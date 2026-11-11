Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Életmód

Írd fel! 7 sorozat, ami novemberben érkezik

#Sorozat
#premier
#ajánló
#november
#új évad
#széria
Kamilla
Életmód
Utoljára frissült: 2026. november 11. 11:38

Forrás: imdb

Yellowjacket
A nap cikke

Napi horoszkóp november 11.: az Ikreknek érdemes kiállniuk az érdekeikért, a Halaknak minden a terveik szerint halad

A csillagok a hét közepére is bőséggel tartogatnak izgalmas kalandokat, váratlan fordulatokat, azt azonban, hogy rád mi vár, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!

Promóciók

Csizma, rúzs, füles vagy hajszárító? Így állítsd össze a Black Friday-kívánságlistádat!

A bordó csizma hetek óta ott van a mentett képeid között, a fülesed már hazafelé lemerül, a robotporszívót pedig háromsz...

Életmód

Influenszerek és tartalomgyártók szorítóban – Kiderült, ki, hogyan kezeli a rázós helyzeteket

Meredek emelkedőkben és rázós helyzetekben nem volt hiány a Suzuki AllGrip Challenge-en, ahol influenszerek és autós tar...

Divat

Viral, de tényleg kihasználnád? Így válassz az ősz felkapott ruhadarabjai közül

Attól, hogy egy ruhadarab meghódította a közösségi médiát, még nem biztos, hogy a gardróbodban is beválik. Mutatjuk, hog...

Életmód

Ilyen lenne álmaink menzája - Képzeld, már létezik!

Tojásleves, tökfőzelék, vadas sertésragu: van olyan étel, amelynek már a nevétől is kiráz a hideg és újra az iskolai ebé...

Divat

Melyik sneaker és táska illik hozzád? A napirended többet elárul, mint hinnéd

Sneaker és táska kisokos minden alkalomra! Mutatjuk, milyen divatos kiegészítőket válassz munkába, városnézéshez, brunch...

Divat

7 téli alapdarab, amivel könnyebb lesz a reggeli öltözködés

Eleged van abból, hogy minden reggel a szekrény előtt állsz tanácstalanul? Mutatunk hét sokoldalú ruhadarabot, amelyekke...

Promóciók

Jó választás, jó élet: megújultak a Good Calories protein szeletek

Ha pörög a napod, jól jön egy snack, ami nemcsak finom, hanem tudatosan passzol az életmódodhoz is. A Good Calories megú...

Életmód

Első autót vásárolnál? A szakértő elárulta, mire figyelj, hogy ne bánd meg

Az első autód kiválasztása izgalmas mérföldkő, de néhány fontos szempontot érdemes átgondolnod, mielőtt beleszeretsz egy...
Advertisement

Promóciók

JOY-napok az Allee-ban: vásárlás mellé élmények is járnak

A JOY-napok idején az Allee Bevásárlóközpont nemcsak kihagyhatatlan kedvezményekkel, hanem izgalmas programokkal is vár....
Olvasd el!

Ahogy sosem láttad: így nézett ki Marilyn Monroe a hírnév előtt

Mielőtt platinaszőke frizurájával meghódította Hollywoodot, Marilyn Monroe barna hajú, fiatal gyári munkás volt, akinek egy fotózás változtatta meg az életét.

Olvasd el!

Katalin hercegné bemutatja: a tél legelegánsabb ruhája

Katalin hercegné legújabb megjelenése most bebizonyította, hogy ez a trend a hidegebb hónapokban is tökéletes választás.

Olvasd el!

Így mossák a hajukat a francia nők, hogy mindig dús és gyönyörű legyen

Ha te is olyan természetesen dús és tökéletesen rendezetlen hajra vágysz, mint a francia nők, ezekre kell figyelned.

Olvasd el!

A nagy millenniál-kvíz: erre a 10 kérdésre csak egy vérbeli Y generációs tudja a választ

Jöhet egy kis nosztalgia?

Olvasd el!

7 étel, amit érdemes gyakrabban enned ősszel, ha támogatnád az immunrendszered

Ahogy beköszönt a hűvösebb idő, vele együtt megérkezik a nátha és a különböző légúti fertőzések szezonja is.

