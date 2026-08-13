Valószínűleg a milleniálok többsége egyetért abban, hogy nincs még egy olyan komfortsorozat, mint a Jóbarátok. Ez az a széria, amihez bármikor jólesik visszatérni, még akkor is, ha kívülről fújjuk a poénokat és pontosan tudjuk, mi következik a következő jelenetben. Kicsit olyan már, mintha a hat főszerelő az életünk része lenne, még akkor is, ha tudjuk, hogy közülük sokan már nincsenek velünk a valóságban. Talán ezért is jó visszatérni a Jóbarátok világába, hiszen ott "megállt az idő", és mindenki együtt van még.

A sorozatot pedig igazából csak még ikonikusabbá teszi a tény, hogy megannyi szuper poén és emlékezetes jelenet csak improvizáció szüleménye. A színészek sokszor helyben találták ki, mit reagáljanak vagy csináljanak egy-egy pillanatban, és ezek - többek között az utolsó jelenet is - mára közönségkedvenccé váltak.

Íme 10 felejthetetlen jelenet a Jóbarátokból, ami nem is szerepelt eredetileg a forgatókönyvben:

Galéria / 10 kép 10 improvizált jelenet a Jóbarátokból, ami után egészen máshogy nézed az epizódokat Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria