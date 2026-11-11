Írd fel! 7 sorozat, ami novemberben érkezik

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1. Fekete galamb– 2. évad
Premier: november 5. – Netflix
Keira Knightley visszatér a titkosügynökök veszélyes világába. A történet középpontjában Helen áll, aki látszólag hétköznapi családanya, valójában azonban évek óta egy titkos szervezetnek dolgozik. Az első évad után a folytatásban újabb politikai összeesküvések, árulások és váratlan fordulatok várnak rá. Ben Whishaw is visszatér, így a két főszereplő különleges párosa ismét garantálja a feszültséget.
2. A Gyűrűk Ura: A hatalom gyűrűi – 3. évad
Premier: november 11. – Prime Video
Középfölde ismét megnyitja kapuit, és a harmadik évadban tovább fokozódik a harc a hatalomért. A történet több évvel a korábbi események után folytatódik, amikor Szauron egyre nagyobb befolyásra tesz szert. Az új részekben a szereplőknek nehéz döntéseket kell meghozniuk, miközben a szövetségek és a régi barátságok is veszélybe kerülnek. A fantasyrajongóknak kihagyhatatlan folytatás.
3. A császárné – 3. évad
Premier: november 12. – Netflix
Sisi története a harmadik, egyben utolsó évaddal érkezik a lezárásához. Erzsébet császárné továbbra is a bécsi udvar szigorú szabályai és a saját szabadságvágya között próbálja megtalálni a helyét. A romantikus pillanatok mellett ismét előtérbe kerülnek a politikai játszmák, a családi konfliktusok és a császári házasság nehézségei. A látványos kosztümök és a szenvedélyes történet miatt a sorozat rajongóinak biztosan érdemes megnézniük a befejezést.
4. The Altruists
Premier: november 19. – Netflix
Julia Garner és Anthony Boyle főszereplésével érkezik ez a valós eseményeken alapuló drámasorozat, amely az FTX kriptotőzsde botrányát dolgozza fel. A történet Sam Bankman-Fried és Caroline Ellison kapcsolatán, valamint a pénzügyi birodalmuk felemelkedésén és összeomlásán keresztül mutatja meg, milyen következményei lehetnek a féktelen ambíciónak. A nyolcrészes minisorozat azoknak is izgalmas lehet, akiket egyébként hidegen hagy a kriptovaluták világa.
5. Percy Jackson és az olimposziak – 3. évad
Premier: november 20. – Disney+
Percy Jackson újabb kalandba keveredik, és ezúttal minden korábbinál komolyabb veszélyekkel kell szembenéznie. A harmadik évad Rick Riordan A titán átka című regényét dolgozza fel, így a görög mitológia rajongói új karakterekkel és különleges lényekkel is találkozhatnak. Percynek nemcsak az istenek világában kell helytállnia, hanem a barátságairól és a saját jövőjéről is fontos döntéseket kell hoznia.
6. Yellowjackets – 4. évad
Amerikai premier: november 20. – Paramount+ with Showtime
A hátborzongató túlélőthriller a negyedik, egyben utolsó évadával búcsúzik. A történet továbbra is azoknak a nőknek az életét követi, akik tinédzserként egy repülőgép-szerencsétlenség után a vadonban rekedtek. A múltjuk titkai felnőttként sem hagyják őket nyugodni, a befejező évadban pedig végre fény derülhet a legsötétebb rejtélyekre. A magyar premier időpontja még nem ismert.
7. Blade Runner 2099
Premier: november 25. – Prime Video
A legendás Szárnyas fejvadász világa sorozatként folytatódik, méghozzá Michelle Yeoh és Hunter Schafer főszereplésével. A történet 2099-ben játszódik, ötven évvel a Blade Runner 2049 eseményei után. A sötét, futurisztikus világban továbbra is központi kérdés, hol húzódik a határ ember és mesterséges intelligencia között. A látványos sci-fi azoknak is jó választás lehet, akik szeretik a rejtélyes, elgondolkodtató történeteket.
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