8 szokás, ami arra utal, hogy társasági magányos farkas vagy

Egy vacsora egyedül, egy séta telefon nélkül vagy egy csendes este otthon nem kellemetlen számodra, hanem kifejezetten feltölt. A „társasági magányos farkasok” éppen ebben különlegesek: jól működnek másokkal, de önmagukban is teljesnek érzik magukat.

Kifejezetten szereted az egyedüllétet

Az egyedül töltött idő számodra nem egyenlő a magánnyal. Sőt, sokszor szükséged is van rá ahhoz, hogy rendezd a gondolataidat és újra feltöltődj. Nem keresel automatikusan társaságot csak azért, mert éppen nincs melletted senki, és a csend sem kelt benned feszültséget.

Szinte bárkivel képes vagy megtalálni a közös hangot

Attól, hogy sok időt töltesz egyedül, még egyáltalán nem vagy zárkózott. Ha társaságba kerülsz, könnyen kapcsolódsz másokhoz, érdeklődően hallgatod őket, és nem okoz gondot új emberekkel beszélgetni. A különbség inkább az, hogy nincs szükséged ezekre a találkozásokra ahhoz, hogy jól érezd magad.

Gyorsan kiismered az embereket

Sokszor hamar észreveszed a testbeszéd apró változásait, a feszültséget egy beszélgetésben vagy azt, ha valaki mást mond, mint amit valójában érez. Mivel nem érzed kényszerét annak, hogy minden csendet azonnal szavakkal tölts ki, több figyelmed marad arra, mi történik körülötted.

forrás: Netflix

Önálló vagy, de tudsz segítséget kérni

Általában először magad próbálod megoldani a problémáidat, és szereted azt érezni, hogy képes vagy boldogulni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mindenáron egyedül cipelsz mindent. Ha valóban szükséged van rá, képes vagy másokhoz fordulni anélkül, hogy ezt gyengeségként élnéd meg.

Nem okoz gondot egyedül beülni valahova

Mozi, kávézó, étterem, kiállítás vagy akár egy hosszabb séta: nincs szükséged kísérőre ahhoz, hogy programot szervezz magadnak. Nem foglalkoztat különösebben, mit gondolnak erről mások, mert számodra teljesen természetes, hogy néha csak a saját társaságodra vágysz.

Párkapcsolatban is szükséged van saját térre

Attól, hogy szeretsz valakit, még nem akarod minden szabad percedet vele tölteni. Fontos számodra, hogy egy kapcsolat mellett is megmaradjanak a saját programjaid, érdeklődési köreid és az egyedül töltött idő. Nem távolságtartásból teszed ezt, hanem azért, mert így tudod megőrizni azt az önállóságot, amelyben jól érzed magad.

Nem akarod mindenáron, hogy mindenki szeressen

Természetesen neked sem esik jól, ha valaki elutasít, de nem változtatod meg magad kizárólag azért, hogy megfelelj. Nem érzed szükségét annak, hogy állandóan bizonyíts vagy elfogadást szerezz, és azt sem várod, hogy minden társaságba beilleszkedj.

Tudod, mikor kell nemet mondani

Talán az egyik legjellemzőbb tulajdonságod, hogy nem érzed kötelezőnek minden meghívás elfogadását. Ha elfáradtál, nincs kedved társaságba menni vagy egyszerűen egy estét magadnak szeretnél, képes vagy nemet mondani. Tudod, hogy a saját határaid meghúzása nem önzőség, hanem annak része, hogy hosszú távon másokkal is kiegyensúlyozottabban tudj kapcsolódni. A társasági magányos farkas tehát nem feltétlenül introvertált, és nem is kerüli az embereket. Inkább arról van szó, hogy nincs szüksége folyamatos külső visszajelzésre ahhoz, hogy biztonságban érezze magát. Jól érzi magát egy társaság közepén, de akkor sem esik kétségbe, amikor mindenki hazament, és végre egyedül marad.