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7 jel, amiből kiderül, hogy egy nő már nem vonzódik a párjához

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#nincs vonzalom
#vonzalom hiánya
#elmúlt a szerelem
Léna
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Lelki, párkapcsolati témák és ezotéria jöhet minden mennyiségben!

Életmód
Utoljára frissült: 2026. október 22. 17:28

Forrás: Szakíts, ha bírsz c. film

7 jel, amiből kiderül, hogy egy nő már nem vonzódik a párjához
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Amikor egy csomagértesítő nagyobb izgalmat vált ki, mint a pasi üzenete, érdemes lehet közelebbről is megnézni, mi történik a kapcsolatban.

Régen egy félmosolyától elfelejtetted, mit akartál mondani, most pedig az is idegesít, ahogy rágja a chipset. Persze egy hosszú kapcsolatban elmúlik az első randis varázs, ez nem is baj; de mi van akkor, ha a nyugodt összeszokottság mellől a kíváncsiság és a közeledés vágya is eltűnik? Ha egy nő az alábbiakat érzi, akkor már egyértelművé válik, hogy elmúlt a vonzalom részéről.

1. Minden apróságán fennakadsz

Ahogy rág. Ahogy nevet. Ahogy negyedszerre is megkérdezi, hol van a tej, miközben nyitva áll előtte a hűtő. Ha szinte minden szokása irritál, állj meg egy pillanatra: mostanában általában vagy türelmetlenebb, vagy főleg vele nehéz kedvesnek lenned?

2. Már alig várod, hogy… külön programotok legyen

Egy egyedül töltött este csodás lehet: arcmaszk, kedvenc sorozat, és senki nem nézi melletted hangosan a reels videókat. De azért az abszolút nem jó jel, ha mindig azt várod, hogy külön programotok legyen. Azt figyeld meg, milyen érzés utána újra találkozni. Örülsz neki, vagy legszívesebben meghosszabbítanád a szólóestét még három nappal?

3. Elmesélne valamit, te pedig már keresed a kijáratot

Régen kíváncsi voltál a napjára, most a történet közepén eszedbe jut, hogy sürgősen le kell vízkőtelenítened a kávéfőzőt. És több kedved is van hozzá, mint végigbólogatni a mondanivalóját. Egy unalmas munkahelyi beszámoló még semmit nem dönt el, de a tartós érdektelenséget nehéz végtelen „aha, értem” válaszokkal elrejteni.

4. A közelsége inkább feladatnak érződik

Ha a csók vagy az összebújás gondolatát rendszeresen egy belső sóhaj fogadja, érdemes figyelned erre. Nyilván nem akartok X év után folyamatosan egymástól 1 centire ülni, de elég sokat mondó, ha abszolút nincs kedved az intimitáshoz.

5. Mások kapcsolatát nézed, és valami hiányzik

A barátnőd mesél egy romantikus gesztusról, te pedig azon kapod magad, hogy hiányzik, amikor hasonló helyzetben voltatok. Próbáld megnevezni, pontosan mit irigyelsz: a közös nevetést, a törődést vagy a lelkesedést?

6. Ami megfogott benne, ma már nehezen jut eszedbe

A humorát korábban imádtad, most a poénjai után olyan csend marad, hogy hallani lehet a mosógépet a szomszédban. Gondold végig, mit kedvelsz benne jelenleg. Ha csak múlt időben tudsz válaszolni, azzal érdemes foglalkoznod, mert ez szintén a vonzalom hiányára utal.

7. A szemforgatás lett az alapreakciód

Néha mindenki türelmetlen, de ha rendszeresen lekezeled vagy kigúnyolod a másikat, az már a kapcsolatotokat is rombolhatja. A megvető kommunikáció jelei közé a szemforgatás és a bántó szarkazmus is beletartozhat. Ilyenkor érdemes végiggondolni: mi váltja ki belőled ezt?

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