7 ital, amitől a szíved már huszonévesen is kikészülhet

A húszas éveink elején még egy hajnalig tartó buli után is képesek vagyunk fitten érkezni az egyetemi órára - és pont ezért hisszük azt, hogy legyőzhetetlenek vagyunk. Csakhogy amit talán akkor és ott nem érzünk, hatással van ránk. Nagyon is. A szívünket már ebben az életkorban is megterhelhetik azok az italok, amiket úgy iszunk, hogy nem is tudjuk, milyen károsak; főleg akkor, ha rendszeresen vagy nagy mennyiségben fogyasztjuk őket. Mutatjuk is, mik azok a népszerű italok, amikkel érdemes óvatosabban bánni, még akkor is, ha egyébként teljesen egészségesnek érzed magad.

1. Energiaitalok

Egy energiaital néha tényleg jól jöhet, pláne, ha alig bírod nyitva tartani a szemed, de a szíved nem feltétlenül rajong érte. A benne lévő nagyobb adag koffein átmenetileg megemelheti a pulzust és a vérnyomást, nagy mennyiségnél pedig szívdobogásérzést vagy szabálytalan szívverést is okozhat. Ráadásul szakértők megfigyelték már, hogy a nagyon magas koffeindózis még egy egészséges, 30 év alatti felnőttnél is szívritmuszavarokat okozhat.

Pláne nagy hiba, ha több dobozzal iszol meg gyorsan, egymás után, mert ilyenkor rövid idő alatt túl sok koffein kerül a szervezetedbe. Ettől hirtelen megugorhat a pulzusod és a vérnyomásod, jelentkezhet erős szívdobogás, remegés, szédülés, sőt arra hajlamosaknál szabálytalan szívverés is. Az FDA a legtöbb egészséges felnőtt számára napi 400 mg koffeint tekint olyan mennyiségnek, amely általában nem jár negatív hatással, de az egyéni érzékenység nagyon eltérő lehet.

2. Cukros szénsavas üdítők

A cukros, szénsavas üdítő azért tud alattomos lenni, mert nagyon sok cukrot viszel be velük úgy, hogy közben szinte észre sem veszed. Egyetlen doboz üdítőben akár egy egész napi ajánlott hozzáadottcukor-mennyiség is összejöhet, ha pedig többet iszol, azzal átlépted a határt. Egy nap nem a világ vége, persze, de ha ez szokássá válik, és rendszeresen iszod őket, az idővel hízást okoz, de az inzulinrezisztenciát, a magasabb trigliceridszintet és ezen keresztül a szív- és érrendszeri problémák kockázatát is növeli. A csavar pedig az, hogy hiába mész el sportolni egy kicsit, attól még nem nullázod le a hatását.

3. Cukros jeges teák és limonádék

Az, hogy te "csak teázol", vagy citrom úszkál a poharadban, még nem jelenti automatikusan azt, hogy egészséges. A bolti jeges teák és limonádék sokszor tele vannak hozzáadott cukorral, ezért ebből a szempontból nem sokkal jobbak egy sima üdítőnél. Ha rendszeresen fogyasztod őket, a sok plusz cukor pedig pont azt teszi, mint az előző pontnál: elkezdhetsz hízni, elkezdődhet az inzulinrezisztencia, ráadásul magasabb trigliceridszinted lehet, ezek együtt pedig hosszú távon a szívednek sem tesznek jót.

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4. Sportitalok

A sportitalokról könnyű azt hinni, hogy automatikusan egészségesek, hiszen tele vannak elektrolitokkal, és minden reklámban edzés után isszák őket. Valójában sok változat meglepően sok hozzáadott cukrot tartalmaz, így ha csak egy átlagos edzés vagy egy rövid séta után kortyolgatod, könnyen több cukrot viszel be, mint amennyire szükséged lenne.

A sportitaloknak persze megvan a helyük: hosszabb, intenzív edzésnél vagy nagy melegben jól jöhet a folyadék és az elektrolitok pótlása. Egy átlagos hétköznapi edzés után azonban legtöbbször a sima víz is tökéletesen megfelel.

5. Szirupos jegeskávék és frappék

Csak a címet olvastad, de máris megkívántad? A kávé önmagában nem ellenség, a probléma inkább azzal kezdődik, amikor desszertet csinálunk belőle. A szirupokkal, cukorral, tejszínnel és egyéb extrákkal megpakolt jegeskávékban rengeteg hozzáadott cukor lehet, így rendszeresen fogyasztva ugyanabba a problémás kategóriába kerülhetnek, mint más cukros italok.

Ráadásul könnyű megfeledkezni arról, hogy amit kávéként kortyolgatsz, az akár egy desszert cukortartalmát is hozhatja. Extra megerőltetés a szervezetednek, ha pont sütizés közben iszod ezeket. Ha pedig ez napi rutinná válik (süti nélkül), a sok hozzáadott cukor hosszú távon a testsúlynak, a vércukorszintnek és ezen keresztül a szív- és érrendszernek sem kedvez.

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6. Alkoholos koktélok

Egy-egy koktéllal önmagában még nem „teszed tönkre” a szívedet, de a nagyobb mennyiségű vagy rendszeres alkoholfogyasztás már komolyan megterhelheti. Megemelheti a vérnyomást, szabálytalan szívverést válthat ki, hosszabb távon pedig a szívizom működésének sem tesz jót. A koktélok ráadásul azért is becsapósak, mert az édes íz miatt könnyű gyorsan meginni belőlük többet, miközben észre sem veszed, mennyi alkohol került a szervezetedbe.

Különösen rossz ötlet a nagyivás egyetlen este alatt: ez még fiataloknál is megbolygathatja a szív ritmusát, ezért attól, hogy valaki huszonéves és egyébként egészséges, még nem lesz teljesen védett az alkohol szívre gyakorolt hatásaival szemben.

7. Alkohol + energiaital kombó

Ez az egyik legrosszabb párosítás a listán. Az alkohol alapból megterheli a szervezetet, az energiaital koffeinje pedig közben felpörgeti a pulzust és megemelheti a vérnyomást. Ráadásul a koffein miatt kevésbé érezheted magad álmosnak vagy részegnek, miközben az alkohol ugyanúgy hat rád – emiatt könnyebb tovább inni, mint amennyit egyébként tennél.

A szíved szempontjából sem szerencsés, hogy egyszerre kap egy stimuláló és egy másik, egészen másképp ható terhelést. Főleg nagyobb mennyiségnél jelentkezhet heves szívdobogás, szédülés vagy szabálytalan szívverés, ezért a vodka-energiaital típusú italok messze nem olyan ártalmatlan bulikellékek, mint amilyennek tűnnek.

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