Facebook
Twitter
Pinterest
Novemberben a streamingplatformok alaposan gondoskodnak arról, hogy legyen mit néznünk a hideg estéken.

Visszatérnek a rajongók kedvenc sorozatai, folytatódnak a legizgalmasabb történetek, és néhány teljesen új produkció is bemutatkozik. A hónap sorozatkínálata a romantikától a fantasyig és a pszichológiai thrillerekig számos műfajt lefed. Akár egy régi kedvenced folytatását várod, akár valami teljesen újra lennél kíváncsi, novemberben bőven akad olyan premier, ami miatt érdemes bekapcsolni a tévét. A következő válogatásban azokat a szériákat válogattuk egy kalap alá, amelyeket érdemes felírnod a novemberi listádra!

Kép
forrás: Netflix

1. Fekete galamb– 2. évad

Premier: november 5. – Netflix

Keira Knightley visszatér a titkosügynökök veszélyes világába. A történet középpontjában Helen áll, aki látszólag hétköznapi családanya, valójában azonban évek óta egy titkos szervezetnek dolgozik. Az első évad után a folytatásban újabb politikai összeesküvések, árulások és váratlan fordulatok várnak rá. Ben Whishaw is visszatér, így a két főszereplő különleges párosa ismét garantálja a feszültséget.

2. A Gyűrűk Ura: A hatalom gyűrűi – 3. évad

Premier: november 11. – Prime Video

Középfölde ismét megnyitja kapuit, és a harmadik évadban tovább fokozódik a harc a hatalomért. A történet több évvel a korábbi események után folytatódik, amikor Szauron egyre nagyobb befolyásra tesz szert. Az új részekben a szereplőknek nehéz döntéseket kell meghozniuk, miközben a szövetségek és a régi barátságok is veszélybe kerülnek. A fantasyrajongóknak kihagyhatatlan folytatás.

3. A császárné – 3. évad

Premier: november 12. – Netflix

Sisi története a harmadik, egyben utolsó évaddal érkezik a lezárásához. Erzsébet császárné továbbra is a bécsi udvar szigorú szabályai és a saját szabadságvágya között próbálja megtalálni a helyét. A romantikus pillanatok mellett ismét előtérbe kerülnek a politikai játszmák, a családi konfliktusok és a császári házasság nehézségei. A látványos kosztümök és a szenvedélyes történet miatt a sorozat rajongóinak biztosan érdemes megnézniük a befejezést.

4. The Altruists

Premier: november 19. – Netflix

Julia Garner és Anthony Boyle főszereplésével érkezik ez a valós eseményeken alapuló drámasorozat, amely az FTX kriptotőzsde botrányát dolgozza fel. A történet Sam Bankman-Fried és Caroline Ellison kapcsolatán, valamint a pénzügyi birodalmuk felemelkedésén és összeomlásán keresztül mutatja meg, milyen következményei lehetnek a féktelen ambíciónak. A nyolcrészes minisorozat azoknak is izgalmas lehet, akiket egyébként hidegen hagy a kriptovaluták világa.

5. Percy Jackson és az olimposziak – 3. évad

Premier: november 20. – Disney+

Percy Jackson újabb kalandba keveredik, és ezúttal minden korábbinál komolyabb veszélyekkel kell szembenéznie. A harmadik évad Rick Riordan A titán átka című regényét dolgozza fel, így a görög mitológia rajongói új karakterekkel és különleges lényekkel is találkozhatnak. Percynek nemcsak az istenek világában kell helytállnia, hanem a barátságairól és a saját jövőjéről is fontos döntéseket kell hoznia.

6. Yellowjackets – 4. évad

Amerikai premier: november 20. – Paramount+ with Showtime

A hátborzongató túlélőthriller a negyedik, egyben utolsó évadával búcsúzik. A történet továbbra is azoknak a nőknek az életét követi, akik tinédzserként egy repülőgép-szerencsétlenség után a vadonban rekedtek. A múltjuk titkai felnőttként sem hagyják őket nyugodni, a befejező évadban pedig végre fény derülhet a legsötétebb rejtélyekre. A magyar premier időpontja még nem ismert.

