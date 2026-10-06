Apja hasonmása! Ilyen gyönyörű nő lett Heidi Klum és Seal ritkán látott lánya

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Forrás: Daniele Venturelli/gettyimages
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A 16 éves lány most azonban elkísérte édesanyját a párizsi divathétre, és ritka közös megjelenésük azonnal felkeltette a figyelmet. Heidi Klum Heidi Klum modell, műsorvezető 84cikk 15galéria 0videó Még több róla családjában nem idegen a divat világa: legidősebb lánya, Leni már évek óta modellként dolgozik, fia, Henry pedig szintén kipróbálta magát a kifutón. A 16 éves Lou Sulola Samuel ezzel szemben eddig jóval távolabb maradt a reflektorfénytől. Október elején viszont ő is megérkezett Párizsba, ahol édesanyjával együtt több divateseményen is feltűnt.
Lou először vett részt a párizsi divathéten
A tinédzser Heidi Klum Heidi Klum modell, műsorvezető 84cikk 15galéria 0videó Még több róla oldalán érkezett a Vivienne Westwood 2027-es tavaszi-nyári kollekciójának bemutatójára. Lou egy feltűnő, savmosott hatású farmerből készült szettet viselt, amelyet platformcipővel és mintás kiegészítőkkel párosított. Heidi eközben világos, szoborszerű szabású összeállítást választott. A közös megjelenés azért is számított különlegesnek, mert ez volt Lou első hivatalos szereplése a párizsi divathéten. A 16 éves lány később a BoF500 gálára is elkísérte az édesanyját. Ott már egy fehér, vállakat szabadon hagyó miniruhában jelent meg, miközben Heidi egy látványos vörös bőr miniruhát választott. A páros összehangolt megjelenése gyorsan az este egyik legtöbbet fotózott anya-lánya pillanata lett.
Eddig tudatosan távol maradt a nyilvánosságtól
Lou Heidi Klum Heidi Klum modell, műsorvezető 84cikk 15galéria 0videó Még több róla és Seal legfiatalabb közös gyermeke. A lány októberben tölti be a 17. életévét, és híres szülei ellenére eddig kifejezetten visszafogott életet élt. Csak ritkán jelent meg vörös szőnyegen vagy nyilvános rendezvényeken, többnyire családi eseményeken lehetett látni. Ez nagy különbség közte és nővére, Leni között. Leni Klum már tinédzserként modellkarrierbe kezdett, és rendszeresen szerepel kampányokban, magazinokban és divateseményeken. Lou eddig nem jelezte, hogy hasonló pályára készülne, bár első párizsi divathetes szereplése után sokan találgatni kezdtek arról, vajon ő is közelebb kerül-e majd a divatiparhoz.
Egyre jobban látszik a hasonlóság Heidi Klum Heidi Klum modell, műsorvezető 84cikk 15galéria 0videó Még több róla mal
A friss fotókon feltűnő az anya és lánya közötti hasonlóság. Lou hosszú, göndör hajával, hangsúlyos szemsminkjével és magabiztos megjelenésével könnyedén felvette a versenyt a divathét tapasztalt vendégeivel. Heidi Klum Heidi Klum modell, műsorvezető 84cikk 15galéria 0videó Még több róla számára közben láthatóan különleges élmény volt, hogy ezúttal a legfiatalabb lánya kísérte el. Korábban többször jelent meg Lenivel hasonló divateseményeken, Párizsban viszont most Lou került mellé a kamerák elé. Egyelőre nem tudni, hogy a 16 éves lány szereplése egyszeri alkalom volt-e, vagy a jövőben gyakrabban láthatjuk majd a divat világában. Az biztos, hogy ritka nyilvános megjelenésével most sikerült magára vonnia a figyelmet.
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