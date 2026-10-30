Életmód
Influenszerek és tartalomgyártók szorítóban – Kiderült, ki, hogyan kezeli a rázós helyzeteket
Forrás: Guld Péter
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Van az a program, amire tökéletes hajjal és sminkkel érkezel, aztán néhány kilométerrel később már csak az érdekel, hogyan éled túl a következő sziklás emelkedőt. Közben pedig annyit nevetsz, hogy eszedbe sem jut ellenőrizni, mit művelt a frizuráddal a menetszél.
A Suzuki AllGrip Challenge programján pontosan ilyen élményekből jutott bőven. Négy autós újságíró-tartalomgyártó és négy influenszer ült autóba párosával, hogy kiderüljön: mire képesek az összkerekes Suzukik, ha elfogy alóluk az aszfalt.
Beautyvideók után jöhet a terep?
Az első körben a kultikus Suzuki Samuraioké volt a főszerep. Ezek a kis terepjárók a sziklás kaptatókon is otthonosan mozogtak, a túravezetők pedig rádión segítették a résztvevőket az akadályok leküzdésében. Kniezl Flóra hamar ráérzett a terepezésre: a beauty témákban otthonosan mozgó influenszer olyan magabiztosan vette az emelkedőket, hogy a mellette ülő újságírónak a dokumentálás mellett leginkább csak a nevetés jutott. A szlalompályán pedig Nagy Vivi mutatta meg, hogyan kell ezt csinálni: ő lett a nap legjobb sofőrje.
Elég jól kommunikáltok? Egy parkolásból kiderülhet
A Samuraiok után a Vitara, az elektromos eVITARA, az S-CROSS és az Across következett, velük együtt pedig az ügyességi kihívások. Az új modellekben a kényelem, a kifinomultság és a modern technológia is hangsúlyosabb szerepet kapott.
A Vitara már az első métereken megmutatta, hogy nem véletlenül ennyire népszerű: gyorsan megjött mellette a résztvevők önbizalma, így egyre bátrabban vágtak neki a következő akadályoknak.
A Suzuki S-CROSS mellett szinte észrevétlenül lehetett kizárni a külvilágot, így a párosok minden figyelmüket az ügyességi feladatokra és az egymás közötti kommunikációra fordíthatták.
Az Across pedig azt az érzést adta, amikor egyszerűen jó útnak indulni: kényelmes, magabiztos, és a nehezebb terepszakaszokon is végig nyugodt társ maradt.
Az eVITARA teljesítményéről még sokáig beszéltek a résztvevők, de hogy miért, az csak a nap egyik legizgalmasabb kihívásán derült ki. Olvass tovább és megtudod!
Az egyik feladatban például bekötött szemmel kellett kiállni egy garázst jelképező sátorból, megfordulni, majd visszatolatni – kizárólag a társ instrukciói alapján. Itt a „kicsit még arra” típusú útmutatás kevésnek bizonyult: pontos jelzésekre és egymásra figyelésre volt szükség. Egy másik körben egy pohár vizet kellett minél kisebb veszteséggel végigvinni a rázós terepen, de próbálj meg nem kilöttyinteni semmit, miközben az autó egy köves lejtőn ereszkedik lefelé, és az idő is szorít!
A pillanat, amire mindenki felkapta a fejét
Az egyik legnagyobb meglepetést az eVITARA tartogatta. A sziklás, köves, nyomvályús emelkedő láttán még mindenki visszatartotta a lélegzetét, néhány másodperccel később viszont már hangos biztatás és nevetés töltötte be a pályát.
Kíváncsi vagy, kedvenc influenszereid hogyan vették az akadályokat?
Indítsd el a Suzuki AllGrip Challenge videóját, és nézd meg a három nap legemlékezetesebb pillanatait!
Kattints a galériára, és nézd meg a Suzuki AllGrip Challenge legjobb fotóit!
Te melyik Suzukit próbálnád ki legszívesebben?
Fedezd fel a modelleket >> itt!
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