7. Blade Runner 2099

Premier: november 25. – Prime Video

A legendás Szárnyas fejvadász világa sorozatként folytatódik, méghozzá Michelle Yeoh és Hunter Schafer főszereplésével. A történet 2099-ben játszódik, ötven évvel a Blade Runner 2049 eseményei után. A sötét, futurisztikus világban továbbra is központi kérdés, hol húzódik a határ ember és mesterséges intelligencia között. A látványos sci-fi azoknak is jó választás lehet, akik szeretik a rejtélyes, elgondolkodtató történeteket.

Videók

Videók

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Promóciók

Csizma, rúzs, füles vagy hajszárító? Így állítsd össze a Black Friday-kívánságlistádat!

A bordó csizma hetek óta ott van a mentett képeid között, a fülesed már hazafelé lemerül, a robotporszívót pedig háromsz...

Életmód

Influenszerek és tartalomgyártók szorítóban – Kiderült, ki, hogyan kezeli a rázós helyzeteket

Meredek emelkedőkben és rázós helyzetekben nem volt hiány a Suzuki AllGrip Challenge-en, ahol influenszerek és autós tar...

Divat

Viral, de tényleg kihasználnád? Így válassz az ősz felkapott ruhadarabjai közül

Attól, hogy egy ruhadarab meghódította a közösségi médiát, még nem biztos, hogy a gardróbodban is beválik. Mutatjuk, hog...

Életmód

Ilyen lenne álmaink menzája - Képzeld, már létezik!

Tojásleves, tökfőzelék, vadas sertésragu: van olyan étel, amelynek már a nevétől is kiráz a hideg és újra az iskolai ebé...

Divat

Melyik sneaker és táska illik hozzád? A napirended többet elárul, mint hinnéd

Sneaker és táska kisokos minden alkalomra! Mutatjuk, milyen divatos kiegészítőket válassz munkába, városnézéshez, brunch...

Divat

7 téli alapdarab, amivel könnyebb lesz a reggeli öltözködés

Eleged van abból, hogy minden reggel a szekrény előtt állsz tanácstalanul? Mutatunk hét sokoldalú ruhadarabot, amelyekke...

Promóciók

Jó választás, jó élet: megújultak a Good Calories protein szeletek

Ha pörög a napod, jól jön egy snack, ami nemcsak finom, hanem tudatosan passzol az életmódodhoz is. A Good Calories megú...

Életmód

Első autót vásárolnál? A szakértő elárulta, mire figyelj, hogy ne bánd meg

Az első autód kiválasztása izgalmas mérföldkő, de néhány fontos szempontot érdemes átgondolnod, mielőtt beleszeretsz egy...

Promóciók

JOY-napok az Allee-ban: vásárlás mellé élmények is járnak

A JOY-napok idején az Allee Bevásárlóközpont nemcsak kihagyhatatlan kedvezményekkel, hanem izgalmas programokkal is vár....
Kép
Életmód

Ez történik igazából egy szexterápiás ülésen

Mi történik, ha valaki elmegy egy szexterapeutához? Kínos kérdésekre kell válaszolnia?

Kép
Életmód

A nagy millenniál-kvíz: erre a 10 kérdésre csak egy vérbeli Y generációs tudja a választ

Jöhet egy kis nosztalgia?

Kép
Életmód

Ezt a leckét kell megtanulnod még az év vége előtt a születési hónapod szerint

Nézd meg, számodra milyen felismerést tartogatnak 2026 utolsó hetei!

Kép
Kult

Exkluzív klippremier: Csinszka új érába lépett a „Vallomás” című dallal

Eddigi legmélyebb és legszemélyesebb felvételével jelentkezik Csinszka. A felvétel egyúttal egy új időszak kezdetét is jelzi, hiszen az énekesnő egy olyan belső transzformációt és tisztulási folyamatot zár le, amely alapjaiban határozza meg a jelenlegi éráját.

Kép
Sztárok

Egyre több tag hiányzik a KATSEYE-ból: mi történik a Sziget jövő évi fellépőjével?

Több fellépést is elhalasztottak most, de mi történik a KATSEYE körül?

Kép
Szépség

5 összetevő, ami mindenképp legyen ott a téli arckrémedben

Ha a hideg beköszöntével a bőröd szárazabbá, érzékenyebbé vagy éppen irritálttá válik, könnyen lehet, hogy a bőrbarrierednek van szüksége egy kis extra törődésre.