.
#3: a telefonján nagyon nézeget valamit, de nem hagyja, hogy odapillants
Ez persze lehetne nagggggyon gyanús is, de ha minden okés köztetek, és már a közös jövőről beszélgettek, a lánykérés felé tereli inkább a dolgokat. A pasik ilyenkor gyakran csekkolják a netes felhozatalt, az árakat, a gyűrűk típusait, és könnyen lehet, hogy utána sorra dobálja fel a Facebook és a kereső is a gyűrűs reklámhirdetéseket. Nem csoda, ha nem akarja, hogy kiszúrd!
#4: gyakran beszél a közös jövőtökről, és érdekli, hogy te hogy állsz ehhez
Egy pasi sem szeretné úgy feltenni a "hozzám jössz?" kérdést, hogy nem biztos abban a bizonyos igenben. Ezért már hetekkel korábban elkezdheti forszírozni: te mit tervezel, együtt képzeled-e el vele a jövőt, akarsz-e egyáltalán házasságot, gyerekeket, stb. Ez a téma egy komoly kapcsolatban amúgy is előjön, de ha egy ideje gyakran, akkor az is szuper előjel!
#5: Kettesben vagytok, mégis úgy izgul, mint az első randin
Együtt vagytok már egy ideje, ehhez képest a nagy napon valahogy nem találja a helyét. Mintha zavarban lenne, szórakozott, nem tud koncentrálni... Közben persze kedves, figyel rád, csak látszik, hogy valami nagyon foglalkoztatja. Egy lánykérés előtt még akkor is izgulhat, ha egyébként biztos a kapcsolatotokban: fejben talán épp azt a néhány mondatot ismételgeti, amit majd szeretne elmondani.
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