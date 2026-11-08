Így irányít egy boomer, egy X, egy Y és egy Z generációs főnök: elképesztő a különbség

Míg az egyik vezető számára a cégnél töltött éveid száma az elkötelezettséged tökéletes bizonyítéka, a másik inkább több szabadságot ad neked, és önállóságot vár cserébe.

Ugyanis a cég iránt tanúsított hűségtől a rugalmas munkavégzésig egészen más kerülhet előtérbe a munkahelyeden attól függően, melyik generációhoz tartozik a főnököd.

Mindegyik korosztálynak más elképzelése van arról, mit jelent jól dolgozni és jól vezetni, éppen ezért a felettesed generációja is szerepet jászthat abban, milyen vele dolgozni.

Túlóra vagy munka–magánélet egyensúly? Így vezetnek a különböző generációk!

Baby boomer főnök: a kitartás és a cég iránt tanúsított hűség az első!

A hagyományosabb boomer vezetői szemléletben a kemény munka, a hierarchia és a vállalathoz való hűség a hangsúlyos. Ebben a megközelítésben a túlóra könnyebben válik az elkötelezettség jelévé, a rugalmasság pedig olyasmivé, amit előbb ki kell érdemelned. Az irodai jelenlétnek és a megszokott szabályoknak is nagyobb jelentőségük lehet: ha sokat adsz a cégnek, az biztonsággal és megbecsüléssel viszonozza.

X generációs főnök: végezd jó munkád, és kapsz hozzá teret!

Az X generációs vezető a hagyományosabb és a rugalmasabb munkahelyi szemlélet között teremthet kapcsolatot. Fontos számára az önállóság, ezért kevésbé vonzó neki a dolgozói folyamatos ellenőrzése. Főnökként inkább teret adhat a munkatársainak, és nyitottabb lehet a rugalmas munkavégzésre.

Millenniál főnök: fontos a fejlődés, az emberibb hangnem és a magánélet!

Az Y generációs, vagyis millenniál vezetők számára a tanulás, a fejlődés és a munka–magánélet egyensúlya kerülhet előtérbe. Nem feltétlenül egyetlen cégnél képzelik el az egész karrierjüket. Főnökként közvetlenebb kapcsolatot építhetnek a csapatukkal, és nagyobb teret adhatnak a személyes szükségleteknek. Náluk az is hangsúlyos lehet, hogy a munkának legyen értelme, és a vállalat működése összhangban álljon a hirdetett értékeivel.

Z generációs főnök: rugalmasságra van szükség és egyéniségnek teret kell adni!

A Z generáció vezetőként is megkérdőjelezheti a merev munkahelyi szokásokat. Fontos lehet számára a személyes értékekhez illő munka, az egyéni készségek fejlesztése és a rugalmasság. Szívesebben alakíthat olyan környezetet, ahol kevesebb az irodai játszma és a befogadáson, elfogadáson van a hangsúly: azt vallják, hogy a generációk együttműködését segítő munkahelyeken a tapasztalatok megosztása mindenkinek adhat valamit. A fiatalabb kolléga technológiai tudása és az idősebb munkatárs szakmai rutinja például jól kiegészítheti egymást.

Fontos, hogy időben felismerd, ha a munkahelyed toxikus. Segítünk neked ebben!

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