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Influenszerek és tartalomgyártók szorítóban – Kiderült, ki, hogyan kezeli a rázós helyzeteket

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#terepvezetés
#Suzuki terepjárók
#Suzuki Allgrip Challenge
Jean Orsolya
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Jean Orsi vagyok, az evamagazin.hu szerzője, szerkesztője, nem mellesleg egy tinilány...

Életmód
2026. október 30.

Forrás: Guld Péter

Influenszerek és tartalomgyártók szorítóban – Kiderült, ki, hogyan kezeli a rázós helyzeteket
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Meredek emelkedőkben és rázós helyzetekben nem volt hiány a Suzuki AllGrip Challenge-en, ahol influenszerek és autós tartalomgyártók tesztelték a Suzuki teljes hobbiterepjáró palettáját – közben pedig a saját határaikat is. A háromnapos kalandról videó is készült, amit érdemes megnézned!
A cikk támogatója a Suzuki

Van az a program, amire tökéletes hajjal és sminkkel érkezel, aztán néhány kilométerrel később már csak az érdekel, hogyan éled túl a következő sziklás emelkedőt. Közben pedig annyit nevetsz, hogy eszedbe sem jut ellenőrizni, mit művelt a frizuráddal a menetszél.

A Suzuki AllGrip Challenge programján pontosan ilyen élményekből jutott bőven. Négy autós újságíró-tartalomgyártó és négy influenszer ült autóba párosával, hogy kiderüljön: mire képesek az összkerekes Suzukik, ha elfogy alóluk az aszfalt.

Kép
forrás: Guld Péter

Beautyvideók után jöhet a terep?

Az első körben a kultikus Suzuki Samuraioké volt a főszerep. Ezek a kis terepjárók a sziklás kaptatókon is otthonosan mozogtak, a túravezetők pedig rádión segítették a résztvevőket az akadályok leküzdésében. Kniezl Flóra hamar ráérzett a terepezésre: a beauty témákban otthonosan mozgó influenszer olyan magabiztosan vette az emelkedőket, hogy a mellette ülő újságírónak a dokumentálás mellett leginkább csak a nevetés jutott. A szlalompályán pedig Nagy Vivi mutatta meg, hogyan kell ezt csinálni: ő lett a nap legjobb sofőrje.

A fotón: Kniezl Flóra
forrás: Guld Péter
A fotón: Kniezl Flóra
A fotón: Nagy Vivi
forrás: Guld Péter
A fotón: Nagy Vivi

Elég jól kommunikáltok? Egy parkolásból kiderülhet

A Samuraiok után a Vitara, az elektromos eVITARA, az S-CROSS és az Across következett, velük együtt pedig az ügyességi kihívások. Az új modellekben a kényelem, a kifinomultság és a modern technológia is hangsúlyosabb szerepet kapott.

A Vitara már az első métereken megmutatta, hogy nem véletlenül ennyire népszerű: gyorsan megjött mellette a résztvevők önbizalma, így egyre bátrabban vágtak neki a következő akadályoknak.

A Suzuki S-CROSS mellett szinte észrevétlenül lehetett kizárni a külvilágot, így a párosok minden figyelmüket az ügyességi feladatokra és az egymás közötti kommunikációra fordíthatták.

Az Across pedig azt az érzést adta, amikor egyszerűen jó útnak indulni: kényelmes, magabiztos, és a nehezebb terepszakaszokon is végig nyugodt társ maradt.

Az eVITARA teljesítményéről még sokáig beszéltek a résztvevők, de hogy miért, az csak a nap egyik legizgalmasabb kihívásán derült ki. Olvass tovább és megtudod!

Kép
forrás: Guld Péter

Az egyik feladatban például bekötött szemmel kellett kiállni egy garázst jelképező sátorból, megfordulni, majd visszatolatni – kizárólag a társ instrukciói alapján. Itt a „kicsit még arra” típusú útmutatás kevésnek bizonyult: pontos jelzésekre és egymásra figyelésre volt szükség. Egy másik körben egy pohár vizet kellett minél kisebb veszteséggel végigvinni a rázós terepen, de próbálj meg nem kilöttyinteni semmit, miközben az autó egy köves lejtőn ereszkedik lefelé, és az idő is szorít!

A jelenet zárt pályán, professzionális felügyelet mellett, biztonságos körülmények között készült. Közúton soha ne vezess becsukott szemmel!
forrás: Guld Péter
A jelenet zárt pályán, professzionális felügyelet mellett, biztonságos körülmények között készült. Közúton soha ne vezess becsukott szemmel!
Kép
forrás: Guld Péter

A pillanat, amire mindenki felkapta a fejét

Az egyik legnagyobb meglepetést az eVITARA tartogatta. A sziklás, köves, nyomvályús emelkedő láttán még mindenki visszatartotta a lélegzetét, néhány másodperccel később viszont már hangos biztatás és nevetés töltötte be a pályát.

Kép
forrás: Guld Péter
Kép
forrás: Guld Péter

Kíváncsi vagy, kedvenc influenszereid hogyan vették az akadályokat?
Indítsd el a Suzuki AllGrip Challenge videóját, és nézd meg a három nap legemlékezetesebb pillanatait!

Kattints a galériára, és nézd meg a Suzuki AllGrip Challenge legjobb fotóit!

Galéria / 19 kép

Így zajlott a Suzuki ALLGRIP Challenge

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